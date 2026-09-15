Guide des trophées The Blood of Dawnwalker : comment décrocher le platine facilement ?

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Vous cherchez à décrocher le trophée platine de The Blood of Dawnwalker mais certains succès masqués ou trop complexes vous bloquent ? Si les trophées cachés vous gênent, nous avons rassemblé dans ce guide toutes les astuces nécessaires pour vous faciliter la tâche.

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Source : ActuGaming

Nous avons répertorié sur cette page l’ensemble des trophées de The Blood of Dawnwalker tout en vous livrant nos meilleures méthodes pour les débloquer sans peine (attention aux spoilers). N’hésitez pas à consulter le sommaire pour vous rendre directement sur le succès qui vous bloque.

Les trophées de bronze de The Blood of Dawnwalker

Trône d’épines

  • Atteignez le maximum d’Infamie à Val Sangora.

Pour améliorer votre niveau d’Infamie, vous devez participer aux activités de la Cour et éliminer les boyards de Brencis ; donc Ambrus, Bakir et Xanthe.

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Les activités de la Cour | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Comme s’il en pleuvait

  • Faites exploser un ennemi avec un talent actif.

Absolument insatiable

  • Équipez-vous de 3 talents passifs à la fois.

La lame de l’Arbitre

  • Rendez à l’épée de saint Mihai sa gloire passée.

Pour parvenir à récupérer l’épée de saint Mihai, vous devez suivre la quête “Le moine et le saint” qui s’obtient après la suite de quêtes d’Anca et la Fontaine de vie.

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Source : ActuGaming

Les atours de l’Arbitre

  • Réunissez tous les éléments de l’armure de l’Arbitre pour en tirer pleinement parti.

Pour commencer à récupérer toutes les parties de l’armure de l’Arbitre, vous devez lancer la quête “Rempart contre les Ténèbres” qui se débloque automatiquement à partir du moment où vous vous baladez dans la partie ouest de la ville de Svatrau.

Capture du drapeau

  • Arrachez toutes les bannières de Brencis.

Vue d’oiseau

  • Gravissez toutes les tours et observez les environs.

Loquace comme une tombe

  • Forcez un mort à vous parler avec le maléfice Contrainte animique.

Maître d’armes

  • Débloquez une aptitude ultime de l’arbre Combat à l’épée.

Archimage

  • Débloquez une aptitude ultime de l’arbre Magie.

Enfant de la nuit

  • Débloquez une aptitude ultime de l’arbre Vampirisme.

Intouchable

  • Effectuez 5 parades parfaites d’affilée.

Retard de livraison

  • Détruisez 8 convois vrakhirs.

Les convois vrakhirs se déplacent généralement non loin des villes et des villages, alors faites un tour vers ces points d’intérêt pour intercepter ces convois.

Écumeur des ombres

  • Parcourez 1 000 m avec des talents vampiriques.

Pingre

  • Cumulez 5 000 deniers. Vous comptez en faire quoi, au juste ?

Régime équilibré

  • Abreuvez-vous de 10 animaux, humains ou monstres.

Maîtrise

  • Montez au maximum une technique à l’épée, un maléfice ou un talent vampirique.

Monter à la ville

  • Visitez la ville de Svartrau.

N’oubliez pas le guide

  • Visitez tous les villages de Val Sangora.

Receleur

  • Gagnez 1 000 deniers en vendant de l’argent.

Si vous ne l’avez pas encore trouvé, le receleur d’argent se trouve au sud-ouest dans la ville de Svatrau.

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Position du receleur d’argent | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Les trophées d’argent de The Blood of Dawnwalker

Plafond de verre

  • Atteignez le niveau 50.

Les trophées d’or de The Blood of Dawnwalker

Envers et contre tout

  • Terminez tout le jeu en sauvant des habitants de Laslea dans la difficulté préréglée Duelliste.

The Blood of Dawnwalker

  • Terminez l’histoire.

Le platine et les succès masqués de The Blood of Dawnwalker*

Amateur d’antiquités

  • Découvrez des ruines antiques.

Vous découvrirez les ruines antiques en effectuant la quête “Au nom du Père” qui se débloque lorsque vous fouillez la salle au trésor de la cathédrale de Svatrau lors de la quête “Le moine et le saint”.

Anachorète

  • Visitez Anachore pour la première fois.

Humain de compagnie de la tsarine

  • Terminez toutes les tâches des sanzhans.

Vous serez en mesure de terminer toutes les tâches des fées sanzhans en suivant toutes les quêtes qui découlent de “Un bon foyer”. Vous pourrez l’obtenir aux abords de Svartrau, au nord de la ville. Une lumière étonnant devrait attirer votre attention.

À jamais ensemble

  • Restez avec votre famille. Ensemble, il ne peut plus rien vous arriver d’affreux maintenant.

La paria

  • Aidez Ocha à trouver sa vraie place.

Ce succès peut se faire lorsque vous suivez les quêtes de Lacra. En prenant soin d’aller dans le sens d’Ocha pour qu’elle ouvre une échoppe en ville.

La soif inextinguible

  • Découvrez la vérité à propos de Vicho.

Grâce à Ocha, vous trouverez l’adresse de Vicho et vous serez en mesure de découvrir toutes ses manigances.

Le libérateur

  • Apprenez tous les secrets de Râle.

Pour obtenir ce succès, vous devez déclencher une romance avec Râle.

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Râle | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Qui se ressemble s’assemble

  • Suivez Lacra au mépris du bon sens et trouvez la mandragore.

Pour obtenir ce succès, vous devez déclencher une romance avec Lacra.

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Source : ActuGaming

Péchés du passé

  • Accompagnez Anca dans sa grande quête de la Fontaine de Vie.

Pour obtenir ce succès, vous devez déclencher une romance avec Anca.

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La Fontaine de vie | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

La Dame noire

  • Neutralisez la menace que représente Xanthe.

Le Khan dément

  • Tuez Bakir pendant les jeux. Val Sangora devra trouver un autre maître de cérémonie.

Vous devez tuer Bakir avant la ligne droite vers Brencis. Pour y parvenir, il vous suffira de nuire à ses petites affaires de la Cour, puis de survivre au tournoi lunaire.

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Bakir | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Le poing droit du knèze

  • Tuez Ambrus en duel pour faire enfin disparaître son sourire narquois.

Un peu comme Bakir, nuisez à ses activités, puis acceptez sa demande de duel.

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Ambus | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Le héros qu’ils méritent

  • Adieu Val Sangora, adieu les responsabilités. Ouf.

Partez de Val Sangora depuis la porte frontalière qui se trouve à l’ouest de Palus-Brandey.

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Fin | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Naissance d’un Vespéral

  • Terminez le prologue et aventurez-vous dans le monde ouvert.

Soif bestiale

  • Perdez tout contrôle et videz quelqu’un de son sang hors des combats.

Parure divine

  • Remplissez toutes les cases d’équipement d’objets légendaires.

Requin de la finance

  • Vendez du poisson à un poissonnier.

Jusqu’à la dernière goutte

  • Obtenez tous les trophées.

Vous avez désormais toutes les clés en main pour décrocher le trophée platine de The Blood of Dawnwalker. Pour aller plus loin, consultez notre section Guides qui vous permettra de connaître toutes nos astuces et soluce sur le jeu.

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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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