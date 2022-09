Le désert de Sumeru dans Genshin Impact abrite de nombreux personnages bien entraînés, et parmi eux, on retrouve Candace, nouvelle héroïne quatre étoiles du jeu. Voici tout ce qu’il faut savoir sur Candace, son build, ses matériaux et ses aptitudes.

Présentation de Candace

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Hydro ( )

: Hydro ( ) Arme : Lance

: Lance Seiyū : Ryōka Yuzuki

: Ryōka Yuzuki Anniversaire : 3 mai

: 3 mai Date d’arrivée bannière Candace : Mercredi 28 septembre 2022

Description officielle : « Descendante du roi Deshret avec un œil gauche de couleur ambre, c’est la protectrice du Village d’Aaru. »

Compétences Candace

Compétences actives

Attaque normale – Lance étincelante (Posture protectrice) : Enchaîne jusqu’à 4 coups de lance.

: Enchaîne jusqu’à 4 coups de lance. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour charger en ligne droite et infliger des dégâts aux ennemis sur la route.

: Consomme de l’endurance pour charger en ligne droite et infliger des dégâts aux ennemis sur la route. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact. Liturgie – Sanctuaire de la héronne : Le style de combat de Candace est capable de repousser toute une marée d’ennemis. Appui simple : Se précipite avec son bouclier, infligeant des dégâts Hydro. Appui long : Brandit son bouclier pour bloquer les attaques des ennemis proches, formant un bouclier qui absorbe les dégâts selon ses PV max et est efficace à 250 % contre les dégâts Hydro. Le bouclier dure jusqu’à ce qu’elle finisse de libérer sa compétence élémentaire. Candace se charge après avoir appuyé pendant un certain temps, puis effectue une frappe bondissante qui inflige des dégâts Hydro aux ennemis devant elle lorsque vous relâchez la compétence, que la durée prend fin ou que le bouclier est détruit.

: Le style de combat de Candace est capable de repousser toute une marée d’ennemis. Liturgie – Marée de la bergeronnette : Brandissant son arme en l’air, Candace invoque une bénédiction divine qui inflige des dégâts Hydro de zone selon ses PV max et confère l’état de Prière de couronne cramoisie à votre personnage déployé. Prière de couronne cramoisie : Les caractéristiques suivantes s’appliquent : Lorsque l’attaque normale d’un personnage inflige des dégâts élémentaires à un ennemi, les dégâts infligés augmentent. Lorsqu’un personnage est déployé au combat, un impact hydrique est déclenché, infligeant des dégâts Hydro aux ennemis proches. Le nombre d’impacts pouvant être déclenchés pendant la durée de cette compétence est limité. Sous l’effet de cet état, les personnages maniant une épée à une ou deux mains ou une arme d’hast obtiennent un enchantement Hydro.

: Brandissant son arme en l’air, Candace invoque une bénédiction divine qui inflige des dégâts Hydro de zone selon ses PV max et confère l’état de Prière de couronne cramoisie à votre personnage déployé.

Compétences passives

Égide des flèches croisées : Si Candace est touchée par une attaque pendant l’appui long de Liturgie : Sanctuaire de la héronne, la charge se complète immédiatement.

: Si Candace est touchée par une attaque pendant l’appui long de Liturgie : Sanctuaire de la héronne, la charge se complète immédiatement. Dôme céleste de sable : Lorsqu’un personnage affecté par l’état de Prière de couronne cramoisie de Liturgie : Marée de la bergeronnette inflige des dégâts élémentaires à un ennemi avec une attaque normale, les dégâts augmentent de 0,5 % pour chaque tranche de 1 000 PV max de Candace.

: Lorsqu’un personnage affecté par l’état de Prière de couronne cramoisie de Liturgie : Marée de la bergeronnette inflige des dégâts élémentaires à un ennemi avec une attaque normale, les dégâts augmentent de 0,5 % pour chaque tranche de 1 000 PV max de Candace. Aux premières lueurs de l’aube : Réduit la consommation d’endurance de vos personnages dans l’équipe de 20 % lors de l’escalade. Ne peut pas être cumulé avec d’autres aptitudes passives aux effets identiques.

Constellations

Retour de l’héritière des sables écarlates : La durée de l’état de Prière de couronne cramoisie de Liturgie : Marée de la bergeronnette augmente de 3 secondes.

: La durée de l’état de Prière de couronne cramoisie de Liturgie : Marée de la bergeronnette augmente de 3 secondes. Brillance perçant la lune : Lorsque Liturgie : Sanctuaire de la héronne touche un ennemi, les PV max de Candace augmentent de 20 % pendant 15 secondes.

: Lorsque Liturgie : Sanctuaire de la héronne touche un ennemi, les PV max de Candace augmentent de 20 % pendant 15 secondes. Supplication du chasseur : Niveau d’aptitude Liturgie : Marée de la bergeronnette +3.

: Niveau d’aptitude Liturgie : Marée de la bergeronnette +3. Serment de la sentinelle : Réduit le temps de recharge de l’appui long de Liturgie : Sanctuaire de la héronne pour correspondre à celui de l’appui simple.

: Réduit le temps de recharge de l’appui long de Liturgie : Sanctuaire de la héronne pour correspondre à celui de l’appui simple. Regard hétérochromatique : Niveau d’aptitude Liturgie : Sanctuaire de la héronne +3.

: Niveau d’aptitude Liturgie : Sanctuaire de la héronne +3. Débordement : Lorsqu’un personnage déployé (hormis Candace) affecté par l’état de Prière de couronne cramoisie de Liturgie : Marée de la bergeronnette inflige des dégâts élémentaires à un ennemi avec une attaque normale, il déclenche une marée d’impact, infligeant des dégâts Hydro de zone d’une valeur équivalant à 15 % des PV max de Candace. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2,3 secondes. Les dégâts infligés sont considérés comme des dégâts de déchaînement élémentaire.

Comment jouer Candace ?

On pourrait facilement voir Candace comme une Beidou Hydro, étant donné qu’elle a une capacité basée sur le blocage et le contre. Candace est effectivement efficace en tant que support, et fonctionne généralement dans les teams où l’on change souvent de personnage, mais aussi dans une équipe qui va bénéficier de l’infusion Hydro fournie par Candace.

Mais on peut aussi presque la voir comme une Yun Jin Hydro qui va booster les attaques normales de vos coéquipiers.

Avec qui jouer Candace ?

On va donc privilégier des personnages avec des attaques normales qui vont profiter du boost apporté par Candace, comme Ayato (qui va nous faire profiter de la résonance Hydro) ou Yoimiya. On leur associera d’autres personnage en plus comme de l’Anemo ou du Géo pour fournir plus de stabilité.

Meilleur équipement Candace

Quelle arme pour Candace ?

Bâton de Homa : Pour augmenter les PV en plus de fournir d’excellentes statistiques.

: Pour augmenter les PV en plus de fournir d’excellentes statistiques. Lance de Favonius : Parfait pour recharger rapidement le déchaînement élémentaire.

: Parfait pour recharger rapidement le déchaînement élémentaire. Pampille noire : Une arme free-to-play qui rajoute des PV.

Meilleur set pour Candace

Ancien rituel royal (2 ou 4 pièces) : Le set le plus recommandé pour Candace et son utilisation en tant que support.

: Le set le plus recommandé pour Candace et son utilisation en tant que support. Ténacité des Millelithes (2 pièces) : Le 2 pièces pour augmenter le PV.

: Le 2 pièces pour augmenter le PV. Âme des profondeurs (2 ou 4 pièces) : Naturellement, pour augmenter les dégâts Hydro.

: Naturellement, pour augmenter les dégâts Hydro. Rideau du Gladiateur (2 ou 4 pièces) : Un set un peu passe-partout qui sera plus ou moins efficace ici et qui pourra combler les trous si vous n’avez pas envie de trop investir dans le personnage.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : PV% > Recharge d’énergie

: PV% > Recharge d’énergie Coupe : PV% > Bonus de dégâts Hydro

: PV% > Bonus de dégâts Hydro Coiffe/Couronne : PV% > Taux critique/Dégâts critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Candace ?

PV% Recharge d’énergie Taux critique Dégâts critiques ATK%

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Candace

Matériaux d’élévation Candace

Voici tout ce qu’il faudra pour monter le niveau d’Candace :

Niveau 20 : 1 x Eclat de lazurite varunada / 3 x Quandong / 3 x Satin rouge délavée / 20.000 moras

: 1 x Eclat de lazurite varunada / 3 x Quandong / 3 x Satin rouge délavée / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de lazurite varunada / 2 x Tétraèdre de lumière / 10 x Quandong / 15 x Satin rouge délavée / 40.000 moras

: 3 x Fragment de lazurite varunada / 2 x Tétraèdre de lumière / 10 x Quandong / 15 x Satin rouge délavée / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de lazurite varunada / 4 x Tétraèdre de lumière / 20 x Quandong / 12 x Soie rouge brodée / 60.000 moras

: 6 x Fragment de lazurite varunada / 4 x Tétraèdre de lumière / 20 x Quandong / 12 x Soie rouge brodée / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de lazurite varunada / 8 x Tétraèdre de lumière / 30 x Quandong / 18 x Soie rouge brodée / 80.000 moras

: 3 x Morceau de lazurite varunada / 8 x Tétraèdre de lumière / 30 x Quandong / 18 x Soie rouge brodée / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment de lazurite varunada / 12 x Tétraèdre de lumière / 45 x Quandong / 12 x Brocart rouge luxueux / 100.000 moras

: 6 x Fragment de lazurite varunada / 12 x Tétraèdre de lumière / 45 x Quandong / 12 x Brocart rouge luxueux / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de lazurite varunada / 20 x Tétraèdre de lumière / 60 x Quandong / 24 x Brocart rouge luxueux / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Candace

Satin rouge délavée / Soie rouge brodée / Brocart rouge luxueux

Enseignement / Guide / Philosophie de l’admonestation

Larmes de la divinité calamiteuse

Pour d’autres astuces et conseils, retrouvez notre soluce complète de Genshin Impact ou consulter notre guide complet de tous les personnages.