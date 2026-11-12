L’action-RPG Vindictus: Defying Fate présente son gameplay en vidéo et confirme sa sortie PS5 pour 2027

Du classique jusqu’aux outfits (hélas)

On vous en a parlé l’an dernier à l’occasion de son entrée en alpha test, Vindictus: Defying Fate a depuis fait du chemin et refait parler de lui. En marge de sa présence à la TwitchCon de San Diego du 13 au 15 novembre, l’action-RPG de Nexon se refait une beauté. Nouveau site internet, teaser d’un imminent trailer cinématique, et surtout, petite vidéo de présentation globale concernant le monde du jeu et son gameplay.

Dans ce monde inspiré par la mythologie celtique, on incarnera l’une des recrues des Mercenaires Kalbram, une faction humaine en lutte perpétuelle contre les Fomors de Taranùil. Et vu qu’on va se taper pendant plusieurs dizaines d’heures, Nexon s’est dit que proposer plusieurs personnages pourrait être une bonne idée. Ceux-ci disposent de spécificités de gameplay propres afin de proposer de la variété.

Fiona se bat avec un bouclier pour offrir un équilibre attaque-défense, Lann excelle davantage dans l’esquive en étant équipée de ses lames courtes, Delia dispose d’une lance capable de percer la défense ennemie juste après une esquive, et Karok utilise sa force pour absorber l’impact des coups et réaliser des contre-attaques via un petit QTE.

Concrètement, lorsque l’on regarde les images de gameplay diffusées, on assiste quand même à une recette somme toute classique. Exemple typique avec la barre d’étourdissement ennemie, nourrie en parant et esquivant au bon moment, et une fois pleine, l’ennemi ou le boss étourdi devient vulnérable.

La différence se fera donc très certainement dans le gamefeel et l’utilisation des compétences que chaque personnage pourra apprendre, avant de découvrir on imagine d’autres systèmes ou subtilités d’ici la sortie. Le reste de la vidéo montre des possibilités de craft d’équipement ainsi qu’un aperçu des différentes tenues à équiper, plus ou moins dévêtues pour les héroïnes d’ailleurs, sans surprise.

Vindictus: Defying Fate débarquera en 2027 sur PC (via Steam). Et la nouvelle du jour concerne la version PS5, qui non seulement s’officialise, mais se lancera aussi et finalement au même moment.