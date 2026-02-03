Vous trouverez ici la présentation complète de Zibai avec les builds conseillés pour ses armes, ses artefacts, et tous les matériaux nécessaires pour sa progression.

Présentation de Zibai

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Geo ( )

: Geo ( ) Arme : Epée à une main

: Epée à une main Seiyū : Misato Fukuen

: Misato Fukuen Anniversaire : 15 mai

: 15 mai Date d’arrivée bannière Zibai : 3 février 2026

Description officielle : « L’Adepte cheval blanc des légendes de Liyue du nom de Zibai est le personnage le plus mystérieux des mythes locaux. »

Compétences Zibai

Compétences actives

Attaque normale – Toucher pétale de la lame d’or : Enchaîne jusqu’à 4 coups d’épée.

: Enchaîne jusqu’à 4 coups d’épée. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides.

: Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact. Ciel et terre manifestés : Invoquant une ombre de ses anciens pouvoirs, Zibai passe en mode Déphasage lunaire. Dans ce mode, les attaques normales et chargées de Zibai sont converties pour infliger des dégâts Géo ne pouvant pas être enchantés et Zibai peut accumuler du rayonnage de déphasage spécial via diverses méthodes, rayonnage que Zibai peut consommer pour déclencher une compétence élémentaire spéciale, Foulée de destrier spirituel. Signelune « Lueur ascendante » : Lorsque Zibai effectue une attaque normale pendant son déphasage lunaire, le 4e coup inflige une fois supplémentaire des dégâts Géo, ces dégâts étant considérés comme des dégâts de réaction de Sélénocristallisation.

: Invoquant une ombre de ses anciens pouvoirs, Zibai passe en mode Déphasage lunaire. Dans ce mode, les attaques normales et chargées de Zibai sont converties pour infliger des dégâts Géo ne pouvant pas être enchantés et Zibai peut accumuler du rayonnage de déphasage spécial via diverses méthodes, rayonnage que Zibai peut consommer pour déclencher une compétence élémentaire spéciale, Foulée de destrier spirituel. Éminence de trisphère : Zibai utilise sa canopée de jade, infligeant deux fois des dégâts Géo, les dégâts de la seconde fois étant considérés comme des dégâts de réaction de Sélénocristallisation.

Compétences passives

L’Adepte de la lune arrive : En utilisant sa compétence élémentaire Ciel et terre manifestés ou en déclenchant son harmonie de voile lunaire, Zibai obtient l’effet Chute lunaire pendant 4 secondes : augmente les dégâts infligés par le 2e coup de ses foulées de destrier spirituel d’une valeur équivalant à 60 % de sa défense.

: En utilisant sa compétence élémentaire Ciel et terre manifestés ou en déclenchant son harmonie de voile lunaire, Zibai obtient l’effet Chute lunaire pendant 4 secondes : augmente les dégâts infligés par le 2e coup de ses foulées de destrier spirituel d’une valeur équivalant à 60 % de sa défense. Pics stratifiés perçant les nuages : La défense de Zibai augmente de 15 % pour chaque autre personnage Géo dans l’équipe, et sa maîtrise élémentaire augmente de 60 points pour chaque autre personnage Hydro dans l’équipe.

: La défense de Zibai augmente de 15 % pour chaque autre personnage Géo dans l’équipe, et sa maîtrise élémentaire augmente de 60 points pour chaque autre personnage Hydro dans l’équipe. Bénédiction de signelune – Soleil et lune en mouvement : Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction de Cristallisation Hydro, elle est convertie en réaction de Sélénocristallisation, dont les dégâts de base augmentent selon la défense de Zibai : chaque tranche de 100 points de défense augmente les dégâts de base de 0,7 %, les dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 14 % de cette manière. De plus, la signelune de l’équipe augmente d’un niveau lorsque Zibai fait partie de l’équipe.

: Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction de Cristallisation Hydro, elle est convertie en réaction de Sélénocristallisation, dont les dégâts de base augmentent selon la défense de Zibai : chaque tranche de 100 points de défense augmente les dégâts de base de 0,7 %, les dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 14 % de cette manière. De plus, la signelune de l’équipe augmente d’un niveau lorsque Zibai fait partie de l’équipe. Forêt de fleurs au clair de lune : La nuit (18 h 00 – 06 h 00), Zibai récupère 1 point d’énergie élémentaire toutes les 2 secondes en dehors des combats. Cet effet ne s’applique pas dans les donjons, dans les Donjons de la conquête et dans les Profondeurs spiralées.

Constellation

Avancez avec vigueur, mais entrez en silence : Après avoir utilisé la compétence élémentaire Ciel et terre manifestés, Zibai obtient immédiatement 100 points de rayonnage de déphasage et la quantité de foulées de destrier spirituel qu’elle peut utiliser pendant son déphasage lunaire passe à 5. De plus, chaque fois qu’elle passe en déphasage lunaire, les dégâts de réaction de Sélénocristallisation du 2e coup de sa première foulée de destrier spirituel augmentent de 220 %.

: Après avoir utilisé la compétence élémentaire Ciel et terre manifestés, Zibai obtient immédiatement 100 points de rayonnage de déphasage et la quantité de foulées de destrier spirituel qu’elle peut utiliser pendant son déphasage lunaire passe à 5. De plus, chaque fois qu’elle passe en déphasage lunaire, les dégâts de réaction de Sélénocristallisation du 2e coup de sa première foulée de destrier spirituel augmentent de 220 %. À la naissance des âmes, et à la mort des coquilles vides : Pendant son déphasage lunaire, les dégâts de réaction de Sélénocristallisation de tous les personnages de l’équipe à proximité augmentent de 30 %. Signelune « Lueur ascendante » : l’effet de l’aptitude d’élévation « L’Adepte de la lune arrive » est renforcé : les dégâts infligés par le 2e coup de ses foulées de destrier spirituel augmentent davantage d’une valeur équivalant à 550 % de la défense de Zibai, l’aptitude d’élévation « L’Adepte de la lune arrive » devant déjà être débloquée.

: Pendant son déphasage lunaire, les dégâts de réaction de Sélénocristallisation de tous les personnages de l’équipe à proximité augmentent de 30 %. Libre de toute contrainte, et affranchi des liens terrestres : Niveau d’aptitude Ciel et terre manifestés +3.

: Niveau d’aptitude Ciel et terre manifestés +3. L’esprit passe, puis la forme suit : Pendant son déphasage lunaire, la séquence de l’attaque normale de Zibai ne se réinitialise pas, et Zibai obtient l’effet Splendeur lunaire dispersée lorsque sa foulée de destrier spirituel touche un ennemi : la prochaine fois qu’elle effectue une attaque normale, le 4e coup inflige des dégâts de réaction de Sélénocristallisation d’une valeur équivalant à 250 % des dégâts d’origine.

: Pendant son déphasage lunaire, la séquence de l’attaque normale de Zibai ne se réinitialise pas, et Zibai obtient l’effet Splendeur lunaire dispersée lorsque sa foulée de destrier spirituel touche un ennemi : la prochaine fois qu’elle effectue une attaque normale, le 4e coup inflige des dégâts de réaction de Sélénocristallisation d’une valeur équivalant à 250 % des dégâts d’origine. Percevez ce qui est sans valeur, et ne le contestez pas : Niveau d’aptitude Éminence de trisphère +3.

: Niveau d’aptitude Éminence de trisphère +3. Le monde, un voyage de passage : Pendant son déphasage lunaire, le taux d’accumulation de rayonnage de déphasage de Zibai augmente de 50 %. De plus, sa foulée de destrier spirituel est convertie pour consommer tout son rayonnage de déphasage : chaque point de rayonnage consommé au-delà de 70 points permet aux dégâts de cette foulée de destrier spirituel et aux dégâts de réaction de Sélénocristallisation de Zibai des 3 prochaines secondes de bénéficier d’une élévation de 1,6 %, cet effet ne se cumulant pas.

Comment jouer Zibai

Zibai a un personnage main DPS qui fera des gros dégâts, à condition de bien utiliser sa compétence élémentaire. Lorsqu’elle est sur le terrain, Zibai doit actionner une première fois sa compétence élémentaire puis effectuer des attaques normales jusqu’à ce que la jauge à sa gauche arrive au seuil demandé. Une fois celui-ci atteint, vous devez réappuyer sur la compétence élémentaire pour effectuer de gros dégâts.

Avec qui jouer Zibai ?

Zibai a pour l’instant un archétype d’équipe bien limité, à savoir un personnage Hydro et des personnages Géo en soutien. Son meilleur choix est ici Columbina (ou Aino) pour profiter de la Sélénocristallisation. Associez ensuite Zibai avec des personnages Géo comme Illuga (la meilleure option).

Columbina

Aino

Furina

Illuga

Zhongli

Chiori

Gorou

Xilonen

Meilleur équipement Zibai

Quelle arme pour Zibai ?

Éclat lunaire luminescent : L’arme signature du personnage

: L’arme signature du personnage Chanson de patrouille de sommet : Une bonne alternative 5 étoiles

: Une bonne alternative 5 étoiles Flûte d’ezpitzal : Booster la défense dès lors que vous déclencher la compétence élémentaire

: Booster la défense dès lors que vous déclencher la compétence élémentaire Messager de l’Aube : Une bonne option free-to-play à condition d’être sûr de pouvoir activer le passif

Meilleur set pour Zibai

Nuit de la révélation céleste (4 pièces) : De loin le meilleur set pour le personnage

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : DEF %

: DEF % Coupe : DEF%

: DEF% Coiffe/Couronne : Taux Critique > Dégâts critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Zibai ?

DEF % Taux Critique Dégâts Critiques Maitrise élémentaire

Matériaux d’élévation et d’aptitudes de Zibai

Matériaux d’élévation Zibai

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Zibai :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Topaze Prithiva / 3 x Lys verni / 3 x Mandat en lambeaux / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Topaze Prithiva / 3 x Lys verni / 3 x Mandat en lambeaux / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Topaze Prithiva / 2 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 10 x Lys verni / 15 x Mandat en lambeaux / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Topaze Prithiva / 2 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 10 x Lys verni / 15 x Mandat en lambeaux / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Topaze Prithiva / 4 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 20 x Lys verni / 12 x Mandat immaculé / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Topaze Prithiva / 4 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 20 x Lys verni / 12 x Mandat immaculé / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Topaze Prithiva / 8 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 30 x Lys verni / 18 x Mandat immaculé / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Topaze Prithiva / 8 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 30 x Lys verni / 18 x Mandat immaculé / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau de Topaze Prithiva / 12 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 45 x Lys verni / 12 x Mandat gelé / 100.000 moras

: 6 x Morceau de Topaze Prithiva / 12 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 45 x Lys verni / 12 x Mandat gelé / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Topaze Prithiva / 20 x Reste flétri de l’aile du cauchemar / 60 x Lys verni / 24 x Mandat gelé / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Zibai

Voici les matériaux et guides requis pour monter les aptitudes de Zibai :

Enseignement / Guide / Philosophie de l’Or

Mandat en lambeaux / Mandat immaculé / Mandat gelé

Échantillon ascensionné : Dame

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5 et iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos différents guides sur le jeu pour en savoir plus.