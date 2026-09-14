Mandragore The Blood of Dawnwalker : devriez-vous la manger ou non ?

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Effy

Rédigé par

0

À la suite de votre périple dans le marais avec Lacra, vous allez être confronté à un choix assez important dans The Blood of Dawnwalker : manger ou non la mandragore ? Ce choix peut s’avérer essentiel, car il scellera ou non votre romance avec la demoiselle de la nuit, mais vous permettra d’obtenir un embranchement supplémentaire dans votre arbre de talent vampirique. Alors, cessons de tourner autour du sujet, puis intéressons-nous à notre fameuse question !

mandragore-the-blood-of-dawnwalker
Source : ActuGaming

Devons-nous manger ou non la mandragore dans The Blood of Dawnwalker ?

Après une petite “balade” dans les marais avec Lacra, vous allez enfin tomber sur la mandragore tant recherchée dans The Blood of Dawnwalker. Un ultime choix va alors s’offrir à vous et ce dernier déterminera ou non votre romance avec Lacra.

  • [Manger la mandragore]
    • Manger la mandragore scellera la romance avec Lacra, car elle et Coen auront largement assez pour s’en délecter. De plus, vous gagnerez une nouvelle aptitude vampirique.
Mandragore-the-blood-of-dawnwalker-1

Manger ou non la mandragore | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

  • Pas question de manger ça.
    • Vous ne mangez pas la mandragore, mais Lacra va le faire à votre place. Vous baissez dans son estime, ainsi la romance ne sera plus possible avec elle et vous devrez fermer les yeux sur la nouvelle aptitude.

Alors, vous avez tout à gagner de manger la mandragore, car elle vous permettra d’acquérir une compétence supplémentaire et scellera la romance avec Lacra. Concrètement, vous avez tout à perdre en ne mangeant pas la mandragore.

Quelle aptitude donne la mandragore dans The Blood of Dawnwalker ?

Manger la mandragore vous permettra d’acquérir l’aptitude “Charme de mandragore” qui s’active une fois par nuit. Elle vous permet de regagner trois segments de santé lorsque vous subissez des dégâts mortels.

Cette aptitude passive est un peu une régénération d’urgence pour vous aider à continuer un combat, ce qui peut être utile pour affronter Brencis.

Mandragore-the-blood-of-dawnwalker-2

Le pouvoir de la mandragore | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Vous n’aurez besoin que d’un segment de temps pour être en mesure d’apprendre cette compétence et l’avoir pour toutes les nuits où vous vous transformez en vrakhir.

Si vous avez d’autres questions sur The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter notre rubrique de Guides qui vous permettra de trouver des nombreuses astuces et soluces pour votre aventure sanguinaire vers Brencis.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Pèlerinage de puissance The Blood of Dawnwalker : où trouver toutes les stèles sacrées ?

pc ps5 xbox series
pèlerinage-de-puissance-the-blood-of-dawnwalker-vignette

Acte d’allégeance The Blood of Dawnwalker : quel choix devriez-vous faire ?

pc ps5 xbox series
the-blood-of-dawnwalker-crake

Fontaine de vie The Blood of Dawnwalker : quel choix devez-vous faire avec Anca ?

pc ps5 xbox series
fontaine-de-vie-the-blood-of-dawnwalker-vignette

Est-ce que The Blood of Dawnwalker a un New Game Plus ?

pc ps5 xbox series
the-blood-of-dawnwalker-vignette-ng+
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 7.1 (Vesna, Vodyanitsa, deux personnages 5 étoiles gratuits…)
pc ps5 xbox series ios android ps4
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 7.1 (Vesna, Vodyanitsa, deux personnages 5 étoiles gratuits…)
N’attendez plus aucune extension pour Diablo IV, même si de nouvelles saisons viendront enrichir le jeu
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
N’attendez plus aucune extension pour Diablo IV, même si de nouvelles saisons viendront enrichir le jeu
Le PDG de Level-5 présente ses excuses pour l’IA utilisée dans son showcase, mais continuera à l’utiliser réduire le temps de développement
Le PDG de Level-5 présente ses excuses pour l’IA utilisée dans son showcase, mais continuera à l’utiliser réduire le temps de développement
Heroes of the Storm n’est étonnamment pas mort, la preuve avec un nouveau personnage
pc
Heroes of the Storm n’est étonnamment pas mort, la preuve avec un nouveau personnage
Fin de partie pour le studio Polyarc, à qui l’on doit les jeux d’aventure Moss
pc ps5 xbox series switch switch 2
Fin de partie pour le studio Polyarc, à qui l’on doit les jeux d’aventure Moss
« L’année prochaine marquera notre grand retour en force » : Entre Final Fantasy VII Revelation et Kingdom Hearts IV, Square Enix mise gros sur 2027
pc ps5 xbox series switch 2
« L’année prochaine marquera notre grand retour en force » : Entre Final Fantasy VII Revelation et Kingdom Hearts IV, Square Enix mise gros sur 2027
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 14 septembre (Marvel’s Wolverine, Fire Emblem: Fortune’s Weave…)
pc ps5 xbox series switch switch 2
Fire Emblem Fortune's Weave
Débrief : Diablo 5, Zelda Ocarina of Time, Starcraft, Physint et Layton
Débrief : Diablo 5, Zelda Ocarina of Time, Starcraft, Physint et Layton
World of Warcraft Forever se présente comme un Vanilla 2.0, un premier teaser pour l’extension The Last Titan dévoilé
pc
World of Warcraft Forever se présente comme un Vanilla 2.0, un premier teaser pour l’extension The Last Titan dévoilé
Blizzard n’a plus de temps à perdre et annonce Diablo V, qui arrivera en 2029
pc
Blizzard n’a plus de temps à perdre et annonce Diablo V, qui arrivera en 2029
StarCraft est enfin de retour chez Blizzard et en monde ouvert, mais il va falloir attendre jusqu’en… 2030
pc
StarCraft est enfin de retour chez Blizzard et en monde ouvert, mais il va falloir attendre jusqu’en… 2030
Blizzard annonce une série animée Diablo en développement chez Netflix, avant d’autres collaborations
Blizzard annonce une série animée Diablo en développement chez Netflix, avant d’autres collaborations
Wardogs est le succès surprise de cette rentrée, avec plus d’un million de ventes en quelques heures pour le shooter
pc
Wardogs est le succès surprise de cette rentrée, avec plus d’un million de ventes en quelques heures pour le shooter
Sony aurait abandonné Physint par crainte de voir son budget exploser et les retards s’accumuler, alors que Death Stranding 2 a déçu
Sony aurait abandonné Physint par crainte de voir son budget exploser et les retards s’accumuler, alors que Death Stranding 2 a déçu
Ubisoft ne va plus forcément vous obliger à lancer Ubisoft Connect lorsque vous jouerez à l’un de ses jeux sur Steam
pc
prince of Persia: the lost crown
Koei Tecmo veut un peu lever le pied sur les costumes sexy de Dead or Alive 6 et tente de justifier les choix derrière Minato
pc ps5 xbox series
Koei Tecmo veut un peu lever le pied sur les costumes sexy de Dead or Alive 6 et tente de justifier les choix derrière Minato
Clair Obscur: Expedition 33 repart en tournée avec de nouveaux concerts prévus pour 2027, voici les dates
pc ps5 xbox series
Clair Obscur: Expedition 33 repart en tournée avec de nouveaux concerts prévus pour 2027, voici les dates
Until Dawn 2 ne sera pas vendu plein pot, du moins pas à l’échelle des autres jeux PlayStation Studios
ps5
Until Dawn 2 ne sera pas vendu plein pot, du moins pas à l’échelle des autres jeux PlayStation Studios
Fairgames semble réapparaitre sous le nom de Project Espresso, avec un playtest qui ouvre ses inscriptions
pc ps5
Fairgames semble réapparaitre sous le nom de Project Espresso, avec un playtest qui ouvre ses inscriptions
Le fonds d’investissement d’Arabie saoudite réfléchit à fusionner Electronic Arts avec son propre géant Savvy Games Group
Le fonds d’investissement d’Arabie saoudite réfléchit à fusionner Electronic Arts avec son propre géant Savvy Games Group
Naoki Hamaguchi explique pourquoi Final Fantasy VII Revelation demande un téléchargement supplémentaire en plus du disque
pc ps5 xbox series switch 2
Naoki Hamaguchi explique pourquoi Final Fantasy VII Revelation demande un téléchargement supplémentaire en plus du disque
Durée Marvel’s Wolverine : Combien de temps pour finir le jeu d’Insomniac Games ?
ps5
Durée Marvel’s Wolverine : Combien de temps pour finir le jeu d’Insomniac Games ?
Level-5 annonce Inazuma Eleven: Bold Revolution et prévoit de sortir Decapolice, Snack World et Holy Horror Mansion en 2027
pc ps5 switch ps4 switch 2
Level-5 annonce Inazuma Eleven: Bold Revolution et prévoit de sortir Decapolice, Snack World et Holy Horror Mansion en 2027
Spyro: A Realm Beyond fait prendre la pose au dragon violet pour son anniversaire avec de nouvelles images
pc ps5 xbox series switch 2
Spyro: A Realm Beyond fait prendre la pose au dragon violet pour son anniversaire avec de nouvelles images