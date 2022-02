Pokémon Unite : Exagide s’aiguise pour arriver le 10 février

Pokémon Unite se fait certes un peu éclipser par Légendes Pokémon Arceus et ses gros chiffres, mais cela ne l’empêche pas de continuer d’ajouter de nouveaux personnages jouables et TiMi Studios nous annonce aujourd’hui l’arrivée prochaine d’Exagide.

Pokémon Unite continue avec des choix moins évidents

Après Desséliande, c’est donc au tour d’un autre Pokémon Fantôme de rejoindre le jeu mais Exagide sera lui un personnage Polyvalent rapproché. Il sera ajouté via la mise à jour du 10 février et cela ne sera pas le seul personnage ce mois-ci.

En effet, la semaine dernière, le compte Twitter du jeu avait teasé ses prochains personnages et février marquera également la sortie d’un personnage Soutien que l’on n’a pas encore identifié vu qu’il n’a pas fuité lui et et que son image est moins évidente.

Pokémon Unite est disponible sur Switch, iOS et Android.