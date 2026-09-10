Comment vendre l’argent dans The Blood of Dawnwalker ?

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Effy

Rédigé par

0

Vous êtes en possession d’un montant faramineux d’objets en argent dans The Blood of Dawnwalker et vous ignorez quoi faire ? À la bonne heure, puisque dans ce guide, on vous explique où vendre en toute sérénité cette ressource proscrite par la knèze.

argent-the-blood-of-dawnwalker-vignette
Source : ActuGaming

Où trouver le receleur d’argent dans The Blood of Dawnwalker ?

Par chance, le receleur d’argent peut se trouver relativement facilement dans The Blood of Dawnwalker, dans la mesure où ce dernier se cache dans la ville de Svatrau.

Situé au sud-ouest de la ville, il vous suffira d’entrer dans son magasin, puis de converser avec lui pour vous délester de tout votre argent. Et cerise sur le gâteau, le prix de vente est généreux. Certains objets en argent coûtent autant qu’un manuel épique, ce qui est profitable lorsque l’on souhaite améliorer son arbre de talent.

Argent-the-blood-of-dawnwalker-2

Position du receleur d’argent | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Alors, n’hésitez pas trop pour aller à la ville de Svatrau, surtout si vous n’avez pas encore le niveau d’infamie trop élevé. Les gardes vous prendront directement en chasse si votre niveau d’infamie est important, ce qui vous empêchera de vous balader dans la ville tranquillement.

Si le receleur ne veut pas vous vendre ou vous acheter de l’argent, sachez que vous devez effectuer une quête avant de pouvoir marchander avec lui. Il s’agit de la quête “Dans la tanière”. Elle se trouve dans la grotte des marais de la fosse de Morepoix, soit la zone située à l’ouest de Laslea.

Argent-the-blood-of-dawnwalker

Position de la quête « Dans la tanière » | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Où stocker l’argent dans The Blood of Dawnwalker ?

L’argent, à l’instar de l’or, est une ressource qui pèse son poids dans The Blood of Dawnwalker. Ainsi, il est nécessaire de s’en débarrasser assez vite.

Alors, si vous n’avez pas le goût d’aller à la ville de Svatrau tout de suite, sachez que vous pouvez stocker votre argent, mais aussi d’autres ressources lourdes comme l’or ou les pièces d’équipement, dans les sanctuaires.

Argent-the-blood-of-dawnwalker-3

La réserve | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Il vous suffira d’interagir avec un sanctuaire, puis de sélectionner “Réserve” pour vous délester d’un poids qui vient ralentir l’exploration.

Voilà, vous savez maintenant comment vendre vos objets en argent dans The Blood of Dawnwalker. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique de Guides qui vous permettra de consulter tous les articles astuce en lien avec ce jeu.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

The Blood of Dawnwalker | Guide complet

pc ps5 xbox series
the-blood-of-dawnwalker-vignette-guide-complet

Quelle est la recette d’Anca dans The Blood of Dawnwalker ?

pc ps5 xbox series
the-blood-of-dawnwalker-recette-anca

Xanthe The Blood of Dawnwalker : où trouver son sang ?

pc ps5 xbox series
xanthe-the-blood-of-dawnwalker-vignette

La lame reforgée The Blood of Dawnwalker : comment terminer cette quête ?

pc ps5 xbox series
la-lame-reforgée-the-blood-of-dawnwalker-vignette
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

La Switch 2 se met à jour avec l’ajout du VRR lorsque la console est connectée à votre TV
switch 2
nintendo switch 2
On a joué une heure à Final Fantasy VII Revelation, qui est définitivement l’épisode de la démesure
pc ps5 xbox series switch 2
On a joué une heure à Final Fantasy VII Revelation, qui est définitivement l’épisode de la démesure
PlayStation abandonne Physint sans en expliquer la raison et force Kojima à trouver refuge chez Xbox pour éditer le jeu
PlayStation abandonne Physint sans en expliquer la raison et force Kojima à trouver refuge chez Xbox pour éditer le jeu
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX : Konami annonce un remake de TAG FORCE 3 pour février 2027
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX : Konami annonce un remake de TAG FORCE 3 pour février 2027
Dead or Alive 6: Last Round acceuille Minato dans ses rangs, nouveau DLC disponible dès aujourd’hui
pc ps5 xbox series
Dead or Alive 6: Last Round acceuille Minato dans ses rangs, nouveau DLC disponible dès aujourd’hui
Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau revient sur Switch 2 dans une Édition ultime en février 2027
switch
Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau revient sur Switch 2 dans une Édition ultime en février 2027
La console retro NeoGeo AES+ prend du retard, son lancement est repoussé de presque un an
La console retro NeoGeo AES+ prend du retard, son lancement est repoussé de presque un an
Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés
switch 2
Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés
Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers
pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers
Romancing SaGa 3: Destinies United sera un remake dans la lignée du deuxième épisode, premières images
pc ps5 xbox series switch switch 2
Romancing SaGa 3: Destinies United sera un remake dans la lignée du deuxième épisode, premières images
Une date pour la version Switch 2 de Stellar Blade, avec des costumes Bayonetta en bonus
pc ps5 switch 2
Une date pour la version Switch 2 de Stellar Blade, avec des costumes Bayonetta en bonus
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec Ball x Pit, Date Everything! et d’autres
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec Ball x Pit, Date Everything! et d’autres
Monster Hunter Wilds montre ses premières images sur Nintendo Switch 2 et annonce sa date de sortie
pc ps5 xbox series
Monster Hunter Wilds montre ses premières images sur Nintendo Switch 2 et annonce sa date de sortie
Marvel’s Guardians of the Galaxy en veut encore avec une nouvelle édition sur Switch 2
switch 2
Marvel’s Guardians of the Galaxy en veut encore avec une nouvelle édition sur Switch 2
Les remakes des Resident Evil 2, 3 et 4 sortiront du coffre de Capcom le 16 octobre sur Switch 2
switch 2
Resident Evil 3 Remake
Persona 4 Revival sortira un peu en retard sur Switch 2, mais au moins Persona 6 sortira aussi sur la console de Nintendo
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival sortira un peu en retard sur Switch 2, mais au moins Persona 6 sortira aussi sur la console de Nintendo
Metroid Ravenous proposera en début d’année prochaine sur Switch 2 une nouvelle aventure de Samus en 2D
switch 2
Metroid Ravenous proposera en début d’année prochaine sur Switch 2 une nouvelle aventure de Samus en 2D
Nintendo Direct : Le résumé des 35 annonces (nouveau jeu Kirby, Metroid Ravenous, Professeur Layton…)
switch switch 2
Nintendo Direct : Le résumé des 35 annonces (nouveau jeu Kirby, Metroid Ravenous, Professeur Layton…)
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur a enfin trouvé une date de sortie, juste avant Noël
switch switch 2
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur a enfin trouvé une date de sortie, juste avant Noël
Kirby and the World Beyond : une nouvelle aventure 3D annoncée sur Nintendo Switch 2 pour 2027
Kirby and the World Beyond : une nouvelle aventure 3D annoncée sur Nintendo Switch 2 pour 2027
Mario Kart World accueille 10 circuits rétro de Super Mario Kart dans une mise à jour gratuite
switch 2
Mario Kart World accueille 10 circuits rétro de Super Mario Kart dans une mise à jour gratuite
Captain Tsubasa 2 : World Fighters – Une passe, un crochet, mais la finition laisse à désirer
Captain Tsubasa 2 : World Fighters – Une passe, un crochet, mais la finition laisse à désirer
Warhammer : Tous les jeux à venir entre 2026 et 2028 (Space Marine 3, Boltgun 2, Dawn of War…)
Warhammer : Tous les jeux à venir entre 2026 et 2028 (Space Marine 3, Boltgun 2, Dawn of War…)
Stellar Blade Blood Rain : Shift Up entend les critiques sur le clip musical et tient bien à préciser que ce projet est séparé du jeu
pc ps5
Stellar Blade Blood Rain : Shift Up entend les critiques sur le clip musical et tient bien à préciser que ce projet est séparé du jeu