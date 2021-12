Pokémon Unite célèbre la fin de 2021 avec Dracolosse

Pokémon Unite aura un programme très chargé pour cette fin d’année avec forcément des cadeaux, des cosmétiques ayant pour thème les fêtes, un mode spécial mais aussi deux nouveaux personnages, dont Sucreine que l’on connaissait déjà. L’évènement durera du 15 décembre 2021 au 16 janvier 2022.

Pokémon Unite nous propose un Dragon de Noël

On démarre avec Sucreine qui sortira demain et la bonne nouvelle c’est que sa licence sera gratuite pour celles et ceux qui la récupéreront avant le 31 décembre. On espère que le tarif sera le même pour Dracolosse qui rejoindra le casting de Pokémon Unite le 20 décembre. Il s’agit là-aussi d’un personnage Polyvalent qui se joue au corps-à-corps.

Pikachu et Crabaraque auront droit à des skins de Noël tandis que Nigosier, Ronflex et M. Mime enfileront toques ou tabliers pour des skins de cuisiniers. Le reste du casting pourra se consoler avec des costumes limités à des bonnets de Père Noël. Les dresseurs et dresseuses pourront aussi profiter d’éléments de personnalisation ayant pour thème la cuisine ou les fêtes de fin d’année, tout comme de quoi avoir un profil festif.

Et tant que l’on parle des personnages jouables, sachez que du 1er au 3 janvier, il sera possible d’utiliser gratuitement n’importe quel Pokémon, même sans avoir sa licence. Et ce dans n’importe quel mode, sauf en classé bien évidemment, au grand soulagement de celles et ceux qui prennent soin de leur ranking.

Vous prendrez bien un peu de neige avec cette neige

Mais avant de revenir sur cela, passons aux terrains. L’arène classique du Cinq contre Cinq accueille pour l’occasion de la neige et des statues de glace, mais aussi des Pokémon sauvages différents. Le trailer laisse ainsi entrevoir des Flotajou à la place des Capumain, Polarhume et Polagriffe pour remplacer le combo Apitrini/Apireine, Cerfrousse à la place de Ludicolo et Tauros déloge Frison.

Un mode de jeu temporaire viendra aussi varier les plaisirs. Ainsi, il y aura des Batailles de Boules de Neige sur la carte Pergéliville. Pas de lancer de boule de neige comme dans League of Legends, cela veut seulement dire qu’un personnage vaincu se transforme en bonhomme de neige quand il est vaincu, au lieu de respawn à la base. Il doit ainsi patienter sans bouger mais en pouvant tout de même sauter sur place ou faire des emotes.

La carte aura tout de même elle-aussi droit à des créatures sauvages alternatives. Ainsi Cadoizo laissera traîner des cadeaux qui seront des objets de combat à usage unique pour remplacer temporairement celui que vous avez équipé. Et le boss du niveau change lui aussi puisque Artikodin occupera la place habituelle de Séracrawl.

Des cadeaux ! Des cadeaux ! (mais vous enflammez pas trop non plus)

Deux challenges auront lieu lors de l’évènement. Le premier, nommé Challenge d’illumination, est tout simplement une série de défis à récupérer au niveau du sapin de Noël qui occupera le menu principal de Pokémon Unite. Au fur et à mesure des défis réussis, les décorations du sapin s’illuminent et vous recevrez personnalisations de dresseurs et licences de 24h. Cela durera l’ensemble de l’event, du 15 décembre au 16 janvier.

Contrairement au Challenge Photo qui se déroulera du 24 décembre au 6 janvier. Jouer permettra de recevoir des flocons de neige qui dégageront petit à petit une photo. Une fois le cliché reconstitué, vous aurez droit à des surprises. Et il y aura évidemment aussi des bonus de connexion spéciaux du 24 décembre au 1er janvier.

Du 25 au 28 décembre, vous recevrez un cadeau contenant au choix des Pièces Aeos, des Tickets Aeos, des Tickets Holowear ou d’Amplificateurs d’objets. Du 29 au 31 décembre, vous aurez à choisir entre un licence 7 jours pour l’un des six Pokémon proposés. Et le 1er janvier, vous recevrez au hasard l’un des quatre éléments de personnalisation pour votre dresseur ou votre dresseuse.

Pokémon Unite est disponible sur Nintendo Switch, iOS et Android.