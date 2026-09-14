Rayman Legends Retold vient de passer Gold mais est finalement reporté au 3 décembre

Un trailer de présentation arrive bientôt

Rayman Legends Retold est forcément attendu au tournant. Remake visuel d’un jeu à l’esthétique initiale déjà sublime, il intègre aussi une dimension narrative et même des phases de gameplay et du contenu supplémentaires. Bref, un gain d’ambition qui ne se concrétise pas tout seul, et visiblement il va falloir davantage de temps pour que le retour de Rayman soit fin prêt.

Sur la page Bluesky officielle de la mascotte d’Ubisoft, on apprend en effet que le jeu est Gold, mais qu’il décale dans le même temps sa sortie du 1ᵉʳ octobre au 3 décembre. Voici le message diffusé par l’équipe derrière ce remake :

« A tous les fans de Rayman, nous souhaitons vous informer que Rayman Legends Retold sortira le 3 décembre. Bien que le jeu soit officiellement passé « gold », nous avons choisi de prendre un peu plus de temps afin de nous assurer que chaque détail soit à la hauteur de vos attentes. D’ici là, nous avons hâte de vous en montrer davantage. Rendez-vous le 22 septembre pour découvrir le trailer de Présentation du Jeu. Ce même jour, plusieurs créateurs de contenu et médias partageront leurs premières impressions du jeu. Au noms de toutes les équipes derrière Rayman Legends Retold, merci pour votre patience, votre soutien et votre confiance. »

Sans dire que GTA 6 va tout vampiriser jusqu’à, minimum, la fin de l’année, il faut bien avouer que sur le papier on imagine qu’il aurait été préférable pour les équipes de pouvoir sortir le remake à temps. Mais comme il est important de jouer à un jeu le mieux fignolé possible, et qu’en plus Rayman n’a rien à partager avec la licence de Rockstar, il vaut sans doute mieux cela.

Malgré tout, ça reste 2 mois de plus comparé à la date initiale, alors que le jeu est apparemment passé Gold. La patience est donc de mise, même si les regards des personnes intéressées sont désormais tournés vers la présentation du 22 septembre.