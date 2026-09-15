Bluey’s Happy Snaps : Une aventure familiale qui capture bien l’esprit de la série

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Développé par Gameloft Brisbane en collaboration avec Ludo Studio et BBC Studios, Bluey’s Happy Snaps propose une aventure photographique autour de Bluey et Bingo. Un titre familial, qui s’est laissé approcher par notre équipe lors de la Gamescom. Cela nous a permis de faire une petite virée en camping pour prendre nos plus beaux clichés, et on a beaucoup apprécié.

Bluey's Happy Snaps // Source : Gameloft

Une chasse aux clichés qui apporte une vraie petite douceur

S’il est toujours bon de rappeler que Gameloft appartient au groupe Vivendi, l’entreprise française auparavant surtout connue pour ses multiples jeux mobiles, a solidifié sa ligne éditoriale. Le géant s’est davantage tourné vers le marché des consoles et du PC, avec quelques bonnes trouvailles comme le sympathique The Oregon Trail et le juteux Disney Dreamlight Valley. Dernièrement, ils ont signé avec la BBC pour une adaptation de la série d’animation Bluey, véritable phénomène pour les plus jeunes.

Blueys happy snaps screenshot 1 1

Vogue petit bateau, vogue ! // Source : Gameloft

Le niveau testé se déroulait dans un camping, où l’on se déplace librement dans un environnement mixant la 2D et la 3D. L’objectif consiste à observer les alentours pour repérer des situations à photographier : un animal, une activité en cours, ou simplement un objet du décor. Chaque photo validée rapporte un autocollant à coller dans l’album de Bluey. Sur le niveau testé, une vingtaine d’autocollants étaient à collecter au total, dont une quinzaine nécessaire pour valider le niveau. Un système d’indices, accessible depuis le menu pause, permet d’orienter les joueurs en difficulté.

Le gameplay se décompose alors de la manière suivante : on explore le niveau, puis, aguiché par une situation, on va prendre en photo un objet ou un être vivant qui capte votre attention. On pense à ces jeunes wombats partis se réfugier dans le décor, ou ce couple d’oiseaux sur cette branche d’arbre. Une fois la photo prise, celle-ci se colle automatiquement dans votre carnet, tout en débloquant un unique sticker. Sticker que l’on peut ensuite réutiliser pour décorer ledit album.

Blueys happy snaps 7 4

Petite séance coloriage // Source : Gameloft

En parallèle de ces photos plus « classiques », trois situations par niveau se distinguent par leur mise en scène plus développée. C’est-à-dire qu’au lieu d’un simple cliché d’un élément statique, ces moments proposent une courte interaction avant la prise de vue : par exemple, le père de Bluey et Bingo se baignant dans l’eau, sur lequel il est possible d’éclabousser de l’eau ou avec lequel jouer avant de le photographier. Ce type de situation débloque en réalité une page de coloriage supplémentaire plutôt qu’un simple autocollant et que l’on peut ensuite colorier et décorer comme bon nous semble. Notez qu’en plus de ces pages à remplir, un petit secret s’était glissé dans le niveau et qu’il faut trouver sans indice (donnant là aussi lui à une interaction rigolote).

Une coopération légère, pensée pour jouer à deux

Bluey’s Happy Snaps se joue aussi à deux, un joueur incarnant Bluey avec l’appareil photo en main, l’autre Bingo (ou inversement). Le second joueur ne peut pas prendre de photo lui-même, mais peut explorer librement le niveau aux côtés de sa sœur, l’accompagner dans ses déplacements, ou encore se placer dans le cadre au moment du déclic pour une photobomb improvisée. Cette coopération reste ainsi pensée comme un accompagnement du joueur principal plutôt que comme un mode symétrique.

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Bingo prend la pose // Source : Gameloft

Bien sûr, le jeu se présente avant tout comme un titre familial. On ne doute pas que les plus grands fans de la petite chienne bouvier australien auront envie de se lancer dans l’aventure, mais le public cible se situe assurément dans le cadre familial, pour les bambins accompagnés d’un de leur parent par exemple. Bien qu’on ait pris le temps de tout admirer, terminer le niveau aurait pu nous prendre qu’une dizaine de minutes en visant la complétion et l’efficacité, ce qui permettrait sans doute de boucler la demi-douzaine de niveaux en une petite session de deux heures.

Mais ne vous méprenez pas, un plus jeune passera assurément plus de temps, en tâtonnant un peu pour trouver chaque sticker et en essayant chaque interaction. Car il y a un réel plaisir à retrouver l’ambiance si réussie de Bluey, avec sa palette de couleurs chatoyante, ses personnages ô combien attachants et la bonne vibe qui s’en dégage. En signant un partenariat avec la série télévisée, Gameloft avait sans doute déjà fait la moitié du chemin d’une expérience réussie, car il est tout simplement impossible de ne pas résister au charme de la petite famille canine et sa douceur qui fait du bien.

Quoique qu’il en soit, l’expérience s’est révélée particulièrement agréable. L’ambiance, le ton et l’humour propres à la série sont fidèlement retranscrits, avec une direction artistique colorée et une animation soignée. De quoi satisfaire aussi bien les fans de la chienne et de sa famille que le jeune public visé en priorité. On espère que les situations se renouvèleront un peu et qu’elles sauront suffisamment capter l’attention sur l’entièreté du jeu, au-delà du capital sympathie adressé à la licence. Quoiqu’il en soit, le titre a beau cibler un public jeune, on avait tout de même très envie de garder la manette pour nous et de lancer un autre niveau.

Quand sortira Bluey’s Happy Snaps et quelles éditions ?

La date de sortie est d’ailleurs tombée pendant le Nintendo Direct de cette rentrée, Bluey’s Happy Snaps sortira le 15 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2, Switch 2, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Il sera disponible sur Steam, Epic Games Store et le Microsoft Store, et sera également directement inclus dans le Game Pass.

Bluey happy snaps 6

L’édition Deluxe numérique du jeu // Source : Gameloft

En parallèle, on nous a confirmé la commercialisation d’une version physique standard à 39.99€ qui intègre six cartes d’activités et une Deluxe, avec des tenues en jeu, un album numérique et des planches de stickers. On nous a également présenté un livret physique, sorte de carnet d’activités, vendu également pour certaines plateformes.

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Jaquette de Bluey’s Happy Snaps
Bluey’s Happy Snaps
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Date de sortie : 15/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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