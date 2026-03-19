Kena: Bridge of Spirits arrive sur Switch 2 le 26 mars avec tout son contenu

Le moment Kenintendo

Sorti initialement en 2021, Kena: Bridge of Spirits a marqué avec un jeu indépendant de haut vol. Il a notamment été récompensé lors des Game Awards pour son statut de meilleur jeu indé et meilleur premier jeu. Le titre nous plonge dans un univers mêlant exploration, énigmes et combats dynamiques. On y incarne Kena, une guide spirituelle chargée d’aider des âmes perdues, accompagnée des adorables créatures appelées les Rot.

Les joueurs Nintendo vous bientôt pouvoir découvrir ce titre plein de charme grâce à la version Switch 2 prévue pour la fin du mois. Cette version n’est pas qu’un simple portage étant donné qu’elle inclut directement tout le contenu additionnel sorti après le lancement, notamment le DLC Anniversary.

Autrement dit, vous pouvez vous attendre a de nouveaux défis, des tenues supplémentaires, des options d’accessibilité ainsi que des épreuves de guide spirituel. Le mode New Game+ est également intégré et permet de relancer l’aventure avec toutes ses améliorations débloquées, tout en proposant des combats retravaillés et plus exigeants.

Après THQ hier, la Nintendo Switch 2 continue d’enrichir son catalogue grâce aux nombreux éditeurs et studios tiers. On attend tout de même de voir comment ça tourne sur la dernière machine de Nintendo. Le rendu est, pour le moment, assez rassurant si l’on se fie uniquement aux extraits du trailer d’annonce.

Kena: Bridge of Spirits sortira sur Switch 2 le 26 mars prochain.