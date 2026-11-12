Intergalactic: The Heretic Prophet est dans « les dernières étapes de sa production » selon Naughty Dog

Incroyable, Naughty Dog se souvient enfin de Jak and Daxter

Le patron de Naughty Dog a pris la parole au sujet d’Intergalactic: The Heretic Prophet lors de l’événement Comic Creators Block Party 2026 (relayé par IGN) pour rappeler une nouvelle fois que le jeu ne donnera pas de nouvelles cette année. Au-delà de cette déclaration, le créateur se veut rassurant sur l’avancée du projet, en indiquant que celui-ci est entré dans « les dernières étapes de sa production ». Autrement dit, à l’heure actuelle, Naughty Dog en est surtout à la phase de peaufinage, afin d’améliorer l’expérience et de la débarrasser de tous ses bugs.

Autre détail intéressant à soulever de cette prise de parole : Intergalactic semble être le mix parfait entre tous les grands jeux du studio. On y retrouvera un peu de The Last of Us et d’Uncharted, évidemment, mais Druckmann évoque même l’influence de Jak and Daxter :

« Nous avions auparavant une autre série de jeux appelée Jak and Daxter. Avec ce nouveau titre, nous avons vraiment voulu intégrer tout ce que nous avons appris de cette licence, pour le côté science-fiction fantastique, avec les mécaniques d’action-aventure issues d’Uncharted, ainsi que la dimension dramatique plus sérieuse explorée dans The Last of Us. C’est en quelque sorte une synthèse de ces trois licences. »

Il précise que le jeu comportera un caractère très cinématographique, mais avec un gameplay un peu plus poussé que les précédentes productions du studio. Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir tout cela en mouvement.