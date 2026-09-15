SEGA annonce chez Netflix une série animée Sonic et des adaptations live action pour Crazy Taxi et… Stranger Than Heaven

SEGA passe la troisième avec Netflix

SEGA ne fait pas les choses à moitié. Tandis que le futur côté jeu vidéo s’annonce plutôt pas mal entre la licence toujours aussi forte que représente Sonic, le prochain Crazy Taxi World Tour, ou encore Stranger The Heaven en début d’année prochaine, l’entreprise japonaise se tourne vers les adaptations sur petit écran.

Justement, les trois IP citées sont concernées et font toutes l’objet d’un projet en collaboration avec Netflix d’après ce que nous dit Variety. Crazy Taxi sera adapté en comédie en live action, écrite par le duo Dan Gregor-Doug Mand derrière Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?. On retrouve également Neal H. Moritz et Toby Ascher d’Original Film, ainsi que Toru Nakahara de SEGA, tous producteurs sur les films Sonic.

Sonic, d’ailleurs, va quant à lui faire l’objet d’une série animée. Ce ne sera pas le premier jet avec Netflix puisque la collaboration a déjà donné naissance à trois saisons de Sonic Prime. Cela étant, la tonalité de la prochaine série s’annonce différente puisqu’elle sera destinée aux enfants, entre action dynamique, humour et séquences émotions faisant la part belle à l’amitié. Le projet sera géré par Carlos Stevens, ayant travaillé sur un épisode de Love, Death & Robots, et Toru Nakahara, encore lui.

Enfin, et plus surprenant, SEGA prépare déjà une adaptation en live action de Stranger Than Heaven. Non pas que l’ambiance jazzy « yakuzesque » de l’œuvre ne soit pas propice à une aventure filmée, mais sans trop vraiment savoir comment le jeu sera reçu, disons que c’est un petit pari. À la production, nous retrouverons… Toru Nakahara.

Toutes les équipes sont très emballées. Moritz et Ascher promettant pour Crazy Taxi « un film destiné à tout ceux qui ont passé des heures au volant du taxi jaune sur Dreamcast, avec la musique à fond, fonçant sur tout ce qui bouge juste pour réussir la prochaine course ». Shuji Utsumi, directeur des opérations chez SEGA, estime que « les communautés de fans de ces jeux méritent une narration faisant honneur à ce qui rend chaque jeu spécial ». Il ajoute que « ce n’est que le début de ce que ces titres peuvent devenir ». Y a plus qu’à, comme on dit.