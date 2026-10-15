Control Resonant passe le cap du million d’exemplaires vendus et sort aujourd’hui son édition physique

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Sur le papier, offrir une suite à Control n’est pas la décision la plus dangereuse prise par Remedy ces derniers temps, étant donné que le jeu a su gagner en popularité au fil des années. Mais Control Resonant n’a rien de la suite facile. Remedy est allé explorer de nouveaux chemins, tout en étant lancé dans une période où la concurrence est particulièrement rude. Malgré toutes les embûches, le succès est au rendez-vous.

Control Resonant // Source : Remedy Entertainment

La version physique avait pris du retard

Il lui aura fallu quelques semaines, mais ça y est, Control Resonant a dépassé le million d’exemplaires vendus. C’est Remedy qui annonce cela sur les réseaux sociaux, sans doute soulagé de voir que cette suite a malgré tout su attirer le public malgré l’avalanche de jeux sortis en septembre. Le million est d’ailleurs franchi au moment où le jeu sort son édition physique, qui avait été repoussée de quelques semaines en raison d’un problème de dernière minute. Remedy ne dit pas si les précommandes de l’édition physique comptent dans ce total ou non.

À voir maintenant si c’est assez. Remedy marche sur le fil depuis quelques temps, avec un FBC Firebreak qui a malmené les finances du studio, tandis qu’Alan Wake 2 a mis beaucoup de temps pour atteindre ses objectifs de ventes. Comme pour ses précédents jeux, le studio doit surtout s’attendre à ce que Control Resonant se vende sur la durée. Démarrer avec un million de ventes en moins d’un mois, juste avant les fêtes de fin d’année, c’est au moins de bon augure.

Control Resonant est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Control: Resonant
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Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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