1 personne sur 3 travaillant dans l’industrie du jeu vidéo a été licenciée durant ces deux dernières années selon un sondage

L’instabilité atteint de nouveaux pics

Le rapport « State of Industry » de cette année est sorti à l’occasion de la dernière édition de la Game Developers Conference, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas très glorieux. On y lit les conséquences importantes de la démocratisation de l’IA générative dans le milieu, qui fait perdre beaucoup d’emplois, tandis que les dégâts causés par les multiples rachats de grands groupes continuent à faire des dégâts.

Selon tous les témoignages recueillis ici, on note ainsi que 34 % des personnes recensées ont été victimes d’un licenciement au cours de ces deux dernières années (dont 39 % aux États-Unis, pays où les salaires sont en moyenne plus élevés qu’ailleurs). Les choses ne font qu’augmenter d’année en année selon le rapport, et parmi les 900 personnes licenciées qui ont répondu à ce sondage, 17 % ont même été licenciées deux fois dans cette même période. On pourrait tenter de se rassurer en estimant que ces personnes ont peut-être trouvé un autre emploi, mais 54 % des personnes virées sont toujours au chômage.

65 % des personnes estiment que leur job a eu un impact sur leur santé mentale, même si 86 % s’estiment heureux de travailler dans le secteur du jeu vidéo, plutôt qu’ailleurs.

L’avenir avec l’IA et les nouvelles consoles à l’horizon

Le rapport fait également le point sur l’utilisation de l’IA, avec 40 % des sondés qui affirment l’utiliser quotidiennement, ce qui est 4 % de plus que l’année passée. C’est moins qu’au Japon, où une dernière étude montrait que la majorité des studios avaient adopté la pratique.

Sur les avis recueillis, 55 % estiment que l’outil est néfaste pour l’industrie, tandis que 8 % pensent l’inverse (les autres sont partagés). C’est surtout dans le domaine de l’assurance qualité et du support communautaire que le ressentiment est le plus fort, puisque ce sont là des métiers qui sont directement impactés par l’IA.

Parmi les autres données intéressantes du rapport, on notera que 10 % des interrogés travaillent déjà sur des jeux pour la prochaine PlayStation, contre 8 % pour la prochaine Xbox Helix. Une manière de montrer que cette nouvelle génération se rapproche à grands pas.