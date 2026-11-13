Une mise à jour arrive pour DOOM: The Dark Ages tandis qu’id Software démarre son travaille sur un autre jeu

Encore un autre DOOM ?

Pour les 25 ans de Xbox, la marque avait besoin d’annonces. Ce n’est pas chez id Software que l’on pensait en trouver étant donné la délicate situation du studio, mais Asha Sharma voulait rassurer. Elle a donc annoncé l’arrivée d’un « Slaughter Mode » dans DOOM: The Dark Ages, qui sera en quelque sorte un DLC gratuit disponible dès le 16 novembre, à condition de déjà posséder le DLC Revelations.

Il s’agira ni plus ni moins d’un mode où vous affronterez des vagues successives de démons, avec une pause entre chaque round durant laquelle vous déciderez de jouer quitte ou double : soit vous vous arrêtez là et conservez vos récompenses, soit vous avez assez confiance en vous pour prendre le risque de continuer.

Une fois cette mise à jour rendue disponible, on suppose que le support du jeu s’arrêtera là puisque id Software a tenu à prendre la parole pour préciser sur quoi il allait travailler désormais. On apprend donc qu’un nouveau jeu est en production dans les bureaux du studio au Texas et à Francfort, avec Hugo Martin à sa tête.

Celui-ci n’est autre que la tête pensante des derniers DOOM, c’est pourquoi on serait tentés de penser que la licence va continuer avec un nouvel épisode. Et puis, en ce moment, Xbox ne semble pas avoir la tête à risquer des choses via de nouvelles licences, Asha Sharma préférant miser sur les valeurs sûres afin de permettre au groupe de rebondir. Il faudra évidemment beaucoup de temps à id Software avant que l’on puisse découvrir ce nouveau jeu, surtout s’il continue à perdre ses membres.