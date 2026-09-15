PlayStation : L’appel au boycott sur les réseaux n’a entraîné aucune véritable répercussion sur l’activité du public

À la surprise de pas grand monde

Revenons un peu en arrière. Forcément attaché au sujet vu son nom et sa fonction, le compte DoesItPlay avait appelé fin juillet, sur les réseaux, à réaliser un boycott de PlayStation. Comme motif d’une telle action, il avait été évoqué non seulement l’arrêt futur du physique mais aussi la fermeture de studios comme Bluepoint ou Japan Studio, ou encore l’abandon de vieilles licences et d’une certaine vision de la créativité.

Plus précisément, DoesItPlay avait invité joueuses et joueurs à laisser leur console éteinte ou au moins à passer en hors ligne, du 23 au 30 août. Un post qui aujourd’hui culmine à 2,2 millions de vues, ce qui est énorme comme écho pour une page à plus de 51 000 followers.

No. There was no significant change at all in player count or engagement in our tracking. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2026-09-14T14:28:48.658Z

Deux semaines après, peut-on parler d’action probante ? Loin de là, tout du moins aux États-Unis, selon l’analyse Mat Piscatella pour l’institut Circana. Alors qu’il partage notamment des chiffres du démarrage canon de l’accès anticipé de Wardogs, on l’interpelle sur les éventuelles conséquences du « PSBlackout ». Sa réponse est claire :

« Non. Nous n’avons relevé aucun changement significatif concernant le nombre de joueurs ou l’engagement dans nos données de suivi. »

Cette absence concrète de conséquence n’a pas grand-chose de surprenant et on imagine que la tendance est la même partout dans le monde. Rappelons qu’à l’heure où on parle, le grand public est encore bien loin de ces considérations, sans parler du fait qu’un an et demi c’est loin et que l’arrêt du physique est mine de rien assez abstrait encore, ou même qu’une très grande partie du public s’en accommodera très bien. Cela n’empêche pas PlayStation de continuer à proposer une image peu reluisante, mais il en faudra beaucoup plus pour perturber ses plans à l’encontre de l’intérêt du consommateur.