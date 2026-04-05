Kena: Bridge of Spirits : Que vaut le portage Nintendo Switch 2 du bijou signé Ember Lab ?

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Proposant une aventure à mi-chemin entre fable onirique et bon jeu d’action-aventure, Kena: Bridge of Spirits a su convaincre son public lors de sa sortie initiale en 2021, uniquement sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via l’Epic Games Store, avec une rentabilité atteinte au bout de seulement quelques semaines de commercialisation. L’année d’après, le jeu se voyait ajouté à Steam, avant que deux années supplémentaires permettent au jeu d’Ember Lab de sortir sur Xbox One et Xbox Series X/S. Une distribution au compte-gouttes qui ne laissait rien transparaître d’une sortie prochaine sur les consoles de Nintendo. Alors que le second opus, Kena: Scars of Kosmora, devrait sortir plus tard cette année, le jeu originel s’est vu porté sur Nintendo Switch 2 depuis le 26 mars dernier. Mais le portage vaut-il le coup près de cinq ans plus tard ? Voici notre avis après quelques heures de jeu.

kena: bridge of spirits switch 2

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Jaquette de Kena: Bridge of Spirits
Kena: Bridge of Spirits
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Date de sortie : 21/09/2021

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