Dome Keeper, roguelike sorti en 2022, va connaître en décembre une version PS5 et Switch
Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Très régulièrement d’abord proposés sur PC, voire sur Switch, parce que le développement et la distribution s’avèrent beaucoup plus accessibles ainsi, les titres indés ne tardent pas trop à connaître dans un second temps une sortie console plus large. Cela dépend certes souvent, et pas seulement, de l’ampleur du succès, mais en général il s’agit d’une suite logique quand le jeu s’y prête. On n’y croyait donc plus vraiment pour Dome Keeper, sorti en 2022, et pourtant. Le titre de Bippinbits va enfin débouler sur PS5 et Switch, plateformes qui manquaient encore à son CV.
Le dôme s’agrandit
Parler d’un roguelike en 2026, c’est comme annoncer un jour de pluie en Bretagne, sauf que celui-ci est particulièrement singulier. Dome Keeper, sorti sur PC en 2022, proposait de l’extraction de ressources et du tower-defense dans un mélange prenant et addictif. Après une disponibilité tardive en 2025 sur Xbox Series puis sur mobiles il y a un mois, c’est finalement au tour de la PS5 et la Switch de connaître un portage. Un trailer a été diffusé pour l’occasion.
Pour rappel, nous incarnons un petit gardien obligé de défendre un dôme érigé en plein environnement hostile. Dans un premier temps, il faut collecter des ressources en minant au sein de souterrains dans un temps limité, puis améliorer notre dôme avant de procéder à une phase de défense contre des créatures venues le détruire, et ainsi de suite.
Tout ce qui constitue le sel de l’expérience se trouve au niveau de cette balance entre la gourmandise de vouloir creuser encore davantage, et le besoin urgent de revenir à temps pour préparer le dôme et participer à la séquence de combat. De plus, il faut noter que les maps sont générées procéduralement, de quoi renouveler l’intérêt de l’exploration souterraine à chaque fois.
De ce concept simple, le titre offrait de base différents modes de difficulté, quatre variétés de dômes, autant de gadgets principaux,des dizaines de gadgets secondaires et des modificateurs de partie. Et puis, progressivement, des mises à jour sont venues rajouter monstres, biomes, dômes, gadgets, etc.
Déjà disponible sur PC (via Steam et Microsoft Store), Xbox Series, iOS et Android, Dome Keeper arrivera le 14 décembre sur PS5 et Switch.