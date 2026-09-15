Bakir The Blood of Dawnwalker : comment le rencontrer et quels choix devez-vous ?

Comment rencontrer Bakir dans The Blood of Dawnwalker ?

À l’instar des autres boyards de The Blood of Dawnwalker, il est possible de rencontrer Bakir “en avance” en lui mettant des bâtons dans les roues. Pour y parvenir, il vous suffira de vous rendre dans le menu de la Cour puis d’effectuer toutes les missions annexes qui constitent entre-autre d’éliminer des chasseurs de tête ou de perturber des distilleries.

Lorsque Bakir vous aura suffisamment remarqué, Farkas, l’un des assistants de Bakir, va faire son apparition pour vous expliquer son plan pour l’éliminer. Concrètement, le mode opératoire est quasiment le même qu’avec Ambus.

Que faire lors du tournoi lunaire dans The Blood of Dawnwalker ?

De fil en aiguille, vous allez alors participer au tournoi lunaire de Bakir. Lors de cet événement, il sera important de ne pas briser votre couverture et d’éviter d’échouer lors des différentes épreuves qui s’offrent à vous. Ainsi, voici toutes les choses que vous devez impérativement faire pour réussir votre participation au tournoi lunaire.

Exposez votre plan d’assassinat à La Martre pour obtenir un objet à la fin du combat.

Hurlez avec les autres participants du tournoi lorsque Bakir fera son discours.

Répondez “Vous les gâtez.” lorsque Bakir vous parlera lors de son discours.

Éliminer le Rat pour avoir un assez bon équipement.

Choisissez le trou à gauche où suintent le sang et la peur.

Voilà pour la première partie du tournoi lunaire, or, vous n’êtes pas au bout de vos peines, car il faut aussi survivre lors du banquet. Alors, voici toutes les choses que vous devez impérativement faire pour éviter que votre plan ne tombe à l’eau.

Gardez votre masque et votre arme.

Buvez quand Bakir le suggère.

Demandez à aller chercher votre récompense.

Demandez la bague en améthyste à Bakir.

Déclenchez le combat.

Et voilà, il vous suffira alors d’affronter Bakir puis de sortir victorieux du combat pour être en mesure de récupérer son armure, mais aussi d’autres récompenses présentes dans la salle au trésor.

Certaines personnes ont indiqué qu’il était possible de reprendre son équipement rapidement avant que le combat ne commence, or, il faudra faire de la place en amont pour éviter la surcharge liée aux pièces d’équipement ramassées lors du petit jeu de survie de Bakir.

Vous savez maintenant comment aborder le combat contre Bakir dans The Blood of Dawnwalker. Si vous avez d’autres questions, notamment pour Xanthe ou Ambus, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Guides qui vous permettra de consulter toutes nos astuces et soluce du jeu.