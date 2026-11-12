Mise à jour Aniimo du 12 novembre : arrêt des serveurs et nouveautés, on vous dit tout

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Ce 12 novembre, les serveurs d’Aniimo seront à l’arrêt pendant plusieurs heures, le temps d’ajouter du nouveau contenu pour cette première grosse mise à jour de la Saison 1 Partie 2. Pour rappel, la saison 2 ne débarquera, elle, que début décembre. Le patch note est disponible, on vous résume tout ce qu’il faut attendre de cette maintenance.

Aniimo
Aniimo // Source : ActuGaming

Quand aura lieu la mise à jour ?

Cette nouvelle maintenance de mi-saison provoquera un arrêt complet des serveurs du jeu. Etant donné que le jeu se joue exclusivement en ligne, nous vous recommandons donc de vous organiser en conséquence et de cesser vos activités en jeu à l’approche du temps d’arrêt, pour éviter tout bug de progression. Une fois la maintenance initiée, il ne vous sera donc plus possible de vous connecter. Pawprint Studio précise par ailleurs que  la durée annoncée est indicative et peut être rallongée. Voici les informations clés à retenir sur cette mise à jour :

  • Durée de la maintenance : 5 heures (le 13 novembre de 7h à 11h)
  • Compensation : 500 x Scintille

Quelles sont les nouveautés attendues ?

Nouveautés de gameplay

Outre une large correction de bugs et améliorations diverses sur PC, consoles et mobiles, et de nouvelles tenues en boutique, du nouveau contenu de jeu est également attendu pour cette mise à jour :

  • Nouvelles quêtes d’histoire, et notamment des quêtes de voyage seront ajoutées à la Baie du croissant (Îles Murmillon) : La mer de corail des rêves et Le poème révolutionnaire d’Écurixe.
  • Affinité des Aniimo : cette nouvelle fonctionnalité pour proposera d’augmenter le niveau d’affinité d’un Aniimo pour bénéficier d’avantages comme débloquer la possibilité de renommer un Aniimo ou de renforcer les effets des compétences actives « Soins » et « Champiforce » sur cet Aniimo. Pour augmenter l’affinité des Aniimo, vous pouvez placer l’Aniimo dans votre équipe ou votre logis pour gagner progressivement de l’affinité, utiliser les fonctionnalités Gain d’étoile et Ascension sur l’Aniimo en question, ou encore terminer des Défis de Nomade et participer à l’Opération : Chasse aux œufs avec l’Aniimo, ou bien battre des Aniimo sauvages et des Alphas sur Idylle avec cet Aniimo. Attention, chaque Aniimo peut gagner une quantité limitée d’affinité par jour et par semaine.

Nouveaux événements

De nouveaux événements nous attendent également prochainement, dont :

  • Clichés Prismana : il vous faudra être au minimum de rang Elève II. Chaque phase mettra à l’honneur un Aniimo en forme Prismana. Vous devrez utiliser l’appareil photo du jeu pour photographier les différents types Éclatan de l’Aniimo cible de cette phase et faire avancer votre progression de clichés. Suivez nos guides pour en apprendre plus. L’événement suivra plusieurs phases :
    • Phase 1 : de juste après la mise à jour jusqu’au 16 novembre 03h59
    • Phase 2 : du 16 novembre 4h00 jusqu’au 23 novembre 03h59
    • Phase 3 : du 23 novembre 04h00 jusqu’au 30 novembre 03h59
  • Course d’Aniimo : Vous pourrez mettre à fond les gaz dans ce nouvel événement disponible après fusion avec votre Aniimo. Le mode de course solo Coupe des Plaines venteuses – Pleins gaz sera disponible toute la journée, tandis que le mode multijoueur Coupe des Plaines venteuses – Duel de vitesse sera disponible chaque jour de 18h00 à 0h00, jusqu’à 8 nomades en simultané. Vous pourrez préparer votre composition et vos bonus avant la course. Fusionner avec certains Aniimo permet de déclencher des événements spéciaux sur les circuits correspondants. Il vous faudra être au moins de niveau de personnage 40. En accomplissant des missions, vous pourrez gagner des titres exclusifs aux circuits, des cadres d’avatar, des ressources de développement et plus encore.
    • Plusieurs circuits sont attendus :
      • Circuit 1 – Hauts-fonds verdoyants : de juste après la mise à jour jusqu’au 10 décembre 1h00.
      • Circuit 2 – Falaises de l’Anse des mouettes : du 19 novembre 11h jusqu’au 10 décembre 1h00.
      • Circuit 3 – Sentier de la roche rouge (non disponible en multijoueur) : après la mise à jour du 26 novembre jusqu’au 10 décembre 1h00.

Nous apprenons donc par la même occasion la tenue d’une nouvelle maintenance le 26 novembre, pour apporter les derniers contenus de la Saison 1 Partie 2. D’autres événements sont prévus, plus habituels ceux-ci, comme :

  • Abondance de veine : du 9 au 15 novembre (Royabeye), du 16 au 22 novembre, du 23 au 29 novembre et du 30 novembre au 6 décembre
  • Quel est cet Aniimo ? : du 13 au 19 novembr eet du 27 novembre au 3 décembre
  • Enquête sur l’écologie d’Idylle : du 13 au 19 novembre et du 27 novembre au 3 décembre
  • Etoile glamour : du 20 au 26 novembre et du 4 au 10 décembre
  • Pour rappel, l’événement Découverte d’Aniimo pour Voltibond est encore disponible jusqu’au 19 novembre, et ne reviendra pas pour cette saison.

Où vérifier l’état des serveurs d’Aniimo ?

Pour vérifier l’état des serveurs du jeu et donc savoir s’il vous est possible de revenir vous balader dans les Plaines Venteuses ou les Îles Murmillon, vous pouvez consulter l’un de ces canaux officiels :

  • Le site officiel aniimo.com, rubrique « Actualités », qui publie les avis de maintenance en français,
  • Le Discord officiel, très réactif et complet lors d’une panne imprévue
  • Le compte X officiel du jeu, pour les incidents en cours et les prolongations
  • La page Steam du jeu, qui reprend les mêmes annonces que le site

Aniimo est disponible sur PC, PS5, Xbox Series X/S et mobiles iOS et Android. N’hésitez pas à parcourir notre wiki complet qui recence plusieurs dizaines d’articles sur les événements tournants ou des conseils pour bien débuter.

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