Genshin Impact passe à sa version 6.5 avec un nouveau personnage et une zone supplémentaire

Mondstadt ouvre son port

Maintenant que la mise à jour 6.5 de Genshin Impact est disponible, vous pouvez tenter d’invoquer le personnage de Linnea, qui est un support Geo maniant un arc qui sera particulièrement utile pour les équipes centrées sur Zibai et sur les dégâts de Sélénocristallisation, en apportant des dégâts supplémentaires ainsi que du soin.

Au-delà de l’arrivée de ce nouveau personnage, vous pourrez également participer à plusieurs événements au cours de la mise à jour, ainsi que lancer une nouvelle quête du monde qui vous conduira dans des lieux étranges, vous permettant d’en apprendre un peu plus sur les mystères de Teyvat. Une nouvelle zone est également disponible, située au nord de Mondstadt. Il s’agit là d’une zone portuaire maintes fois évoquée dans le jeu, qui est enfin accessible grâce à cette nouvelle mise à jour.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.