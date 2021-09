En dehors des Ruines où il n’est pas possible de manquer un seul Rot de la zone, et du village qui nécessite d’avancer loin dans le jeu pour trouver tous les Rot de la zone, le premier endroit où l’on pourra trouver facilement des Rot dans Kena: Bridge of Spirits est l’Arbre de Taro. En dehors de l’arc, aucun prérequis n’est nécessaire pour trouver ces Rots, vous pourrez donc nettoyer la zone rapidement dans votre aventure. Il y en a 7 à trouver au total ici. Voici où trouver tous les Rot de l’Arbre de Taro.

Rot 01

Localisation : Tout proche du village, sous un rondin de bois caché derrière des feuillages. Nécessite d’activer la grande forme des Rot pour balayer les feuilles avant de pouvoir voir l’arbre en question.

Rot 02

Localisation : Après avoir libéré la corruption dans la zone, vous trouverez le Rot près de stèles à l’endroit indiqué sur la carte.

Rot 03

Localisation : Caché sous une pierre proche de la rivière.

Rot 04

Localisation : Sous une souche d’arbre dans la forêt.

Rot 05

Localisation : Au pied d’une petit cascade, qui fait débuter la rivière, sous une pierre.

Rot 06

Localisation : Caché dans une lanterne violette. Nécessite l’arc pour l’atteindre.

Rot 07

Localisation : Près d’une grosse souche non loin du grand arbre déraciné de Taro, vous verrez une fleur qui peut vous transporter grâce à l’arc. Suivez ensuite le chemin en longeant les falaises et en escaladant pour trouver le Rot sous une petite pierre.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.