Le programme de rétrocompatibilité de Xbox s’étend à 21 jeux supplémentaires, avec Star Wars KOTOR et Morrowind
Malgré les déboires de Xbox en ce moment, on ne pourra pas reprocher à la marque d’être de plus en plus active sur l’avancée de la rétrocompatibilité de certains jeux. En juillet dernier, le groupe a dévoilé une initiative qui a pour but de rendre de nombreux jeux Xbox et Xbox 360 jouables sur PC, puisque ces titres commençaient à être difficilement trouvables sur les différents stores. Ce programme s’étend avec une vingtaine d’autres jeux dès aujourd’hui.
Star Wars revient en Force sur PC
Après les 4 premiers jeux liés à ce programme chez Xbox (Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge et Fuzion Frenzy), on en retrouve maintenant 21 autres, et pas n’importe lesquels. La saga Star Wars est particulièrement mise en avant ici, ce qui vous évitera par exemple de devoir passer par les remasters moyens d’Aspyr pour y jouer.
Voici la liste des jeux qui ont été ajoutés au programme de rétrocompatbilité Xbox :
- Armed and Dangerous
- Disney’s Chicken Little
- The Elder Scrolls III: Morrowind
- Grabbed by the Ghoulies
- Indiana Jones and the Emperor’s Tomb
- Red Faction II
- Secret Weapons Over Normandy
- Star Wars Battlefront
- Star Wars Battlefront II
- Star Wars Episode III: Revenge of the Sith
- Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy
- Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast
- Star Wars: Jedi Starfighter
- Star Wars: Knights of the Old Republic
- Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords
- Star Wars: Republic Commando
- Star Wars: Starfighter – Special Edition
- Star Wars: The Clone Wars
- Thrillville
- TimeSplitters 2
- TimeSplitters: Future Perfect
On notera que The Elder Scrolls III: Morrowind et Grabbed by the Ghoulies viennent aussi d’intégrer le Xbox Game Pass. De plus, Xbox propose maintenant des succès pour les jeux suivants :
- Star Wars: Knights of the Old Republic,
- Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords,
- Blinx: The Time Sweeper
- Conker: Live and Reloaded
D’autres jeux seront ajoutés au fur et à mesure, tandis que le système de succès sera débloqués pour certains titres.