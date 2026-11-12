Marvel 1943: Rise of Hydra n’est pas annulé, mais son gameplay serait très limité avec une production chaotique

Le jeu est toujours en vie malgré une fausse rumeur

Hier, une rumeur est née autour de Marvel 1943: Rise of Hydra via un compte Twitter imitant le compte officiel du jeu, indiquant avoir des informations sur le développement. Il affirmait dans un tweet que l’annulation du jeu était prévue pour être annoncée d’ici peu, mais l’information a vite été démentie. Jason Schreier a rapporté qu’un mail a vite circulé en interne au sein de l’équipe de développement pour indiquer que la production continue et que cette rumeur n’avait pas lieu d’être, notamment parce qu’elle est née d’un twittos lambda qui a voulu attirer l’attention sur lui.

Maintenant, on pourra aussi se dire que Skydance est le roi des mensonges puisque son PDG David Ellison n’a pas hésité à affirmer à James Gunn et Peter Safran qu’ils allaient rester à la tête de DC Studios, tout ça pour les remplacer un mois plus tard. Ce que rappelle le journaliste :

« Bien entendu, cette situation pourrait très bien évoluer, compte tenu de l’incertitude qui règne au sein de Skydance pendant que le rachat de Warner Bros se concrétise. Tout ce que je peux affirmer avec certitude à l’heure actuelle, c’est ce que l’entreprise a affirmé à ses équipes aujourd’hui, que le développement se poursuit, tandis que les équipes cherchent à passer la prochaine étape de la production. »

Un gameplay axé autour d’un seul bouton

Kotaku est alors allé enquêter sur le véritable état du développement de Marvel 1943: Rise of Hydra, et les nouvelles ne sont pas rassurantes. Commençons par le positif : le jeu n’est effectivement pas annulé et s’apprête à passer une étape importante de son développement. Selon les sources du site, le projet serait presque terminé, ce qui ne veut pas forcément dire qu’il sortira dès le début d’année 2027.

Maintenant, les moins bonnes nouvelles. Le jeu a connu plusieurs retards sur son calendrier en interne puisqu’il devait initialement sortir en 2025. Ces délais de production sont principalement causés par une échelle qui change constamment. Au départ, le jeu devait normalement être prévu chez Netflix avant d’être à destination du PC et des consoles, ce qui explique pourquoi Skydance n’a jamais voulu confirmer les plateformes.

Depuis, Netflix a revu ses ambitions de AAA à la baisse, et visiblement, Skydance a fait de même. La longueur du jeu et son contenu ont apparemment été amoindris, surtout, le gameplay serait des plus simples, Kotaku mentionnant l’utilisation d’un seul bouton principal, avec très peu d’interactions. Ce qui parait logique si l’on relie ça au fait que le jeu était d’abord prévu pour être jouable via Netflix. Autant dire qu’il ne faut pas s’attendre à un jeu d’action, mais probablement à quelque chose de plus proche d’un jeu Quantic Dream (et encore), si tout cela se confirme.