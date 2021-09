Entre la zone de Champs et celle du Village dans Kena: Bridge of Spirits, on retrouve celle de l’Entrepôt, une toute petite zone de passage qui comporte tout de même des collectibles à ramasser. Il y en a finalement peu à dénicher, mais on peut trouver par exemple 3 Rot dans ce petit espace, mais aucun ne peuvent être obtenus automatiquement, contrairement à d’autres zones du jeu. Voici où trouver tous les Rot de l’entrepôt dans Kena: Bridge of Spirits.

Rot 01

Localisation : Ce premier Rot est simple à trouver, puisqu’il se situe en plein milieu de la zone, près du cercle qui sert à ouvrir la grande porte. Il faut faire éclater un rocher avec une bombe pour le trouver.

Rot 02

Localisation : Pour le deuxième Rot, il faudra tout d’abord monter à l’étage en explosant des rochers qui vous serviront à grimper. Suivez ensuite le chemin jusqu’à une pente pour glisser jusqu’à l’arène où l’on rencontre pour la première fois le type d’ennemi qui nécessite de le faire exploser avec une bombe pour atteindre son cœur. Dans cette zone, vous pourrez trouver une fleur bleue à viser avec l’arc pour grimper jusqu’au Rot, situé dans un coffre.

Rot 03

Localisation : Pour le dernier Rot, il se situe dans la salle principale un peu en hauteur et nécessite d’accomplir un défi au tir à l’arc pour l’obtenir.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.