SEGA annonce chez Netflix une série animée Sonic et des adaptations live action pour Crazy Taxi et… Stranger Than Heaven

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Il ne vous aura peut-être pas échappé que Blizzard a annoncé lors de sa BlizzCon une adaptation Netflix de sa licence Diablo. Ce n’est pas la première fois que la plateforme américaine pénètre sur le terrain du jeu vidéo, et ce ne sera surtout pas la dernière. SEGA vient en effet d’annoncer pas un, ni deux, mais bien trois projets du même genre pour trois de ses licences.

Stranger Than Heaven // Source : SEGA

SEGA passe la troisième avec Netflix

SEGA ne fait pas les choses à moitié. Tandis que le futur côté jeu vidéo s’annonce plutôt pas mal entre la licence toujours aussi forte que représente Sonic, le prochain Crazy Taxi World Tour, ou encore Stranger The Heaven en début d’année prochaine, l’entreprise japonaise se tourne vers les adaptations sur petit écran.

Justement, les trois IP citées sont concernées et font toutes l’objet d’un projet en collaboration avec Netflix d’après ce que nous dit Variety. Crazy Taxi sera adapté en comédie en live action, écrite par le duo Dan Gregor-Doug Mand derrière Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?. On retrouve également Neal H. Moritz et Toby Ascher d’Original Film, ainsi que Toru Nakahara de SEGA, tous producteurs sur les films Sonic.

Sonic, d’ailleurs, va quant à lui faire l’objet d’une série animée. Ce ne sera pas le premier jet avec Netflix puisque la collaboration a déjà donné naissance à trois saisons de Sonic Prime. Cela étant, la tonalité de la prochaine série s’annonce différente puisqu’elle sera destinée aux enfants, entre action dynamique, humour et séquences émotions faisant la part belle à l’amitié. Le projet sera géré par Carlos Stevens, ayant travaillé sur un épisode de Love, Death & Robots, et Toru Nakahara, encore lui.

Enfin, et plus surprenant, SEGA prépare déjà une adaptation en live action de Stranger Than Heaven. Non pas que l’ambiance jazzy « yakuzesque » de l’œuvre ne soit pas propice à une aventure filmée, mais sans trop vraiment savoir comment le jeu sera reçu, disons que c’est un petit pari. À la production, nous retrouverons… Toru Nakahara.

Toutes les équipes sont très emballées. Moritz et Ascher promettant pour Crazy Taxi « un film destiné à tout ceux qui ont passé des heures au volant du taxi jaune sur Dreamcast, avec la musique à fond, fonçant sur tout ce qui bouge juste pour réussir la prochaine course ». Shuji Utsumi, directeur des opérations chez SEGA, estime que « les communautés de fans de ces jeux méritent une narration faisant honneur à ce qui rend chaque jeu spécial ». Il ajoute que « ce n’est que le début de ce que ces titres peuvent devenir ». Y a plus qu’à, comme on dit.

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Jaquette de Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
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Date de sortie : 15/01/2027

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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