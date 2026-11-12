Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur se montre avec sa VF avec la retour des voix cultes

Le casting VF donne de la voix

La chose aura été confirmée au dernier moment, mais oui, Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur disposera bel et bien de doublages en français, et pas n’importe lesquels.

La page Steam du jeu vient d’ouvrir et nous laisse entrevoir une nouvelle bande-annonce du jeu avec les voix françaises (repartagée sur YouTube sur la chaîne Layton’s World), et on remarque que le duo Martial Le Minoux (Layton) et Marie Zidi (Luke) fait ici son grand retour. Il était difficile d’imaginer une VF sans eux, donc il est rassurant de voir que Level-5 n’a pas fait l’impasse sur ces voix emblématiques.

Pour ce qui est du lip-sync, malheureusement, c’est un peu plus bancal, mais cette version n’est peut-être pas représentative du jeu final, au même titre que les répliques qui sont récitées par le casting VF. Celui est d’ailleurs complété par :

Zina Khakhoulia : Elida / Elinora

: Elida / Elinora Bastien Bourlé : Eggmuffin Sonder

: Eggmuffin Sonder Laurent Blanpain : Bolt Allinston

: Bolt Allinston Frédéric Souterelle : Shérif Bobsley

: Shérif Bobsley Gérard Surugue : Faucon

: Faucon Emilie Marié : Miss Mystère

Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur est attendu sur les deux Nintendo Switch, mais également sur PC et PS5, ce qui est une première pour la saga.