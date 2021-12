Personnage support Géo 4 étoiles, Gorou accompagne le très costaud Arataki Itto lors de la mise à jour 2.3. Genshin Impact apporte ainsi deux personnages Géo qui se complètent très bien. Voyons ensemble tout ce qu’il faut savoir sur Gorou.

Présentation de Gorou

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Geo ( )

: Geo ( ) Arme : Arc

: Arc Seiyū : Tasuku Hatanaka

: Tasuku Hatanaka Anniversaire : 18 mai

: 18 mai Date d’arrivée bannière Gorou : 14 décembre 2021

Description officielle : « Général de Watatsumi, il a gagné le respect de ses troupes tout en restant humble. Ses subordonnés lui accordent toute leur confiance. C’est une personne avec laquelle il est possible de partager ce qu’on a sur le cœur sans honte. »

Compétence Gorou

Compétences actives

Attaque normale (Empenne aux crocs acérés) : Enchaîne jusqu’à 4 tirs consécutifs.

: Enchaîne jusqu’à 4 tirs consécutifs. Attaque chargée : Effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de Dégâts . Lors de la visée, la flèche se charge de cristaux de pierre, infligeant des Dégâts Géo quand elle est complètement chargée.

: Effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de Dégâts . Lors de la visée, la flèche se charge de cristaux de pierre, infligeant des Dégâts Géo quand elle est complètement chargée. Attaque plongeante : Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des Dégâts de zone à l’impact.

: Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des Dégâts de zone à l’impact. Défense intégrale d’Inuzaka : Inflige des Dégâts Géo de zone et érige une bannière de général. Bannière de général : Accorde les effets suivants aux personnages déployés dans la zone d’effet en fonction de la quantité de personnages de type Géo dans l’équipe au moment de l’utilisation : Avoir 1 personnage Géo accorde un effet de pied ferme : bonus de Défense. Avoir 2 personnages Géo accorde un effet d’imprenabilité : effet précédent + bonus de Résistance à l’interruption. Avoir 3 personnages Géo accorde un effet de fracas : effets précédents + bonus de Dégâts Géo. Appui long : Ajuste la zone où la compétence sera lancée.

: Inflige des Dégâts Géo de zone et érige une bannière de général. Crocs bestiaux : Vers la victoire : Affichant sa bravoure de général, Gorou inflige des Dégâts Géo de zone et crée un champ de prestige de général pour enhardir ses compagnons. Prestige de général : Les caractéristiques suivantes s’appliquent : Ce champ possède des effets identiques à ceux de la bannière de général créée par la compétence élémentaire « Défense intégrale d’Inuzaka », accordant des bonus aux personnages déployés dans la zone d’effet en fonction du nombre de personnages de type Géo dans l’équipe. Le champ se déplace en suivant le personnage déployé. Déclenche un effondrement cristallin toutes les 1,5 s qui inflige des Dégâts Géo de zone à 1 ennemi dans la zone d’effet. Attire 1 fragment élémentaire créé par une réaction de Cristallisation dans la zone d’effet vers l’emplacement du personnage déployé toutes les 1,5 seconde Si une bannière de général créée par Gorou est présente lors de l’utilisation, elle sera détruite. De plus, si Gorou utilise sa compétence élémentaire « Défense intégrale d’Inuzaka » alors qu’un prestige de général est actif, il ne crée pas de bannière de général. Si Gorou est vaincu, les effets du prestige de général sont annulés.

: Affichant sa bravoure de général, Gorou inflige des Dégâts Géo de zone et crée un champ de prestige de général pour enhardir ses compagnons.

Compétences passives

Nonchalance du vent et de la pluie : Pendant 12 secondes après Crocs bestiaux : Vers la victoire, la Défense de tous les personnages de l’équipe à proximité augmente de 25 %.

: Pendant 12 secondes après Crocs bestiaux : Vers la victoire, la Défense de tous les personnages de l’équipe à proximité augmente de 25 %. Faveur rendue : Les Dégâts des attaques suivantes de Gorou augmentent en fonction de sa Défense Les Dégâts de compétence de Défense intégrale d’Inuzaka augmentent à hauteur de 156 % de sa Défense. Les Dégâts de compétence et les Dégâts de l’effondrement cristallin de Crocs bestiaux : Vers la victoire augmentent à hauteur de 15,6 % de sa Défense.

: Les Dégâts des attaques suivantes de Gorou augmentent en fonction de sa Défense Chien renifleur : Affiche l’emplacement des produits d’Inazuma sur la mini-carte.

Constellation

Vivacité canine Célérité du vent : Lorsqu’un personnage déployé (autre que Gorou) dans la zone d’effet de la bannière de général ou du champ de prestige de général créés par Gorou inflige des Dégâts Géo à un ennemi, le Temps de Recharge de Défense intégrale d’Inuzaka de Gorou diminue de 2 secondes. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 10 secondes.

: Lorsqu’un personnage déployé (autre que Gorou) dans la zone d’effet de la bannière de général ou du champ de prestige de général créés par Gorou inflige des Dégâts Géo à un ennemi, le Temps de Recharge de Défense intégrale d’Inuzaka de Gorou diminue de 2 secondes. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 10 secondes. Repos canin Aplomb du temps : Lorsqu’un personnage déployé à proximité obtient un fragment élémentaire généré par une réaction de Cristallisation alors qu’un prestige de général est actif, la durée du prestige de général de Gorou augmente de 1 seconde. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,1 seconde, et sa durée peut être prolongée de 3 secondes de cette manière.

: Lorsqu’un personnage déployé à proximité obtient un fragment élémentaire généré par une réaction de Cristallisation alors qu’un prestige de général est actif, la durée du prestige de général de Gorou augmente de 1 seconde. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,1 seconde, et sa durée peut être prolongée de 3 secondes de cette manière. Griffe canine Frénésie du feu : Niveau d’aptitude Défense intégrale d’Inuzaka +3.

: Niveau d’aptitude Défense intégrale d’Inuzaka +3. Léchouille canine Bonté de l’eau : Lorsque le prestige de général est en état d’imprenabilité ou de fracas, il restaure également les PV du personnage déployé dans la zone d’effet toutes les 1,5 seconde d’une valeur équivalant à 50 % de la Défense de Gorou.

: Lorsque le prestige de général est en état d’imprenabilité ou de fracas, il restaure également les PV du personnage déployé dans la zone d’effet toutes les 1,5 seconde d’une valeur équivalant à 50 % de la Défense de Gorou. Frappe canine Élan du tonnerre : Niveau d’aptitude Crocs bestiaux : Vers la victoire +3.

: Niveau d’aptitude Crocs bestiaux : Vers la victoire +3. Vaillance canine Fidélité de la terre : Pendant 12 seconde après Défense intégrale d’Inuzaka ou Crocs bestiaux : Vers la victoire, les Dégâts Critiques des Dégâts Géo de tous les personnages de l’équipe à proximité augmentent en fonction du niveau du champ au moment de l’utilisation de la compétence : – Pied ferme : +10 %. Imprenabilité : +20 %. Fracas : +40 %.

: Pendant 12 seconde après Défense intégrale d’Inuzaka ou Crocs bestiaux : Vers la victoire, les Dégâts Critiques des Dégâts Géo de tous les personnages de l’équipe à proximité augmentent en fonction du niveau du champ au moment de l’utilisation de la compétence : – Cet effet ne se cumule pas, et la dernière augmentation déclenchée sera la référence pour l’effet.

Comment jouer Gorou

Avec Gorou, ne cherchez pas à avoir un DPS, que ce soit en principal ou secondaire. On va être clair tout de suite, Gorou est avant tout un soutien, et c’est tout. Il va venir apporter des bonus, ainsi qu’un apport en particules. Il va venir booster vos autres personnages, tels que Albedo ou encore Itto. Cherchez donc simplement à jouer la rotation avec lui : poser sa bannière, et utiliser son ulti quand c’est utile. Il n’est pas vraiment pertinent d’utiliser son attaque.

Avec qui jouer Gorou ?

Gorou performe surtout avec une équipe Geo. Preuve en est avec sa bannière puisqu’elle possède des effets complémentaires en fonction du nombre de personnage Geo dans votre équipe. Il est un parfait complément à Itto mais peut aussi être joué avec le reste des personnages de cet élément.

Arataki Itto

Zhongli

Albedo

Noelle

Ningguang

Meilleur équipement Gorou

Quelle arme pour Gorou ?

Arc de chasse de Favonius (4★) : Le meilleur arc pour Gorou, qui permet d’augmenter son énergie recharge. On utilise cet arc surtout et principalement pour cet apport en ER

Le meilleur arc pour Gorou, qui permet d’augmenter son énergie recharge. On utilise cet arc surtout et principalement pour cet apport en ER Arc rituel (4★) : Une bonne alternative puisque toujours focalisé sur l’énergie recharge

Meilleur set pour Gorou

Coquille des Rêves (4 pièces) : L’un des derniers sets ajoutés correspond très bien à Gorou. Celui-ci va augmenter sa défense et va surtout bénéficier du bonus 4 pièces, permettant d’accorder des bonus

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : DEF > Energie Recharge

: DEF > Energie Recharge Coupe : Energie recharge > DEF = Dégâts Géo (en fonction du Cap ER atteint)

: Energie recharge > DEF = Dégâts Géo (en fonction du Cap ER atteint) Coiffe/Couronne : ER = DEF (en fonction de si vous avez atteint le 200 d’énergie recharge) > Dégâts Critiques / Taux Critique

Quelles sub-statistiques en premier pour Gorou ?

Energie Recharge Défense Taux Critique Dégâts Critiques

Matériaux d’élévation et d’aptitudes

Matériaux d’élévation Gorou

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Gorou :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Topaze Prithiva / 3 x Perle de Corail / 3 x Coquille Spectrale / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Topaze Prithiva / 3 x Perle de Corail / 3 x Coquille Spectrale / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Topaze Prithiva / 2 x / 10 x Cœur Perpétuel / 15 x Coquille Spectrale / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Topaze Prithiva / 2 x / 10 x Cœur Perpétuel / 15 x Coquille Spectrale / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Topaze Prithiva / 4 x Cœur Perpétuel / 20 x Perle de Corail / 12 x Cœur spectral / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Topaze Prithiva / 4 x Cœur Perpétuel / 20 x Perle de Corail / 12 x Cœur spectral / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Topaze Prithiva / 8 x Cœur Perpétuel / 30 x Perle de Corail / 18 x Cœur spectral / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Topaze Prithiva / 8 x Cœur Perpétuel / 30 x Perle de Corail / 18 x Cœur spectral / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau de Topaze Prithiva / 12 x Cœur Perpétuel / 45 x Perle de Corail / 12 x Noyau Spectral / 100.000 moras

: 6 x Morceau de Topaze Prithiva / 12 x Cœur Perpétuel / 45 x Perle de Corail / 12 x Noyau Spectral / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Topaze Prithiva / 20 x Cœur Perpétuel / 60 x Perle de Corail / 24 x Noyau Spectral / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Gorou

Voici les matériaux et guides requis pour monter les Aptitudes de Gorou :

9 x Enseignement de la Lumière / 63 x Guide de la Lumière/ 114 x Philosophie de la Lumière

18 x Coquille Spectrale / 93 x Cœur spectral / 66 x Noyau Spectral

18 x Moment de Fusion

Genshin Impact est accessible gratuitement sur PC, PlayStation et smartphones. N’hésitez pas à consulter nos différents guides sur le jeu pour en savoir plus.