Pokémon Unite : Desséliande vient prendre racine

Pokémon Unite continue son rythme d’annonces de nouveaux personnages jouables mais continue surtout ses choix plus ou moins surprenant puisque le prochain Pokémon à rejoindre le roster sera Desséliande (Trevenant de son petit nom anglais).

Pokémon Unite fête de nouveau Halloween

Après Dracolosse, c’est donc au tour de l’arbre fantôme apparu avec Pokémon X et Y. Logiquement, Brocélôme évolue en Desséliande via un échange mais c’est un détail qui n’a jamais arrêté Pokémon Unite, n’est-ce pas Mackogneur ou Ectoplasma par exemple. On ne sait pas si sa première forme sera présente, ni sa date de sortie mais on sait au moins qu’il s’agira d’un combattant de type Défenseur.

Tant que l’on parle de ce MOBA, sachez que le producteur du jeu Masaaki Hoshino vient d’annoncer que son titre rejoignait les jeux des Championnats du Monde Pokémon 2022 qui comportent déjà des tournois de Pokémon Épée et Bouclier et du Jeu de Cartes à Collectionner mais aussi Pokémon GO et Pokken Tournament DX.

Pokémon Unite est un jeu free-to-play disponible sur Nintendo Switch, iOS et Android.