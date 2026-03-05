Kena: Bridge of Spirits : En attendant le deuxième opus, le premier va débarquer ce printemps sur Switch 2

Une version complète à emmener partout

Avant de débarquer sur la Switch 2 ce printemps, la disponibilité de Kena: Bridge of Spirits se sera décidément constituée au compte-gouttes. Initialement sorti en 2021, le jeu d’action-aventure d’Ember Lab a connu plusieurs portages aux côtés de diverses updates, dont la mise à jour Anniversaire.

Rappelons que celle-ci apportait un New Game +, avec davantage de types d’ennemis à battre et des boss encore plus coriaces. Étaient ajoutés également les Pierres de charmes, capables de donner à la fois un bonus et un malus à notre héroïne. Des pierres à récupérer notamment dans les Épreuves de la Guilde des Esprits, mode de jeu divisé en plusieurs épreuves alliant plateforme et combat dont le succès confère des tenues supplémentaires pour Kena.

Une version Switch 2 est donc parfaite pour permettre au superbe titre d’Ember Lab d’être emmené partout. En ce qui concerne l’aspect technique de cette mouture destinée à la bécane de Nintendo, rien de précis pour l’instant, mais pour un jeu sorti il y a 5 ans et à cheval sur deux générations, elle devrait s’en sortir plus que bien.

Kena: Bridge of Spirits arrivera donc ce printemps sur Switch 2, et est déjà disponible sur PC (via Steam et Epic), PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.