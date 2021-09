Un peu à l’image de la zone de l’Entrepôt, la zone du Coeur du Village dans Kena: Bridge of Spirits n’est pas très grande, mais elle renferme tout de même quelques collectibles à ramasser ici et là. C’est notamment le cas des Rots, avec 6 Rot à trouver, dont 3 sont donnés via l’aventure principale, et ne seront donc pas listés ici. Voici donc où trouver tous les Rot du Coeur du Village dans Kena: Bridge of Spirits.

Rot 01

Localisation : Dans la zone où il faut créer un pont en lançant une bombe dessus et en tirant deux fois sur un cristal pour former une passerelle, vous verrez aussi une fleur bleue. Tirez dessus, et avant de toucher l’eau, visez à nouveau la deuxième fleur bleue qui se situe plus loin pour arriver sur une nouvelle plateforme avec le Rot qui vous attend.

Rot 02

Localisation : Après avoir grimpé suite à une phase de plateforme avec plusieurs rocher à éclater, tournez le dos au chemin principal pour voir le Rot non loin.

Rot 03

Localisation : Dans la toute dernière zone, après avoir enlevé la corruption. En partant de l’ascenseur, plongez dans l’eau à gauche ou à droite pour voir un petit renfoncement avec un coffre contenant un chapeau, et surtout le Rot qui est caché à cet endroit.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.