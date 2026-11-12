Trois dates sont annoncées à Paris pour le concert des 40 ans de The Legend of Zelda

Quand auront lieu les concerts The Legend of Zelda en France ?

Lorsque l’on dit que cette tournée de concerts liée à The Legend of Zelda passe par la France, il faut évidemment entendre que des représentations auront lieu à Paris, et nulle part ailleurs (ça aurait été trop beau). Au moins, la capitale française est gâtée puisque ce sont trois dates qui ont été annoncées, à savoir :

13 novembre à 20 heures

14 novembre à 15 heures

14 novembre à 19 heures

Ces concerts auront lieu à la Philharmonie de Paris, avec l’Orchestre Colonne qui viendra vous rappeler quelques souvenirs en musique. Nintendo a aussi dévoilé d’autres dates pour plusieurs pays, avec Rome (du 17 au 18 avril 2027), Amsterdam (du 6 au 7 septembre 2027) et Francfort-sur-le-Main (du 10 au 11 octobre 2027), si jamais vous souhaitez vous rendre là-bas plutôt qu’à Paris.

Notez d’ailleurs que les préventes vont démarrer dès demain, le 13 novembre à 13 heures pour les concerts qui auront lieu dans ces pays. Pour les dates parisiennes, les préventes ouvriront à une date ultérieure encore non communiquée. On imagine qu’il faudra rester aux aguets, puisque les places vont sans doute partir vite.