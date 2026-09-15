Bakir The Blood of Dawnwalker : comment le rencontrer et quels choix devez-vous ?

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Bakir est l’un des boyards de Brencis dans The Blood of Dawnwalker. Pour faciliter le combat final du jeu, il est alors important de l’affronter en amont. Dans ce guide dédié, on vous explique en détail tout ce que vous devez faire.

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Source : ActuGaming

Comment rencontrer Bakir dans The Blood of Dawnwalker ?

À l’instar des autres boyards de The Blood of Dawnwalker, il est possible de rencontrer Bakir “en avance” en lui mettant des bâtons dans les roues. Pour y parvenir, il vous suffira de vous rendre dans le menu de la Cour puis d’effectuer toutes les missions annexes qui constitent entre-autre d’éliminer des chasseurs de tête ou de perturber des distilleries.

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Les activités de la Cour | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Lorsque Bakir vous aura suffisamment remarqué, Farkas, l’un des assistants de Bakir, va faire son apparition pour vous expliquer son plan pour l’éliminer. Concrètement, le mode opératoire est quasiment le même qu’avec Ambus.

Que faire lors du tournoi lunaire dans The Blood of Dawnwalker ?

De fil en aiguille, vous allez alors participer au tournoi lunaire de Bakir. Lors de cet événement, il sera important de ne pas briser votre couverture et d’éviter d’échouer lors des différentes épreuves qui s’offrent à vous. Ainsi, voici toutes les choses que vous devez impérativement faire pour réussir votre participation au tournoi lunaire.

 

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Le tournoi lunaire | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

  • Exposez votre plan d’assassinat à La Martre pour obtenir un objet à la fin du combat.
  • Hurlez avec les autres participants du tournoi lorsque Bakir fera son discours.
  • Répondez “Vous les gâtez.” lorsque Bakir vous parlera lors de son discours.
  • Éliminer le Rat pour avoir un assez bon équipement.
  • Choisissez le trou à gauche où suintent le sang et la peur.

Voilà pour la première partie du tournoi lunaire, or, vous n’êtes pas au bout de vos peines, car il faut aussi survivre lors du banquet. Alors, voici toutes les choses que vous devez impérativement faire pour éviter que votre plan ne tombe à l’eau.

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The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

  • Gardez votre masque et votre arme.
  • Buvez quand Bakir le suggère.
  • Demandez à aller chercher votre récompense.
  • Demandez la bague en améthyste à Bakir.
  • Déclenchez le combat.

Et voilà, il vous suffira alors d’affronter Bakir puis de sortir victorieux du combat pour être en mesure de récupérer son armure, mais aussi d’autres récompenses présentes dans la salle au trésor.

Certaines personnes ont indiqué qu’il était possible de reprendre son équipement rapidement avant que le combat ne commence, or, il faudra faire de la place en amont pour éviter la surcharge liée aux pièces d’équipement ramassées lors du petit jeu de survie de Bakir.

Vous savez maintenant comment aborder le combat contre Bakir dans The Blood of Dawnwalker. Si vous avez d’autres questions, notamment pour Xanthe ou Ambus, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Guides qui vous permettra de consulter toutes nos astuces et soluce du jeu.

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The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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