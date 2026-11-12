Romancing SaGa 3: Destinies United prend un peu d’avance pour éviter la confrontation avec Persona 4 Revival

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Malgré le report de God of War: Laufey, le mois de février reste particulièrement étouffant. Si vous adorez les RPG, vous serez servis, mais il faudra faire des choix afin de ne pas éventrer votre compte en banque. C’est peut-être en voyant toute cette concurrence que Square Enix a décidé de prendre une approche plus prudente concernant la sortie de Romancing SaGa 3: Destinies United.

Romancing SaGa 3: Destinies United // Source : Square Enix

Final Fantasy XIV a peut-être aussi joué un rôle

Romancing SaGa 3: Destinies United était initialement prévu pour le 16 février 2027, mais Square Enix annonce aujourd’hui que ce n’est plus le cas. rassurez-vous, le jeu n’est pas reporté pour autant, au contraire. L’éditeur a décidé d’avancer la date de sortie de Romancing SaGa 3: Destinies United au 4 février 2027, soit de deux semaines d’avance.

S’il n’explique pas la raison de ce geste, on peut facilement en trouver deux. La première, c’est pour ne pas se frotter directement à Persona 4 Revival, qui est calé au 16 février et qui attire beaucoup l’attention. Entre les deux remakes, c’est bien celui d’Atlus qui risque d’attirer le plus de monde, et Square Enix irait se frotter ici à un RPG peut-être trop massif pour la licence Romancing SaGa. L’autre supposition, c’est que l’éditeur a choisi de mieux écarter ses propres sorties, car il vient tout juste de reporter celle de l’extension Evercold de Final Fantasy XIV au 23 février. Même si les deux jeux ne sont pas similaires, on peut comprendre pourquoi Square Enix aurait envie de ne pas sortir deux jeux en l’espace d’une semaine.

Romancing SaGa 3: Destinies United est toujours attendu sur PC, PS5, Xbox Series et les deux Nintendo Switch.

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Romancing SaGa 3: Destinies United
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Date de sortie : 16/02/2027

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