Lors du voyage que vous allez effectuer dans Kena: Bridge of Spirits, vous trouverez sur votre chemin les adorables petits Rot, des petits esprits qui vous prêteront main forte.

Ils sont les collectibles les plus nombreux du jeu et tous les récolter permet d’obtenir un trophée. S’il est possible d’en ramasser automatiquement juste en passant quelques étapes dans l’aventure, d’autres sont bien cachés. C’est pourquoi nous vous proposons un guide complet afin de trouver tous les Rot, avec leur emplacement dans chacune des zones. On ne comptera pas les Rot obtenus automatiquement durant l’aventure, notamment en vainquant les boss.

Cette page va ainsi regrouper les articles sur les Rot de chaque région du jeu, et sera donc mise à jour au fur et à mesure que ces guides seront publiés.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.