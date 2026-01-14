Vous trouverez ici tout ce qu’il faut savoir sur Columbina et son build.

Présentation de Columbina

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Hydro ( )

: Hydro ( ) Arme : Catalyseur

: Catalyseur Seiyū : Lynn

: Lynn Anniversaire : 14 janvier

: 14 janvier Date d’arrivée bannière Columbina : 14 janvier 2026

Description officielle : « La Dame de la lune née à Nod-Krai, et la lune céleste de retour chez elle. »

Compétences Columbina

Compétences actives

Attaque normale – Cascade de rosée lunaire : Appelle une marée de lumière lunaire pour enchaîner jusqu’à 3 attaques qui infligent des dégâts Hydro.

: Appelle une marée de lumière lunaire pour enchaîner jusqu’à 3 attaques qui infligent des dégâts Hydro. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour infliger des dégâts Hydro de zone après un court délai. Si Columbina possède au moins 1 rosée verdoyante, son attaque chargée est convertie en l’attaque chargée spéciale « Lavage de rosée lunaire » ne consommant pas d’endurance : consomme 1 rosée verdoyante pour infliger 3 fois des dégâts Dendro de zone aux ennemis en avant, ces dégâts étant considérés comme des dégâts de réactions de Sélénofleurissement.

: Consomme de l’endurance pour infliger des dégâts Hydro de zone après un court délai. Si Columbina possède au moins 1 rosée verdoyante, son attaque chargée est convertie en l’attaque chargée spéciale « Lavage de rosée lunaire » ne consommant pas d’endurance : consomme 1 rosée verdoyante pour infliger 3 fois des dégâts Dendro de zone aux ennemis en avant, ces dégâts étant considérés comme des dégâts de réactions de Sélénofleurissement. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts Hydro de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts Hydro de zone à l’impact. Marée éternelle : Appelle une marée de mer lunaire, infligeant des dégâts Hydro de zone et invoquant une ondulation de gravité. L’ondulation de gravité suit le personnage déployé et inflige des dégâts Hydro de zone de façon continue aux ennemis proches. Pendant la durée d’une ondulation de gravité, Columbina cumule de la force gravitationnelle spéciale lorsqu’un personnage de l’équipe à proximité déclenche une réaction sélène ou inflige des dégâts de réaction sélène. Une fois sa force gravitationnelle au maximum, Columbina inflige des dégâts élémentaires selon le type de réaction sélène ayant permis de cumuler le plus de force gravitationnelle. Signelune « Lueur ascendante » : Les ondulations de gravité infligent des dégâts Hydro de zone sur une zone plus étendue.

: Appelle une marée de mer lunaire, infligeant des dégâts Hydro de zone et invoquant une ondulation de gravité. L’ondulation de gravité suit le personnage déployé et inflige des dégâts Hydro de zone de façon continue aux ennemis proches. Pendant la durée d’une ondulation de gravité, Columbina cumule de la force gravitationnelle spéciale lorsqu’un personnage de l’équipe à proximité déclenche une réaction sélène ou inflige des dégâts de réaction sélène. Une fois sa force gravitationnelle au maximum, Columbina inflige des dégâts élémentaires selon le type de réaction sélène ayant permis de cumuler le plus de force gravitationnelle. Signelune « Lueur ascendante » : Les ondulations de gravité infligent des dégâts Hydro de zone sur une zone plus étendue. Mélancolie sous la lune : Collines et marées s’unissent sous la lumière argentée d’une lune nouvelle et immaculée, transformant temporairement le terrain environnant en domaine lunaire et infligeant des dégâts Hydro de zone.

Compétences passives

Attrait lunatique : En déclenchant une interférence gravitationnelle, Columbina obtient l’effet Tentation lunaire, augmentant son taux critique de 5 % pendant 10 secondes. Cet effet peut être cumulé 3 fois maximum.

: En déclenchant une interférence gravitationnelle, Columbina obtient l’effet Tentation lunaire, augmentant son taux critique de 5 % pendant 10 secondes. Cet effet peut être cumulé 3 fois maximum. Loi de la nouvelle lune : Lorsqu’un personnage dans un domaine lunaire déclenche une réaction sélène, différents effets se produisent selon la réaction déclenchée : Réaction de Sélénocution : lorsqu’un nuage d’orage déclenche un éclair sur une cible valide, il a 33 % de chances de déclencher un éclair supplémentaire. Réaction de Sélénofleurissement : déclencher une réaction de Sélénofleurissement accorde 1 rosée de crête lunaire spéciale à l’équipe, l’équipe pouvant obtenir un maximum de 3 rosées toutes les 18 secondes de cette manière. Réaction de Sélénocristallisation : en déclenchant une harmonie de voile lunaire, chaque voile lunaire a 33 % de chances d’effectuer une attaque supplémentaire.

: Lorsqu’un personnage dans un domaine lunaire déclenche une réaction sélène, différents effets se produisent selon la réaction déclenchée : Bénédiction de signelune – Clair de lune accordée : Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction d’Électrocution, de Fleurissement ou de Cristallisation Hydro, la réaction est convertie respectivement en réaction de Sélénocution, de Sélénofleurissement ou de Sélénocristallisation, et les dégâts de base des réactions sélènes des personnages de l’équipe augmentent selon les PV max de Columbina : chaque tranche de 1 000 PV max augmente les dégâts de base de 0,2 %, ces dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 7 % de cette manière. De plus, la signelune de l’équipe augmente d’un niveau lorsque Columbina fait partie de l’équipe.

: Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction d’Électrocution, de Fleurissement ou de Cristallisation Hydro, la réaction est convertie respectivement en réaction de Sélénocution, de Sélénofleurissement ou de Sélénocristallisation, et les dégâts de base des réactions sélènes des personnages de l’équipe augmentent selon les PV max de Columbina : chaque tranche de 1 000 PV max augmente les dégâts de base de 0,2 %, ces dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 7 % de cette manière. De plus, la signelune de l’équipe augmente d’un niveau lorsque Columbina fait partie de l’équipe. Veillée lunaire : Lorsqu’un de vos personnages dans l’équipe est vaincu dans la région de Nod-Krai, Columbina le ressuscite et restaure les PV de ce dernier selon son propre Niv. d’affinité, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 100 secondes. Cet effet ne s’applique pas dans les donjons, dans les Donjons de la conquête et dans les Profondeurs spiralées. De plus, Columbina semble avoir une affinité particulière avec certains petits animaux affectés par le kuuvahki…

Constellations

Radiance sur les fleurs, au cœur des sommets : Utiliser la compétence élémentaire Marée éternelle déclenche immédiatement un effet similaire à une interférence gravitationnelle, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 15 secondes. Signelune « Lueur ascendante » : En déclenchant une interférence gravitationnelle, divers effets ont lieu selon le type de réaction sélène ayant permis à Columbina de cumuler le plus de force gravitationnelle : Réaction de Sélénocution : restaure 6 points d’énergie élémentaire à votre personnage déployé. Réaction de Sélénofleurissement : améliore la résistance à l’interruption de votre personnage déployé pendant 8 secondes. Réaction de Sélénocristallisation : invoque un bouclier de pluie marine pendant 8 secondes, bouclier dont l’absorption de dégâts est égale à 12 % des PV max de Columbina et qui absorbe les dégâts Hydro 250 % plus efficacement. Les dégâts de réaction sélène infligés par tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient d’une élévation de 1,5 %.

: Utiliser la compétence élémentaire Marée éternelle déclenche immédiatement un effet similaire à une interférence gravitationnelle, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 15 secondes. Nuit en splendeur, jamais solitaire : La vitesse de cumul de la force gravitationnelle augmente de 34 %. En déclenchant une interférence gravitationnelle, Columbina obtient l’effet Éclat lunaire, augmentant ses PV max de 40 % pendant 8 secondes. Signelune « Lueur ascendante » : Pendant la durée de l’effet Éclat lunaire, divers effets ont lieu selon le type de réaction sélène ayant permis à Columbina de cumuler le plus de force gravitationnelle lors du déclenchement de l’interférence gravitationnelle : Réaction de Sélénocution : l’attaque de votre personnage déployé augmente d’une valeur équivalant à 1 % des PV max de Columbina. Réaction de Sélénofleurissement : la maîtrise élémentaire de votre personnage déployé augmente d’une valeur équivalant à 0,35 % des PV max de Columbina. Réaction de Sélénocristallisation : la défense de votre personnage déployé augmente d’une valeur équivalant à 1 % des PV max de Columbina. Les dégâts de réaction sélène infligés par tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient d’une élévation de 7 %.

: La vitesse de cumul de la force gravitationnelle augmente de 34 %. En déclenchant une interférence gravitationnelle, Columbina obtient l’effet Éclat lunaire, augmentant ses PV max de 40 % pendant 8 secondes. Lumière en rosée, ondulation sur le lac : Niveau d’aptitude Marée éternelle +3. Les dégâts de réaction sélène infligés par tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient d’une élévation de 1,5 %.

: Niveau d’aptitude Marée éternelle +3. Les dégâts de réaction sélène infligés par tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient d’une élévation de 1,5 %. Fleurs dans les brumes, crêtes sous les voiles : En déclenchant une interférence gravitationnelle, Columbina récupère 4 points d’énergie élémentaire. De plus, si Columbina a cumulé le plus de force gravitationnelle grâce à des réactions de Sélénocution, de Sélénofleurissement ou de Sélénocristallisation, les dégâts de réaction sélène infligés par l’interférence gravitationnelle augmentent respectivement d’une valeur équivalant à 12,5 %, 2,5 % ou 12,5 % des PV max de Columbina. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 15 secondes. Les dégâts de réaction sélène infligés par tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient d’une élévation de 1,5 %.

: En déclenchant une interférence gravitationnelle, Columbina récupère 4 points d’énergie élémentaire. De plus, si Columbina a cumulé le plus de force gravitationnelle grâce à des réactions de Sélénocution, de Sélénofleurissement ou de Sélénocristallisation, les dégâts de réaction sélène infligés par l’interférence gravitationnelle augmentent respectivement d’une valeur équivalant à 12,5 %, 2,5 % ou 12,5 % des PV max de Columbina. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 15 secondes. Les dégâts de réaction sélène infligés par tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient d’une élévation de 1,5 %. Silence total, chant solitaire : Niveau d’aptitude Mélancolie sous la lune +3. Les dégâts de réaction sélène infligés par tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient d’une élévation de 1,5 %.

: Niveau d’aptitude Mélancolie sous la lune +3. Les dégâts de réaction sélène infligés par tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient d’une élévation de 1,5 %. Nuit lugubre, lune à travers : Lorsqu’un personnage dans un champ lunaire a déclenché une réaction sélène, les dégâts critiques des éléments correspondants au type de réaction augmentent de 80 % pendant 8 secondes. L’effet d’augmentation des dégâts critiques d’un même type élémentaire ne peut pas être cumulé. Les dégâts de réaction sélène infligés par tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient d’une élévation de 7 %.

Comment jouer Columbina ?

Columbina va jouer le rôle de support en appliquant sa compétence élémentaire avant de switcher vers un autre personnage pour profiter des réactions sélènes, avant de déclencher son ultime. Elle peut jouer le rôle de DPS principal sur le terrain, mais uniquement dans certaines équipes spécifiques, notamment autour du Dendro.

Avec qui jouer Columbina ?

Vous l’aurez peut-être compris à la lecture du kit, Columbina est un personnage qui va surtout briller en compagnie d’autres personnages Nod-Krai (au moins un), même si elle peut agir en support universel. On préférera donc la placer dans une équipe qui va jouer sur les réactions sélènes. Lauma et Ineffa seront par exemple essentielles si vous souhaitez jouer le personnage avec des DPS hors Nod-Krai (nimporte lesquels avec n’importe quel sub-DPS).

Ineffa

Flins

Lauma

Nefer

Navia

Xilonen

Meilleur équipement Columbina

Quelle arme pour Columbina ?

Rappel de la nocturne : L’arme signature du personnage

: L’arme signature du personnage Malice (prototype) : Une très bonne arme qui augmente aussi bien les PV que la recharge

: Une très bonne arme qui augmente aussi bien les PV que la recharge Code de Favonius : Une autre excellente option 4 étoiles avec de la recharge

Meilleur set pour Columbina

Aubade d’astre et de lune (4 pièces) : Augmente la maîtrise et sur les dégâts de réactions sélènes si vous ne jouez pas Columbina en DPS

: Augmente la maîtrise et sur les dégâts de réactions sélènes si vous ne jouez pas Columbina en DPS Sérénade de la lunce soyeuse (4 pièces) : Bon pour la rechage et la maîtrise

: Bon pour la rechage et la maîtrise Nuit de la révélation céleste (4 pièces) : Fonctionne bien avec les réactions sélènes

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : PV% / Recharge d’énergie

: PV% / Recharge d’énergie Coupe : PV% / DGT Hydro

: PV% / DGT Hydro Coiffe/Couronne : Taux critique/Dégâts critique

Quelles sub-statistiques en premier pour Columbina ?

Recharge d’énergie PV% Dégâts critique Taux critique Maitrise élémentaire

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Columbina

Matériaux d’élévation Columbina

Voici tout ce qu’il faudra pour monter le niveau de Columbina :

Niveau 20 : 1 x Eclat de lazurite varunada / 3 x Glacelée d’hiver / 3 x Bave de Blob / 20.000 moras

: 1 x Eclat de lazurite varunada / 3 x Glacelée d’hiver / 3 x Bave de Blob / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de lazurite varunada / 2 x Corne radieuse / 10 x Glacelée d’hiver / 15 x Bave de Blob / 40.000 moras

: 3 x Fragment de lazurite varunada / 2 x Corne radieuse / 10 x Glacelée d’hiver / 15 x Bave de Blob / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de lazurite varunada / 4 x Corne radieuse / 20 x Glacelée d’hiver / 12 x Mucus de Blob / 60.000 moras

: 6 x Fragment de lazurite varunada / 4 x Corne radieuse / 20 x Glacelée d’hiver / 12 x Mucus de Blob / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de lazurite varunada / 8 x Corne radieuse / 30 x Glacelée d’hiver / 18 x Mucus de Blob / 80.000 moras

: 3 x Morceau de lazurite varunada / 8 x Corne radieuse / 30 x Glacelée d’hiver / 18 x Mucus de Blob / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment de lazurite varunada / 12 x Corne radieuse / 45 x Glacelée d’hiver / 12 x Essence de Blob / 100.000 moras

: 6 x Fragment de lazurite varunada / 12 x Corne radieuse / 45 x Glacelée d’hiver / 12 x Essence de Blob / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de lazurite varunada / 20 x Corne radieuse / 60 x Glacelée d’hiver / 24 x Essence de Blob / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Columbina

Bave de Blob / Mucus de Blob / Essence de Blob

Enseignement / Guide / Philosophie de la Lune

Masque du médecin vertueux

Pour d’autres astuces et conseils, retrouvez notre soluce complète de Genshin Impact ou consulter notre guide complet de tous les personnages.