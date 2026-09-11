Pèlerinage de puissance The Blood of Dawnwalker : où trouver toutes les stèles sacrées ?

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Vous avez la quête “Pèlerinage de puissance” dans votre journal de quêtes de The Blood of Dawnwalker à la suite de la découverte d’une pierre sacrée, du coup, vous ignorez où trouver les autres stèles ? À la bonne heure, puisque dans ce guide, on vous donne la position de toutes les pierres pour que vous puissiez enfin en terminer avec cette quête secondaire.

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Source : ActuGaming

Comment débuter la quête “Pèlerinage de puissance” dans The Blood of Dawnwalker ?

“Pèlerinage de puissance” est l’une de ses quêtes qui peut s’obtenir de deux façons dans The Blood of Dawnwalker : soit en trouvant une pierre par hasard dans la nature, soit en terminant plusieurs quêtes du jeu. Vous aurez besoin de compléter quatre quêtes pour débloquer tous les emplacements.

Ainsi, chercher à obtenir la quête Pèlerinage de puissance par le biais des autres quêtes est beaucoup plus fastidieux que de partir à la recherche des pierres sacrées. Alors, on vous dévoile ci-dessous tous les emplacements pour que vous puissiez vite terminer cette quête et obtenir tous les manuels de Volée insatiable.

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Pèlerinage de puissance | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Où trouver toutes les pierres sacrées de la quête “Pèlerinage de puissance” dans The Blood of Dawnwalker ?

Pour progresser dans la quête “Pèlerinage de puissance”, vous aurez besoin d’activer les quatre pierres sacrées cachées à Val Sangora. Sans cette activation, vous ne pourrez pas déchiffrer les symboles uriash de la stèle. Pour parvenir à activer les pierres sacrées, vous aurez besoin d’explorer ou d’éliminer des adversaires comme des créatures ou des ours.

  • La première stèle sacrée se trouve à l’ouest de la sortie de Laslea. Il vous suffira d’aller vers les montagnes et de suivre les carillons avec l’aide de la concentration (cette astuce vaut pour toutes les autres pierres sacrées).
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Première stèle | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

  • La deuxième stèle sacrée se trouve à l’est du bosquet de sainte Tyna. Il vous suffira de gravir la montagne en prenant le chemin montagneux qui se trouve à droite d’un camp militaire.
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Seconde stèle | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

  • La troisième stèle sacrée se trouve au nord-est de l’avant-poste de Serfalois situé au nord de Tomberoche.
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Troisième stèle | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

  • La quatrième stèle sacrée se trouve tout au sud de Val Sangora, dans les montagnes situées juste après la source de la Vedera des Bois de Tantari.
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Quatrième stèle | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

En gravant les glyphes des quatre stèles, vous serez en mesure de terminer cette quête. Et voilà qui clôt notre guide sur la quête “Pèlerinage de puissance” de The Blood of Dawnwalker. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter notre page de Guides pour en savoir davantage sur le jeu.

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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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