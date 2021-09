Le Village, à l’instar des Champs, est une très grande zone à explorer dans Kena: Bridge of Spirits, et naturellement, elle cache de nombreux Rot à dénicher. Pourtant, même si c’est la zone de départ (si l’on met de côté les Ruines), elle ne peut pas être explorée entièrement avant la fin du jeu, étant donné que les pouvoirs de Kena lui donneront accès à d’autres zones.

C’est pourquoi, avant de chercher les Rot du Village, il est recommandé d’avoir terminé le jeu auparavant (ou de le faire avant le boss final). Egalement, il est fortement recommandé d’avoir tous les Courriers des esprits pour avoir accès à toutes les maisons du village. Voici où trouver tous les Rot du Village dans Kena: Bridge of Spirits.

Rot 01

Localisation : Sans doute le plus facile à récupérer en débutant le jeu. Il se trouve en face du chariot à chapeau.

Rot 02

Localisation : Sous une pierre au bord d’une petite étendue d’eau à l’endroit indiqué.

Rot 03

Localisation : Nécessite d’avoir recueilli le Courrier des esprits de la maison indiqué par la carte. Le Rot se trouve derrière la maison.

Rot 04

Localisation : Nécessite d’avoir recueilli le Courrier des esprits de la maison indiquée par la carte. Il faudra alors passer l’épeuvre du coffre maudit pour ensuite récupérer le Rot.

Rot 05

Localisation : Nécessite d’avoir recueilli le Courrier des esprits de la maison indiquée par la carte. Il faut ensuite libérer la corruption et regarder l’étang avec les grenouilles. Il faut alors tirer sur le cristal en face, puis celui de droite, et enfin celui de gauche pour faire apparaitre le Rot.

Rot 06

Localisation : Nécessite d’avoir recueilli le Courrier des esprits de la maison indiquée par la carte. Il faut ensuite aller chercher une source (que l’on trouve derrière une maison plus à l’Est) pour invoquer le grand esprit des Rot pour le guider derrière la maison afin de libérer la corruption. Allez ensuite dans la maison pour trouver le Rot dans un tiroir.

Rot 07

Localisation : Nécessite d’avoir recueilli le Courrier des esprits de la maison indiquée par la carte. Une fois cela fait, grimpez sur un rocher pour atteindre le toit d’une maison avec un défi de tir à l’arc à accomplir.

Rot 08

Localisation : Nécessite d’avoir recueilli le Courrier des esprits de la maison indiquée par la carte. Le Rot se trouve sous un rondin de bois à droite de la maison.

Rot 09

Localisation : Il faut tirer un levier à l’endroit indiqué et accomplir trois défis de tir à l’arc.

Rot 10

Localisation : Derrière le bassin à l’endroit indiqué, caché dans une lanterne.

Rot 11

Localisation : Nécessite d’avoir recueilli le Courrier des esprits de la maison indiquée par la carte. Le Rot se trouve dans la maison, dans un pot.

Rot 12

Localisation : Dans une des lanternes d’un des ponts de la zone, qui brille en violet.

Rot 13

Localisation : Sous une pierre que l’on peut faire éclater avec une bombe.

Rot 14

Localisation : Nécessite d’avoir recueilli le Courrier des esprits de la maison indiquée par la carte. Il se trouve dans un coffre tout en haut de la demeure.

Rot 15

Localisation : Dans un petit panier de pêche que l’on doit remonter à l’endroit indiqué.

Si vous avez suivi ce guide jusqu’au bout et qu’il s’agit là de votre dernière zone à vous aussi, vous devrez alors débloquer le trophée « Chercher partout ». Si c’est le cas, félicitations !

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.