Kena: Bridge of Spirits sortira bien sur Xbox One et Xbox Series dès le 15 août prochain, même en version physique

Kena se met au vert

Le listing ne mentait donc pas puisque le studio vient officialiser en vidéo l’existence d’une version Xbox Series de Kena: Bridge of Spirits, et même d’une version Xbox One. Ces deux versions seront disponibles à partir du 15 août prochain.

Et bonne nouvelle, ces versions disposeront également d’une édition physique, chose devenue malheureusement trop rare pour les jeux Xbox qui ne disposent pas d’un éditeur. C’est encore une fois Maximum Entertainement qui va s’assurer de la distribution, avec une édition vendue à 39,99 € qui comprendra le jeu de base, la bande-son numérique et un set de stickers. La version Xbox aura aussi droit à un skin unique de pirates pour les Rots, ainsi qu’un nouveau bâton pour Kena.

Kena: Bridge of Spirits est disponible dès maintenant sur Steam, Epic Games Store, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.