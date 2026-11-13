Halo: Campaign Evolved annonce le retour prochain et gratuit de Baptême du feu, un mode multi PvE

Plus d’infos sur la MAJ en décembre

Jusqu’ici, Halo: Campaign Evolved portait plutôt bien son nom. Jouissant d’une refonte uniquement centrée sur sa campagne principale, il offre la possibilité de parcourir celle-ci en solo ou jusqu’à quatre en ligne. Sauf que ce qui caractérise l’expérience Halo chez beaucoup de joueuses et de joueurs relève du temps passé sur des modes véritablement multijoueurs.

En ce sens, Tahir Hasangjekaj, Director of Competitive Engagement au sein de l’équipe restante, nous annonce donc via le Xbox Wire que le mode Baptême du feu prépare son retour pour cet hiver via une mise à jour gratuite. Lancé sur Halo 3 et presque repris sur chacun des opus suivants, le mode consiste essentiellement à regrouper quatre joueurs et joueuses devant faire équipe pour repousser des vagues d’ennemis.

Les personnes participant à l’actuel Xbox FanFest de Seattle peuvent même déjà tester le mode, ses nouvelles cartes et l’arsenal utilisable. Pour les autres, il faudra attendre le Halo Fest qui se tiendra le 12 et 13 décembre, toujours à Seattle, au cours duquel des infos supplémentaires seront partagées.