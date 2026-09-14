Calice de Saint Mihai The Blood of Dawnwalker : où le trouver ?

Où trouver le calice de saint Mihai dans The Blood of Dawnwalker ?

Le calice de saint Mihai de The Blood of Dawnwalker se trouve dans l’enceinte cathédrale et plus précisément dans la salle au trésor. Pour le trouver, vous devez obtenir la clé de cette fameuse salle (en aidant l’acolyte situé dans la cathédrale), puis vous rendre dans la pièce secrète de la salle au trésor.

Cette pièce secrète se dévoile lorsque vous déplacez la bibliothèque qui se trouve dans la pièce principale de la salle au trésor.

Sur le petit autel, utilisez votre mode Concentration pour mettre en surbrillance le calice pour l’inspecter. Pour être en mesure de le ramasser, vous devez utiliser un segment de temps, sinon, il restera pour toujours à la salle au trésor de la cathédrale de Svatrau.

Que faire du calice de saint Mihai dans The Blood of Dawnwalker ?

Le calice de saint Mihai n’a pas de réelle utilité dans The Blood of Dawnwalker. Il vous permet de connaître le symbole de saint Mihai, sans avoir à passer par la suite de quêtes secondaires du gardien de la cathédrale, mais c’est tout.

Concrètement, libre à vous de l’inspecter, mais sachez que ce n’est pas la chose la plus importante à récupérer dans la cathédrale. Au sein de la salle au trésor, vous avez le sang de Xanthe à récupérer, puis de nombreux objets en argent à revendre au receleur.

Voilà pour le calice de saint Mihai dans The Blood of Dawnwalker. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Guides qui vous permettra de consulter tous nos guides sur le jeu.