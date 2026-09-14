Mandragore The Blood of Dawnwalker : devriez-vous la manger ou non ?

Devons-nous manger ou non la mandragore dans The Blood of Dawnwalker ?

Après une petite “balade” dans les marais avec Lacra, vous allez enfin tomber sur la mandragore tant recherchée dans The Blood of Dawnwalker. Un ultime choix va alors s’offrir à vous et ce dernier déterminera ou non votre romance avec Lacra.

[Manger la mandragore] Manger la mandragore scellera la romance avec Lacra, car elle et Coen auront largement assez pour s’en délecter. De plus, vous gagnerez une nouvelle aptitude vampirique.



Pas question de manger ça. Vous ne mangez pas la mandragore, mais Lacra va le faire à votre place. Vous baissez dans son estime, ainsi la romance ne sera plus possible avec elle et vous devrez fermer les yeux sur la nouvelle aptitude.



Alors, vous avez tout à gagner de manger la mandragore, car elle vous permettra d’acquérir une compétence supplémentaire et scellera la romance avec Lacra. Concrètement, vous avez tout à perdre en ne mangeant pas la mandragore.

Quelle aptitude donne la mandragore dans The Blood of Dawnwalker ?

Manger la mandragore vous permettra d’acquérir l’aptitude “Charme de mandragore” qui s’active une fois par nuit. Elle vous permet de regagner trois segments de santé lorsque vous subissez des dégâts mortels.

Cette aptitude passive est un peu une régénération d’urgence pour vous aider à continuer un combat, ce qui peut être utile pour affronter Brencis.

Vous n’aurez besoin que d’un segment de temps pour être en mesure d’apprendre cette compétence et l’avoir pour toutes les nuits où vous vous transformez en vrakhir.

Si vous avez d’autres questions sur The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter notre rubrique de Guides qui vous permettra de trouver des nombreuses astuces et soluces pour votre aventure sanguinaire vers Brencis.