Arrivée en même temps que Nomade dans Genshin Impact, Faruzan est déjà comparé à Gorou, dans le sens où elle n’est utile qu’en servant de support à un autre personnage Anémo. Et pas n’importe quel support, sans doute le meilleure. Voici tout ce qu’il faut savoir sur Faruzan, son build, ses compétences et ses matériaux.

Présentation de Faruzan

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Anémo ( )

: Anémo ( ) Arme : Arc

: Arc Seiyū : Yui Horie

: Yui Horie Anniversaire : 20 août

Description officielle : « Une chercheuse qui vient « du siècle dernier ». Elle aime être l’aînée de tous et possède de vastes connaissances sur les textes anciens et la mécanique classique »

Compétences

Compétences actives

Attaque normale – Tir parthe : Enchaîne jusqu’à 4 tirs consécutifs.

: Enchaîne jusqu’à 4 tirs consécutifs. Attaque chargée : Effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge de vents puissants, infligeant de considérables dégâts Anémo quand elle est complètement chargée.

: Effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge de vents puissants, infligeant de considérables dégâts Anémo quand elle est complètement chargée. Attaque plongeante : Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, attaquant les ennemis en chemin et infligeant des dégâts de zone à l’impact.

: Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, attaquant les ennemis en chemin et infligeant des dégâts de zone à l’impact. Royaume venteux de nasamjnin : Faruzan déploie un polyèdre qui inflige des dégâts Anémo de zone aux ennemis proches et lui accorde l’état Épiphanie du vent. Pendant l’état Épiphanie du vent, le prochain tir visé à pleine charge de Faruzan annule l’état et se transforme pour tirer une flèche d’ouragan qui contient des rafales à haute pression, infligeant des dégâts Anémo selon les dégâts d’un tir visé à pleine charge de l’attaque normale « Tir parthe ». Effondrement compressé : La flèche d’ouragan applique l’effet Effondrement compressé à l’ennemi ou personnage touché. Cet effet est annulé après un court délai tout en créant un vortex qui inflige des dégâts Anémo de zone et attire les objets et les ennemis à proximité. Si la flèche d’ouragan ne touche aucun ennemi ou personnage, elle crée un effet Effondrement compressé à son point d’impact. Les dégâts infligés par le vortex sont considérés comme étant des dégâts de compétence élémentaire.

: Faruzan déploie un polyèdre qui inflige des dégâts Anémo de zone aux ennemis proches et lui accorde l’état Épiphanie du vent. Pendant l’état Épiphanie du vent, le prochain tir visé à pleine charge de Faruzan annule l’état et se transforme pour tirer une flèche d’ouragan qui contient des rafales à haute pression, infligeant des dégâts Anémo selon les dégâts d’un tir visé à pleine charge de l’attaque normale « Tir parthe ». Sentier secret du vent : Faruzan déploie rapidement un polyèdre éblouissant qui libère une impulsion de tourbillon et inflige des dégâts Anémo de zone. Pendant sa durée, le polyèdre éblouissant bouge de façon continue en suivant une trajectoire en triangle, libérant une impulsion de tourbillon à chaque fois qu’il arrive à une des pointes. Impulsion de tourbillon : Lorsqu’une impulsion de tourbillon est libérée, elle inflige aux ennemis proches l’effet Calamité de vent : diminue la résistance Anémo. Lorsqu’une impulsion de tourbillon est libérée, elle accorde l’effet Vent de prière à tous les personnages de l’équipe à proximité : accorde un bonus de dégâts Anémo.

Compétences passives

Courant impétueux : Lorsque Faruzan est dans l’état Épiphanie du vent de Royaume venteux de nasamjnin, la durée de charge de son tir visé est réduite de 60 % et elle inflige l’effet Calamité de vent de Sentier secret du vent aux ennemis touchés par le vortex créé par l’effet Effondrement compressé.

: Lorsque Faruzan est dans l’état Épiphanie du vent de Royaume venteux de nasamjnin, la durée de charge de son tir visé est réduite de 60 % et elle inflige l’effet Calamité de vent de Sentier secret du vent aux ennemis touchés par le vortex créé par l’effet Effondrement compressé. Sagesse perdue des sept cavernes : Lorsqu’un personnage sous l’effet Vent de prière de Sentier secret du vent inflige des dégâts Anémo à un ennemi en utilisant une attaque normale, chargée ou plongeante ou une compétence ou un déchaînement élémentaires, il déclenche l’effet Protection venteuse : augmente les dégâts infligés d’une valeur équivalant à 32 % de l’attaque de base de Faruzan. Un effet Protection venteuse peut être déclenché toutes les 0,8 seconde maximum. Cet effet disparaît à la fin de la durée du vent de prière ou après avoir été activé 1 fois.

: Lorsqu’un personnage sous l’effet Vent de prière de Sentier secret du vent inflige des dégâts Anémo à un ennemi en utilisant une attaque normale, chargée ou plongeante ou une compétence ou un déchaînement élémentaires, il déclenche l’effet Protection venteuse : augmente les dégâts infligés d’une valeur équivalant à 32 % de l’attaque de base de Faruzan. Un effet Protection venteuse peut être déclenché toutes les 0,8 seconde maximum. Cet effet disparaît à la fin de la durée du vent de prière ou après avoir été activé 1 fois. Illumination des tomes : Lorsqu’un personnage sous l’effet Vent de prière de Sentier secret du vent inflige des dégâts Anémo à un ennemi en utilisant une attaque normale, chargée ou plongeante ou une compétence ou un déchaînement élémentaires, il déclenche l’effet Protection venteuse : augmente les dégâts infligés d’une valeur équivalant à 32 % de l’attaque de base de Faruzan. Un effet Protection venteuse peut être déclenché toutes les 0,8 seconde maximum. Cet effet disparaît à la fin de la durée du vent de prière ou après avoir été activé 1 fois.

Constellation

Vérité à tout prix : Faruzan peut tirer un maximum de 2 flèches d’ouragan en utilisant des tirs visés à pleine charge pendant l’effet d’une seule épiphanie du vent de Royaume venteux de nasamjnin.

: Faruzan peut tirer un maximum de 2 flèches d’ouragan en utilisant des tirs visés à pleine charge pendant l’effet d’une seule épiphanie du vent de Royaume venteux de nasamjnin. Intelligence zélée : La durée du polyèdre éblouissant de Sentier secret du vent augmente de 6 secondes.

: La durée du polyèdre éblouissant de Sentier secret du vent augmente de 6 secondes. Errance au jardin spirituel : Niveau d’aptitude Royaume venteux de nasamjnin +3.

: Niveau d’aptitude Royaume venteux de nasamjnin +3. Compréhension divine : Le vortex créé par Effondrement compressé restaure l’énergie élémentaire de Faruzan selon la quantité d’ennemis touchés : si un ennemi est touché, Faruzan récupère 2 pts, puis chaque ennemi touché lui permet de récupérer 0,5 point. Un vortex peut restaurer un maximum de 4 pts d’énergie élémentaire de cette manière.

: Le vortex créé par Effondrement compressé restaure l’énergie élémentaire de Faruzan selon la quantité d’ennemis touchés : si un ennemi est touché, Faruzan récupère 2 pts, puis chaque ennemi touché lui permet de récupérer 0,5 point. Un vortex peut restaurer un maximum de 4 pts d’énergie élémentaire de cette manière. Merveilles de contemplation : Niveau d’aptitude Sentier secret du vent +3.

: Niveau d’aptitude Sentier secret du vent +3. Merveilleux chemin de la vérité : Les dégâts CRIT des personnages sous l’effet Vent de prière de Sentier secret du vent augmentent de 40 % lorsqu’ils infligent des dégâts Anémo. Lorsque le personnage déployé inflige des dégâts alors qu’il est affecté par l’effet Vent de prière, il inflige l’effet Effondrement compressé à l’ennemi, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 3 s et son temps de recharge étant partagé entre tous les personnages de l’équipe.

Comment jouer Faruzan ?

Faruzan est un personnage de support, qui n’a pour but que de rester brièvement sur le terrain pour déclencher ses capacités. On utilisera très peu ses attaques normales et chargées pour se concentrer sur ses capacités élémentaires, avant de switcher vers un mains DPS Anemo qui profitera du boost apporté par Faruzan.

Avec qui jouer Faruzan ?

Faruzan sera un excellent support pour les autres personnages Anémo, notamment avec sa dernière constellation. Mais attention, elle est là pour booster les dégâts d’un potentiel main DPS, donc on va privilégier Nomade, Xiao ou Heizou plutôt qu’un Kazuha. Pour le reste, cela dépendra de l’équipe qui avantage le mieux votre main DPS.

Meilleur équipement pour Faruzan

Quelle arme pour Faruzan ?

Ultime soupir : Une attaque très haute pour beaucoup de recharge d’énergie, de quoi libérer un peu les contraintes sur vos artéfacts.

: Une attaque très haute pour beaucoup de recharge d’énergie, de quoi libérer un peu les contraintes sur vos artéfacts. Arc de chasse de Favonius : Même concept, avec encore plus de recharge.

: Même concept, avec encore plus de recharge. Crépuscule couchant : Un passif intéressant, mais surtout utile pour la recharge.

Meilleur set pour Faruzan

Ancien rituel royal (4 pièces) : Pour booster le déchainement élémentaire.

(4 pièces) : Pour booster le déchainement élémentaire. Ombre de la Verte Chasseuse (2 ou 4 pièces) : Pour continuer à baisser la résistance Anemo.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : Recharge d’énergie / ATK %

: Recharge d’énergie / ATK % Coupe : Dégâts Anémo

: Dégâts Anémo Coiffe/Couronne : Taux Critique / Dégâts Critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Faruzan ?

Recharge d’énergie Taux Critique Dégâts Critiques ATK Maîtrise élémentaire

Matériaux d’élévation et d’aptitudes de Faruzan

Matériaux d’élévation

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Faruzan :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Turquoise Vaydua / 3 x Quandong / 3 x Satin rouge délavé / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Turquoise Vaydua / 3 x Quandong / 3 x Satin rouge délavé / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Turquoise Vaydua / 2 x Tétraèdre de lumière / 10 x Quandong / 15 x Satin rouge délavé / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Turquoise Vaydua / 2 x Tétraèdre de lumière / 10 x Quandong / 15 x Satin rouge délavé / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Turquoise Vaydua / 4 x Tétraèdre de lumière / 20 x Quandong / 12 x Satin rouge brodé / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Turquoise Vaydua / 4 x Tétraèdre de lumière / 20 x Quandong / 12 x Satin rouge brodé / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Turquoise Vaydua / 8 x Tétraèdre de lumière / 30 x Quandong / 18 x Satin rouge brodé

/ 80.000 moras

: 3 x Morceau de Turquoise Vaydua / 8 x Tétraèdre de lumière / 30 x Quandong / 18 x Satin rouge brodé / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau de Turquoise Vaydua / 12 x Tétraèdre de lumière / 45 x Quandong / 12 x Satin rouge luxueux / 100.000 moras

: 6 x Morceau de Turquoise Vaydua / 12 x Tétraèdre de lumière / 45 x Quandong / 12 x Satin rouge luxueux / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Turquoise Vaydua / 20 x Tétraèdre de lumière / 60 x Quandong / 24 x Satin rouge luxueux / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude de Faruzan

Voici les matériaux et guides requis pour monter les aptitudes :

Enseignement / Guide / Philosophie de l’Admonestation

Satin rouge délavé / brodé / luxueux

Fils de marionnette

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.