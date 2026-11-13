Le programme de rétrocompatibilité de Xbox s’étend à 21 jeux supplémentaires, avec Star Wars KOTOR et Morrowind

Star Wars revient en Force sur PC

Après les 4 premiers jeux liés à ce programme chez Xbox (Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge et Fuzion Frenzy), on en retrouve maintenant 21 autres, et pas n’importe lesquels. La saga Star Wars est particulièrement mise en avant ici, ce qui vous évitera par exemple de devoir passer par les remasters moyens d’Aspyr pour y jouer.

Voici la liste des jeux qui ont été ajoutés au programme de rétrocompatbilité Xbox :

Armed and Dangerous

Disney’s Chicken Little

The Elder Scrolls III: Morrowind

Grabbed by the Ghoulies

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb

Red Faction II

Secret Weapons Over Normandy

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast

Star Wars: Jedi Starfighter

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords

Star Wars: Republic Commando

Star Wars: Starfighter – Special Edition

Star Wars: The Clone Wars

Thrillville

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

On notera que The Elder Scrolls III: Morrowind et Grabbed by the Ghoulies viennent aussi d’intégrer le Xbox Game Pass. De plus, Xbox propose maintenant des succès pour les jeux suivants :

Star Wars: Knights of the Old Republic,

Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords,

Blinx: The Time Sweeper

Conker: Live and Reloaded

D’autres jeux seront ajoutés au fur et à mesure, tandis que le système de succès sera débloqués pour certains titres.