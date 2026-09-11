Pèlerinage de puissance The Blood of Dawnwalker : où trouver toutes les stèles sacrées ?

Comment débuter la quête “Pèlerinage de puissance” dans The Blood of Dawnwalker ?

“Pèlerinage de puissance” est l’une de ses quêtes qui peut s’obtenir de deux façons dans The Blood of Dawnwalker : soit en trouvant une pierre par hasard dans la nature, soit en terminant plusieurs quêtes du jeu. Vous aurez besoin de compléter quatre quêtes pour débloquer tous les emplacements.

Ainsi, chercher à obtenir la quête Pèlerinage de puissance par le biais des autres quêtes est beaucoup plus fastidieux que de partir à la recherche des pierres sacrées. Alors, on vous dévoile ci-dessous tous les emplacements pour que vous puissiez vite terminer cette quête et obtenir tous les manuels de Volée insatiable.

Où trouver toutes les pierres sacrées de la quête “Pèlerinage de puissance” dans The Blood of Dawnwalker ?

Pour progresser dans la quête “Pèlerinage de puissance”, vous aurez besoin d’activer les quatre pierres sacrées cachées à Val Sangora. Sans cette activation, vous ne pourrez pas déchiffrer les symboles uriash de la stèle. Pour parvenir à activer les pierres sacrées, vous aurez besoin d’explorer ou d’éliminer des adversaires comme des créatures ou des ours.

La première stèle sacrée se trouve à l’ouest de la sortie de Laslea. Il vous suffira d’aller vers les montagnes et de suivre les carillons avec l’aide de la concentration (cette astuce vaut pour toutes les autres pierres sacrées).

La deuxième stèle sacrée se trouve à l’est du bosquet de sainte Tyna. Il vous suffira de gravir la montagne en prenant le chemin montagneux qui se trouve à droite d’un camp militaire.

La troisième stèle sacrée se trouve au nord-est de l’avant-poste de Serfalois situé au nord de Tomberoche.

La quatrième stèle sacrée se trouve tout au sud de Val Sangora, dans les montagnes situées juste après la source de la Vedera des Bois de Tantari.

En gravant les glyphes des quatre stèles, vous serez en mesure de terminer cette quête. Et voilà qui clôt notre guide sur la quête “Pèlerinage de puissance” de The Blood of Dawnwalker. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter notre page de Guides pour en savoir davantage sur le jeu.