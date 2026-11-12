Suite au scandale médiatique, le PDG de Nvidia démissionne après plus de 30 ans passées dans l’entreprise

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L’affaire qui le reliait à une espionne chinoise le condamnait déjà à perdre son poste, mais Jensen Huang a définitivement perdu toute la confiance du conseil d’administration de Nvidia lorsque l’on a découvert ces derniers jours qu’il entretenait une autre relation extraconjugale avec l’une de ses employées qui répondait directement à ses ordres. Pendant qu’une enquête est toujours ouverte pour vérifier l’étendue des dégâts causés par les coucheries du bonhomme, Nvidia lui a gentiment demandé de démissionner.

Jensen Huang, désormais ex-PDG de Nvidia // Source : Nvidia

Nvidia se débarrasse de sa brebis galeuse

Parce qu’il faut bien sauver la face pour rassurer le cours de la Bourse qui dévisse, Nvidia parle ici d’une démission pour Jensen Huang, même si ce dernier n’a sans doute pas eu le choix.

L’entreprise a été contrainte de réagir rapidement depuis les premières révélations du week-end dernier et a donc prévu une solution de secours en plaçant à la tête du groupe Colette Kress, qui était jusqu’ici la responsable financière du groupe et qui va maintenant assurer les fonctions de PDG par intérim, en plus de ses tâches actuelles. Nvidia dit maintenant être à la recherche de candidats potentiels pour le poste de PDG, et se dit même ouvert à des propositions venues de l’extérieur. À voir si ce changement apportera une nouvelle politique au sein de l’entreprise, qui est l’un des acteurs majeurs du monde de la tech et de l’IA.

La restructuration ne s’arrête pas là puisque Harvey C. Jones est nommé en tant que premier président du conseil d’administration. Sa première prise de parole vient chanter les louanges de Kress :

« Colette a contribué à guider Nvidia à travers une période de croissance exceptionnelle et elle possède une connaissance approfondie de notre activité, de nos clients, de nos opérations et de notre situation financière. »

Un mot est tout de même adressé à Huang :

« Les contributions de Jensen à Nvidia sont considérables. Nvidia est l’une des entreprises technologiques les plus puissantes au monde. Le conseil d’administration et l’entreprise remercient Jensen pour ses contributions inestimables à la société et au secteur. »

Tout cela intervient une semaine avant le prochain bilan trimestriel de l’entreprise (attendu pour le 17 novembre). On imagine que les questions des actionnaires porteront essentiellement sur l’enquête autour de l’espionnage industriel causé par la relation entre l’ex-PDG et Alice Huang (et ses autres aventures). De quoi bousculer Nvidia pendant un petit moment, surtout si des secrets technologiques ont bien été partagés.

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