La version 2.4 de Genshin Impact mis en avant de nombreuses nouveautés avec beaucoup de personnages 5 étoiles dans les bannières, mais Shenhe était la nouvelle nouvelle héroïne 5 étoiles de cette mise à jour. Après vous avoir parlé de Arataki Itto, on fait le point ensemble sur ses capacités, son rôle dans l’équipe, ses matériaux et tout ce qu’il faut savoir sur Shenhe.

Présentation de Shenhe

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Cryo ( )

: Cryo ( ) Arme : Arme d’hast

: Arme d’hast Seiyū : Ayako Kawasumi

: Ayako Kawasumi Anniversaire : 10 mars

: 10 mars Date d’arrivée bannière de Shenhe : mercredi 05 janvier 2022

Description officielle : « Elle est officiellement l’élève de Souffle-Nuages, mais ses prédispositions naturelles et son intelligence exceptionnelle ont rapidement conquis plusieurs autres Adeptes. Shenhe a donc appris de tous, devenant une mortelle capable de maîtriser les arts Adeptes. »

Compétences Shenhe

Compétences actives

Attaque normale – Percée des étoiles : Shenhe peut enchaîner jusqu’à cinq coups de lance consécutifs.

: Shenhe peut enchaîner jusqu’à cinq coups de lance consécutifs. Attaque chargée : Elle charge en ligne droite et inflige des dégâts aux ennemis sur sa route.

: Elle charge en ligne droite et inflige des dégâts aux ennemis sur sa route. Attaque plongeante : Shenhe plonge du haut des airs pour frapper le sol et effectuer des dégâts de zone.

: Shenhe plonge du haut des airs pour frapper le sol et effectuer des dégâts de zone. Invocation d’esprit printanier : La rosée givrée et argentée exorcisera tous les démons. Accorder un effet de pennage glacé à tous les membres de l’équipes à proximité, et inflige des dégâts Cryo de différentes manières selon que la capacité a été activée avec un appui simple ou long. Appui simple : Se précipite vers l’avant avec un esprit talismanique, infligeant des dégâts Cryo aux ennemis en chemin. Appui long : Ordonne à l’esprit talismanique d’infliger des dégâts Cryo de zone. Pennage glacé : Lorsqu’une attaque normale, chargée ou plongeante, une compétence ou un déchaînement élémentaire inflige des dégâts Cryo à un ennemi, les dégâts infligés augmentent en fonction de l’attaque actuelle de Shenhe. Les effets du pennage glacé disparaissent à la fin de sa durée ou après avoir activé un certain nombre de cumuls. En déclenchant un pennage glacé avec un appui long à la place d’un appui simple, sa durée et le nombre de cumuls générés augmentent. Lorsqu’un attaque qui génère des dégâts Cryo touche plusieurs ennemis en même temps, les cumuls sont consommés selon le nombre d’ennemis touchés. Les cumuls de pennage glacé sont calculés indépendamment pour tous les personnages de l’équipe.

: La rosée givrée et argentée exorcisera tous les démons. Accorder un effet de pennage glacé à tous les membres de l’équipes à proximité, et inflige des dégâts Cryo de différentes manières selon que la capacité a été activée avec un appui simple ou long. Délivrance de la demoiselle divine : Libère la puissance de l’esprit talismanique, lui permettant de se déplacer librement dans ce plan d’existence pour infliger des dégâts Cryo de zone. L’esprit talismanique crée alors un champ qui diminue les résistances Cryo et physique des ennemis, et inflige des dégâts Cryo de façon continue aux ennemis à l’intérieur.

Compétences passives

Arrivée opportune : Augmente les récompenses d’une expédition de 20 heures à Liyue de 25%.

: Augmente les récompenses d’une expédition de 20 heures à Liyue de 25%. Etreinte divine : Lorsque le personnage déployé est dans le champ généré par Délivrance de la demoiselle divine, son bonus de dégâts Cryo augmente de 15%.

: Lorsque le personnage déployé est dans le champ généré par Délivrance de la demoiselle divine, son bonus de dégâts Cryo augmente de 15%. Sceau de communion spirituelle : Lorsque Shenhe utilise Invocation d’esprit printanier, tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient des effets suivants : Appui simple : Les dégâts infligés par les compétences et les déchaînements élémentaires augmentent de 15% pendant 10 secondes. Appui long : Les dégâts infligés par les attaques normales, chargées et plongeantes augmentent de 15% pendant 15 secondes.

: Lorsque Shenhe utilise Invocation d’esprit printanier, tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient des effets suivants :

Constellation

Clarté du coeur : Confère une charge supplémentaire pour Invocation d’esprit printanier.

: Confère une charge supplémentaire pour Invocation d’esprit printanier. Esprit centré : Prolonge la durée de délivrance de la demoiselle divine de 6 secondes. De plus, les dégâts critiques des dégâts Cryo du personnage déployé dans le champ augmentent de 15%.

: Prolonge la durée de délivrance de la demoiselle divine de 6 secondes. De plus, les dégâts critiques des dégâts Cryo du personnage déployé dans le champ augmentent de 15%. Isolement : Niveau d’aptitude Invocation d’esprit printanier +3.

: Niveau d’aptitude Invocation d’esprit printanier +3. Clairvoyance : Lorsqu’un personnage affecté par le pennage sacré de Shenhe déclenche l’effet de bonus de dégâts de la flèche, Shenhe obtient un cumul de Mantra de givre : Lorsque Shenhe utilise l’invocation d’esprit printanier, tous les cumuls de Mantra de givre son consommés pour augmenter les dégâts infligés par cette invocation d’esprit. Cet effet peut être cumulé 50 fois, et dure 60 secondes.

: Lorsqu’un personnage affecté par le pennage sacré de Shenhe déclenche l’effet de bonus de dégâts de la flèche, Shenhe obtient un cumul de Mantra de givre : Divinisation : Niveau d’aptitude Délivrance de la demoiselle divine +3.

: Niveau d’aptitude Délivrance de la demoiselle divine +3. Abandon mystique : Lorsqu’un personnage déclenche les effets d’un pennage glacé avec les dégâts d’une attaque normal ou chargée, aucun cumul n’est consommé.

Comment jouer Shenhe ?

Shenhe est un support Cryo, qui est présente afin de renforcer les dégâts Cryo de vos autres personnages. Avec ses aptitudes, elle permet à la fois d’infliger des dégâts Cryo et de renforcer la puissance des autres membres Cryo dans l’équipe.

C’est pourquoi elle restera très peu sur le terrain, et sera uniquement présente pour lâcher ses différentes compétences. Elle permet alors de renforcer les attaques Cryo via des charges à accumuler et à dépenser, et ce en fonction de l’attaque de Shenhe.

Avec qui jouer Shenhe ?

Comme dit précédemment, Shenhe a surtout pour but de renforcer les personnages et équipes qui se basent autour de l’élément Cryo. Il faut donc impérativement qu’elle soit dans une équipe constitué d’un personnage Cryo, car c’est là l’intérêt principal du personnage (si vous ne jouez aucun personnage Cryo, vous pouvez parfaitement vous passer de Shenhe et ne pas l’invoquer).

Xingqiu

Chongyun

Ayaka

Eula

Ganyu

Mona

Barbara

Diona

Rosalia

Kazuha

Meilleur équipement Shenhe

Quelle arme pour Shenhe ?

Etouffeur de calamités (5 étoiles) : Une lance qui arrive en même temps que Shenhe, et qui est en quelque sorte son arme signature car elle possède un très haut taux d’attaque.

(5 étoiles) : Une lance qui arrive en même temps que Shenhe, et qui est en quelque sorte son arme signature car elle possède un très haut taux d’attaque. Lance de jade ailée (5 étoiles) ou Scion de la victoire (4 étoiles) : Une attaque élevée et un bon taux de critique, c’est toujours bon à prendre.

(5 étoiles) ou (4 étoiles) : Une attaque élevée et un bon taux de critique, c’est toujours bon à prendre. Lance de Favonius (4 étoiles) : Cette lance sera à utiliser en cas de manque de recharge d’énergie, et sera aussi très bien grâce à son attaque élevée (la Lumière du Faucheur en 5 étoiles fonctionnera encore mieux).

Meilleur set pour Shenhe

Rideau du Gladiateur (2 pièces) + Réminiscence nostalgique (2 pièces) : Il s’agit tout simplement du set à prioriser chez Shenhe afin d’augmenter son attaque, qui agit sur ses compétences.

(2 pièces) + (2 pièces) : Il s’agit tout simplement du set à prioriser chez Shenhe afin d’augmenter son attaque, qui agit sur ses compétences. Ancien rituel royal (2 ou 4 pièces) : Un set moins puissant mais qui fonctionne également sur Shenhe, étant donné que le personnage est surtout sur le terrain pour ses aptitudes.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : ATK%

: ATK% Coupe : ATK%

: ATK% Coiffe/Couronne : Taux Critique > Dégâts Critiques >

Quelles sub-statistiques en premier pour Shenhe ?

ATK% Dégâts critiques Taux critique Recharge d’énergie

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Shenhe

Matériaux d’élévation Shenhe

Voici tout ce qu’il faudra pour monter Shenhe :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Fleur de Qingxin / 3 x Nectar de Fleur mensongère / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Fleur de Qingxin / 3 x Nectar de Fleur mensongère / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Fausse nageoire de l’hériter du dragon / 10 x Fleur de Qingxin / 15 x Nectar de Fleur mensongère / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Fausse nageoire de l’hériter du dragon / 10 x Fleur de Qingxin / 15 x Nectar de Fleur mensongère / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Fausse nageoire de l’hériter du dragon / 20 x Fleur de Qingxin / 12 x Nectar miroitant / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Fausse nageoire de l’hériter du dragon / 20 x Fleur de Qingxin / 12 x Nectar miroitant / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Fausse nageoire de l’hériter du dragon / 30 x Fleur de Qingxin / 18 x Nectar miroitant / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Fausse nageoire de l’hériter du dragon / 30 x Fleur de Qingxin / 18 x Nectar miroitant / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Fausse nageoire de l’hériter du dragon / 45 x Fleur de Qingxin / 12 x Nectar élémentaire / 100.000 moras

: 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Fausse nageoire de l’hériter du dragon / 45 x Fleur de Qingxin / 12 x Nectar élémentaire / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Jade shivada / 20 x Fausse nageoire de l’hériter du dragon / 60 x Fleur de Qingxin / 24 x Nectar élémentaire / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Shenhe

Nectar de Fleur mensongère / Nectar miroitant / Nectar élémentaire

Enseignement / Guide / Philosophie de la Prospérité

Papillon infernal

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous renvoie vers soluce complète de Genshin Impact ou tout simplement revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages.