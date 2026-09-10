Comment vendre l’argent dans The Blood of Dawnwalker ?

Où trouver le receleur d’argent dans The Blood of Dawnwalker ?

Par chance, le receleur d’argent peut se trouver relativement facilement dans The Blood of Dawnwalker, dans la mesure où ce dernier se cache dans la ville de Svatrau.

Situé au sud-ouest de la ville, il vous suffira d’entrer dans son magasin, puis de converser avec lui pour vous délester de tout votre argent. Et cerise sur le gâteau, le prix de vente est généreux. Certains objets en argent coûtent autant qu’un manuel épique, ce qui est profitable lorsque l’on souhaite améliorer son arbre de talent.

Alors, n’hésitez pas trop pour aller à la ville de Svatrau, surtout si vous n’avez pas encore le niveau d’infamie trop élevé. Les gardes vous prendront directement en chasse si votre niveau d’infamie est important, ce qui vous empêchera de vous balader dans la ville tranquillement.

Si le receleur ne veut pas vous vendre ou vous acheter de l’argent, sachez que vous devez effectuer une quête avant de pouvoir marchander avec lui. Il s’agit de la quête “Dans la tanière”. Elle se trouve dans la grotte des marais de la fosse de Morepoix, soit la zone située à l’ouest de Laslea.

Où stocker l’argent dans The Blood of Dawnwalker ?

L’argent, à l’instar de l’or, est une ressource qui pèse son poids dans The Blood of Dawnwalker. Ainsi, il est nécessaire de s’en débarrasser assez vite.

Alors, si vous n’avez pas le goût d’aller à la ville de Svatrau tout de suite, sachez que vous pouvez stocker votre argent, mais aussi d’autres ressources lourdes comme l’or ou les pièces d’équipement, dans les sanctuaires.

Il vous suffira d’interagir avec un sanctuaire, puis de sélectionner “Réserve” pour vous délester d’un poids qui vient ralentir l’exploration.

Voilà, vous savez maintenant comment vendre vos objets en argent dans The Blood of Dawnwalker. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique de Guides qui vous permettra de consulter tous les articles astuce en lien avec ce jeu.