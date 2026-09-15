Insomniac s’exprime sur les « traces de pet » bleues indiquant le chemin à suivre dans Marvel’s Wolverine

Une feature raie-dhibitoire pour beaucoup

Permettre au public le plus large possible de profiter d’une œuvre sera toujours une attention louable pour un jeu vidéo. Seulement, et Marvel’s Wolverine le prouve, il y a des manières plus ou moins inventives et subtiles d’y parvenir. Aperçues durant les trailers et abordées dans les reviews, des traînées bleues affectueusement appelées « traces de pet » sur les réseaux ont commencé à inquiéter le public.

La présence de ces indicateurs visuels ont tout de suite suggéré une progression téléguidée plus que de raison, alors que le jeu est déjà linéaire. Du côté de chez Insomniac Games, on tente de justifier l’intégration de ce signe. James Stevenson, responsable de la communauté et du marketing s’est en effet exprimé sur les réseaux :

« La piste olfactive n’est pas activée en permanence. Elle reflète les super-sens mutants et les capacités de pistage d’élite de Logan. Elle est seulement activée lorsqu’il traque une odeur ou un son particulier (une personne, du whisky ou tout autre indice olfactif) ainsi que lors des moments clés de l’histoire ou encore quand il détecte l’odeur d’un collectible. »

Il est vrai que les traces ne sont pas activées en permanence mais, régulièrement, et même si elles sont en cohérence avec les facultés de Logan, elles coupent en grande partie le peu d’effort d’exploration nécessaire à la recherche du prochain objectif ou des bouteilles de whisky et autres caisses de matériaux à trouver dans le décor. Cela étant, et bien que ne ce soit pas encore le cas au moment de la sortie, on peut espérer un patch pour pouvoir activer ou désactiver la fonctionnalité, chose déjà demandée en réponse de cette publication.

Marvel’s Wolverine est disponible dès aujourd’hui sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre test ainsi que le guide complet du jeu, pour plus d’informations à son sujet.