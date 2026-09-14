Rayman Legends Retold vient de passer Gold mais est finalement reporté au 3 décembre

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Vouée à signer le grand retour du blondinet sans bras ni jambes, Rayman Legends Retold s’est annoncé en juin. Ce remake en 2,5D d’une pépite du jeu de plateforme sorti initialement en 2013 devait jusqu’ici débarquer le 1ᵉʳ octobre. Hélas, et bien que son développement ait atteint une étape clé, le titre se voit reporté et les équipes d’Ubisoft vont profiter d’un gros délai supplémentaire pour le peaufiner.

Rayman Legends Retold // Source : Ubisoft

Un trailer de présentation arrive bientôt

Rayman Legends Retold est forcément attendu au tournant. Remake visuel d’un jeu à l’esthétique initiale déjà sublime, il intègre aussi une dimension narrative et même des phases de gameplay et du contenu supplémentaires. Bref, un gain d’ambition qui ne se concrétise pas tout seul, et visiblement il va falloir davantage de temps pour que le retour de Rayman soit fin prêt.

❤️

Rayman (@rayman.ubisoft.com) 2026-09-14T16:00:01.723Z

Sur la page Bluesky officielle de la mascotte d’Ubisoft, on apprend en effet que le jeu est Gold, mais qu’il décale dans le même temps sa sortie du 1ᵉʳ octobre au 3 décembre. Voici le message diffusé par l’équipe derrière ce remake :

« A tous les fans de Rayman, nous souhaitons vous informer que Rayman Legends Retold sortira le 3 décembre. Bien que le jeu soit officiellement passé « gold », nous avons choisi de prendre un peu plus de temps afin de nous assurer que chaque détail soit à la hauteur de vos attentes. D’ici là, nous avons hâte de vous en montrer davantage. Rendez-vous le 22 septembre pour découvrir le trailer de Présentation du Jeu. Ce même jour, plusieurs créateurs de contenu et médias partageront leurs premières impressions du jeu. Au noms de toutes les équipes derrière Rayman Legends Retold, merci pour votre patience, votre soutien et votre confiance. »

Sans dire que GTA 6 va tout vampiriser jusqu’à, minimum, la fin de l’année, il faut bien avouer que sur le papier on imagine qu’il aurait été préférable pour les équipes de pouvoir sortir le remake à temps. Mais comme il est important de jouer à un jeu le mieux fignolé possible, et qu’en plus Rayman n’a rien à partager avec la licence de Rockstar, il vaut sans doute mieux cela.

Malgré tout, ça reste 2 mois de plus comparé à la date initiale, alors que le jeu est apparemment passé Gold. La patience est donc de mise, même si les regards des personnes intéressées sont désormais tournés vers la présentation du 22 septembre.

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Jaquette de Rayman Legends Retold
Rayman Legends Retold
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Date de sortie : 03/12/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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