Guide des trophées The Blood of Dawnwalker : comment décrocher le platine facilement ?

Nous avons répertorié sur cette page l’ensemble des trophées de The Blood of Dawnwalker tout en vous livrant nos meilleures méthodes pour les débloquer sans peine (attention aux spoilers). N’hésitez pas à consulter le sommaire pour vous rendre directement sur le succès qui vous bloque.

Les trophées de bronze de The Blood of Dawnwalker

Trône d’épines

Atteignez le maximum d’Infamie à Val Sangora.

Pour améliorer votre niveau d’Infamie, vous devez participer aux activités de la Cour et éliminer les boyards de Brencis ; donc Ambrus, Bakir et Xanthe.

Comme s’il en pleuvait

Faites exploser un ennemi avec un talent actif.

Absolument insatiable

Équipez-vous de 3 talents passifs à la fois.

La lame de l’Arbitre

Rendez à l’épée de saint Mihai sa gloire passée.

Pour parvenir à récupérer l’épée de saint Mihai, vous devez suivre la quête “Le moine et le saint” qui s’obtient après la suite de quêtes d’Anca et la Fontaine de vie.

Source : ActuGaming

Les atours de l’Arbitre

Réunissez tous les éléments de l’armure de l’Arbitre pour en tirer pleinement parti.

Pour commencer à récupérer toutes les parties de l’armure de l’Arbitre, vous devez lancer la quête “Rempart contre les Ténèbres” qui se débloque automatiquement à partir du moment où vous vous baladez dans la partie ouest de la ville de Svatrau.

Capture du drapeau

Arrachez toutes les bannières de Brencis.

Vue d’oiseau

Gravissez toutes les tours et observez les environs.

Loquace comme une tombe

Forcez un mort à vous parler avec le maléfice Contrainte animique.

Maître d’armes

Débloquez une aptitude ultime de l’arbre Combat à l’épée.

Archimage

Débloquez une aptitude ultime de l’arbre Magie.

Enfant de la nuit

Débloquez une aptitude ultime de l’arbre Vampirisme.

Intouchable

Effectuez 5 parades parfaites d’affilée.

Retard de livraison

Détruisez 8 convois vrakhirs.

Les convois vrakhirs se déplacent généralement non loin des villes et des villages, alors faites un tour vers ces points d’intérêt pour intercepter ces convois.

Écumeur des ombres

Parcourez 1 000 m avec des talents vampiriques.

Pingre

Cumulez 5 000 deniers. Vous comptez en faire quoi, au juste ?

Régime équilibré

Abreuvez-vous de 10 animaux, humains ou monstres.

Maîtrise

Montez au maximum une technique à l’épée, un maléfice ou un talent vampirique.

Monter à la ville

Visitez la ville de Svartrau.

N’oubliez pas le guide

Visitez tous les villages de Val Sangora.

Receleur

Gagnez 1 000 deniers en vendant de l’argent.

Si vous ne l’avez pas encore trouvé, le receleur d’argent se trouve au sud-ouest dans la ville de Svatrau.

Les trophées d’argent de The Blood of Dawnwalker

Plafond de verre

Atteignez le niveau 50.

Les trophées d’or de The Blood of Dawnwalker

Envers et contre tout

Terminez tout le jeu en sauvant des habitants de Laslea dans la difficulté préréglée Duelliste.

The Blood of Dawnwalker

Terminez l’histoire.

Le platine et les succès masqués de The Blood of Dawnwalker*

Amateur d’antiquités

Découvrez des ruines antiques.

Vous découvrirez les ruines antiques en effectuant la quête “Au nom du Père” qui se débloque lorsque vous fouillez la salle au trésor de la cathédrale de Svatrau lors de la quête “Le moine et le saint”.

Anachorète

Visitez Anachore pour la première fois.

Humain de compagnie de la tsarine

Terminez toutes les tâches des sanzhans.

Vous serez en mesure de terminer toutes les tâches des fées sanzhans en suivant toutes les quêtes qui découlent de “Un bon foyer”. Vous pourrez l’obtenir aux abords de Svartrau, au nord de la ville. Une lumière étonnant devrait attirer votre attention.

À jamais ensemble

Restez avec votre famille. Ensemble, il ne peut plus rien vous arriver d’affreux maintenant.

La paria

Aidez Ocha à trouver sa vraie place.

Ce succès peut se faire lorsque vous suivez les quêtes de Lacra. En prenant soin d’aller dans le sens d’Ocha pour qu’elle ouvre une échoppe en ville.

La soif inextinguible

Découvrez la vérité à propos de Vicho.

Grâce à Ocha, vous trouverez l’adresse de Vicho et vous serez en mesure de découvrir toutes ses manigances.

Le libérateur

Apprenez tous les secrets de Râle.

Pour obtenir ce succès, vous devez déclencher une romance avec Râle.

Qui se ressemble s’assemble

Suivez Lacra au mépris du bon sens et trouvez la mandragore.

Pour obtenir ce succès, vous devez déclencher une romance avec Lacra.

Source : ActuGaming

Péchés du passé

Accompagnez Anca dans sa grande quête de la Fontaine de Vie.

Pour obtenir ce succès, vous devez déclencher une romance avec Anca.

La Dame noire

Neutralisez la menace que représente Xanthe.

Le Khan dément

Tuez Bakir pendant les jeux. Val Sangora devra trouver un autre maître de cérémonie.

Vous devez tuer Bakir avant la ligne droite vers Brencis. Pour y parvenir, il vous suffira de nuire à ses petites affaires de la Cour, puis de survivre au tournoi lunaire.

Le poing droit du knèze

Tuez Ambrus en duel pour faire enfin disparaître son sourire narquois.

Un peu comme Bakir, nuisez à ses activités, puis acceptez sa demande de duel.

Le héros qu’ils méritent

Adieu Val Sangora, adieu les responsabilités. Ouf.

Partez de Val Sangora depuis la porte frontalière qui se trouve à l’ouest de Palus-Brandey.

Naissance d’un Vespéral

Terminez le prologue et aventurez-vous dans le monde ouvert.

Soif bestiale

Perdez tout contrôle et videz quelqu’un de son sang hors des combats.

Parure divine

Remplissez toutes les cases d’équipement d’objets légendaires.

Requin de la finance

Vendez du poisson à un poissonnier.

Jusqu’à la dernière goutte

Obtenez tous les trophées.

Vous avez désormais toutes les clés en main pour décrocher le trophée platine de The Blood of Dawnwalker. Pour aller plus loin, consultez notre section Guides qui vous permettra de connaître toutes nos astuces et soluce sur le jeu.