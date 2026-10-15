Control Resonant passe le cap du million d’exemplaires vendus et sort aujourd’hui son édition physique

La version physique avait pris du retard

Il lui aura fallu quelques semaines, mais ça y est, Control Resonant a dépassé le million d’exemplaires vendus. C’est Remedy qui annonce cela sur les réseaux sociaux, sans doute soulagé de voir que cette suite a malgré tout su attirer le public malgré l’avalanche de jeux sortis en septembre. Le million est d’ailleurs franchi au moment où le jeu sort son édition physique, qui avait été repoussée de quelques semaines en raison d’un problème de dernière minute. Remedy ne dit pas si les précommandes de l’édition physique comptent dans ce total ou non.

À voir maintenant si c’est assez. Remedy marche sur le fil depuis quelques temps, avec un FBC Firebreak qui a malmené les finances du studio, tandis qu’Alan Wake 2 a mis beaucoup de temps pour atteindre ses objectifs de ventes. Comme pour ses précédents jeux, le studio doit surtout s’attendre à ce que Control Resonant se vende sur la durée. Démarrer avec un million de ventes en moins d’un mois, juste avant les fêtes de fin d’année, c’est au moins de bon augure.

Control Resonant est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.