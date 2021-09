La collecte des Rot continue dans Kena: Bridge of Spirits. Après la zone de la Montagne de Rusu, c’est au tour de la Foret Oubliée d’être le théâtre de cette chasse aux Rot, qui se cachent dans tous les recoins. Il y en a ici 14 à trouver en tout dans la zone, mais 6 d’entre eux sont obtenus automatiquement en avançant dans l’histoire, et ne seront donc pas listés ici. Voici où trouver tous les Rot de la Foret Oubliée dans Kena: Bridge of Spirits.

Rot 01

Localisation : Caché dans une lanterne (il faut tirer dessus) sur le chemin à l’endroit indiqué sur la map.

Rot 02

Localisation : Tout au dessus d’un arbre que l’on doit purifier dans la quête principale, en grimpant grâce à l’aide d’une fleur bleue sur laquelle tirer avec un arc.

Rot 03

Localisation : Caché sous un petit rocher dans la zone indiqué par la carte ci-dessus.

Rot 04

Localisation : Sur une souche d’arbre, avec un défi d’archerie à accomplir en visant 4 objets volants avant qu’ils ne retombent.

Rot 05

Localisation : Sous une gigantesque souche d’arbre, près de stèles illuminées en violet.

Rot 06

Localisation : Nécessite d’activer la forme spéciale des Rot grâce à une fleur non loin du Rot en question, caché sous des feuillages que l’on doit enlever en virevoltant.

Rot 07

Localisation : Un petit pont de bois permet de voir un renfoncement qui guide jusqu’à une zone cachée indiqué par la carte. Pour pouvoir y accéder, tirer sur un cristal bleu avant de perdre pied dans la rivière pour vous frayer un chemin. Vous verrez alors le Rot sous une pierre à droite du point de méditation.

Rot 08

Localisation : En activant la source non-loin de la zone indiquée, vous pourrez libérer la corruption qui cache une grande pierre que les Rot peuvent soulever. Transportez cette pierre comme sur ces images puis sautez dessus pour atteindre une nouvelle plateforme puis ouvrir un passage. Revenez à la source et faites fusionner les Rot, et puis revenez par le chemin que vous venez d’ouvrir. Vous devrez virevolter pour balayer les feuillages qui cachent le Rot.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.