Calice de Saint Mihai The Blood of Dawnwalker : où le trouver ?

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Vous suivez actuellement la quête “Le moine et le saint” de The Blood of Dawnwalker et vous souhaitez compléter l’objectif secondaire qui consiste à mettre la main sur le calice de saint Mihai ? Sachez que vous êtes à la bonne adresse, puisque dans ce guide, on vous explique comment mettre la main dessus.

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Source : ActuGaming

Où trouver le calice de saint Mihai dans The Blood of Dawnwalker ?

Le calice de saint Mihai de The Blood of Dawnwalker se trouve dans l’enceinte cathédrale et plus précisément dans la salle au trésor. Pour le trouver, vous devez obtenir la clé de cette fameuse salle (en aidant l’acolyte situé dans la cathédrale), puis vous rendre dans la pièce secrète de la salle au trésor.

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The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Cette pièce secrète se dévoile lorsque vous déplacez la bibliothèque qui se trouve dans la pièce principale de la salle au trésor.

Sur le petit autel, utilisez votre mode Concentration pour mettre en surbrillance le calice pour l’inspecter. Pour être en mesure de le ramasser, vous devez utiliser un segment de temps, sinon, il restera pour toujours à la salle au trésor de la cathédrale de Svatrau.

Que faire du calice de saint Mihai dans The Blood of Dawnwalker ?

Le calice de saint Mihai n’a pas de réelle utilité dans The Blood of Dawnwalker. Il vous permet de connaître le symbole de saint Mihai, sans avoir à passer par la suite de quêtes secondaires du gardien de la cathédrale, mais c’est tout.

Concrètement, libre à vous de l’inspecter, mais sachez que ce n’est pas la chose la plus importante à récupérer dans la cathédrale. Au sein de la salle au trésor, vous avez le sang de Xanthe à récupérer, puis de nombreux objets en argent à revendre au receleur.

Voilà pour le calice de saint Mihai dans The Blood of Dawnwalker. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Guides qui vous permettra de consulter tous nos guides sur le jeu.

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The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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