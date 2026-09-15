Insomniac s’exprime sur les « traces de pet » bleues indiquant le chemin à suivre dans Marvel’s Wolverine

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En tant que production destinée au grand public (âgé de 18 ans au moins), Marvel’s Wolverine propose tout un tas d’outils permettant de rendre l’expérience la plus accessible possible. Tant et si bien que certains indicateurs ne peuvent même pas être retirés. C’est le cas des traînées de couleur bleue qui suscitent déjà de nombreuses réactions alors que le titre ne sort qu’aujourd’hui. Insomniac a tenté de s’expliquer à ce sujet.

Marvel's Wolverine // Source : ActuGaming

Une feature raie-dhibitoire pour beaucoup

Permettre au public le plus large possible de profiter d’une œuvre sera toujours une attention louable pour un jeu vidéo. Seulement, et Marvel’s Wolverine le prouve, il y a des manières plus ou moins inventives et subtiles d’y parvenir. Aperçues durant les trailers et abordées dans les reviews, des traînées bleues affectueusement appelées « traces de pet » sur les réseaux ont commencé à inquiéter le public.

La présence de ces indicateurs visuels ont tout de suite suggéré une progression téléguidée plus que de raison, alors que le jeu est déjà linéaire. Du côté de chez Insomniac Games, on tente de justifier l’intégration de ce signe. James Stevenson, responsable de la communauté et du marketing s’est en effet exprimé sur les réseaux :

« La piste olfactive n’est pas activée en permanence. Elle reflète les super-sens mutants et les capacités de pistage d’élite de Logan. Elle est seulement activée lorsqu’il traque une odeur ou un son particulier (une personne, du whisky ou tout autre indice olfactif) ainsi que lors des moments clés de l’histoire ou encore quand il détecte l’odeur d’un collectible. »

Il est vrai que les traces ne sont pas activées en permanence mais, régulièrement, et même si elles sont en cohérence avec les facultés de Logan, elles coupent en grande partie le peu d’effort d’exploration nécessaire à la recherche du prochain objectif ou des bouteilles de whisky et autres caisses de matériaux à trouver dans le décor. Cela étant, et bien que ne ce soit pas encore le cas au moment de la sortie, on peut espérer un patch pour pouvoir activer ou désactiver la fonctionnalité, chose déjà demandée en réponse de cette publication.

Marvel’s Wolverine est disponible dès aujourd’hui sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre test ainsi que le guide complet du jeu, pour plus d’informations à son sujet.

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Jaquette de Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
ps5

Date de sortie : 15/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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