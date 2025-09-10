Voici tout ce qu’il faut savoir sur Lauma dans Genshin Impact.

Présentation de Lauma

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Dendro

: Dendro Arme : Catalyseur

: Catalyseur Seiyū : Hōko Kuwashima

: Hōko Kuwashima Anniversaire : 1er mars

: 1er mars Date d’arrivée en bannière : 10 septembre 2025

Description officielle : « Dame bénie par le clair de lune et la forêt. Une lueur d’espoir née parmi les Descendants de givrelune. »

Compétences

Compétences actives

Attaque normale : Enchaîne jusqu’à 3 attaques qui infligent des dégâts Dendro.

: Enchaîne jusqu’à 3 attaques qui infligent des dégâts Dendro. Attaque chargée : Lauma subit une métamorphose d’envoyée spirituelle, se transformant en envoyée de la forêt paisible et pouvant charger en avant pendant un maximum de 10 secondes en consommant de l’endurance. Dans cet état, sa résistance à l’interruption augmente et elle peut consommer de l’endurance supplémentaire pour effectuer jusqu’à deux sauts consécutifs. Lorsque Lauma quitte cet état, sa métamorphose d’envoyée spirituelle entre en temps de recharge, période pendant laquelle son attaque chargée est convertie en prière de nécromancesprit : consomme de l’endurance pour infliger des dégâts Dendro de zone vers l’avant après un court délai.

: Lauma subit une métamorphose d’envoyée spirituelle, se transformant en envoyée de la forêt paisible et pouvant charger en avant pendant un maximum de 10 secondes en consommant de l’endurance. Dans cet état, sa résistance à l’interruption augmente et elle peut consommer de l’endurance supplémentaire pour effectuer jusqu’à deux sauts consécutifs. Lorsque Lauma quitte cet état, sa métamorphose d’envoyée spirituelle entre en temps de recharge, période pendant laquelle son attaque chargée est convertie en prière de nécromancesprit : consomme de l’endurance pour infliger des dégâts Dendro de zone vers l’avant après un court délai. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs Dendro, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts Dendro de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs Dendro, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts Dendro de zone à l’impact. Runo : Repos sans aube de karsikko : Lauma récite silencieusement un hymne ancien, invoquant un sanctuaire du givrebois : différents effets se produisent selon la méthode de déclenchement : Appui simple : Lauma entonne un hymne de chasse, infligeant des dégâts Dendro de zone. Appui long : Utilisable si Lauma possède au moins 1 rosée verdoyante : Lauma consomme toutes ses rosées verdoyantes pour entonner un hymne de repos éternel infligeant une fois des dégâts Dendro de zone et une fois des dégâts Dendro de zone considérés comme des dégâts de réaction de Sélénofleurissement. Chaque rosée verdoyante consommée accorde à Lauma 1 cumul de chant lunaire. Un maximum de 3 rosées verdoyantes peut être consommé de cette manière à chaque appui long de la compétence élémentaire. De plus, lorsque Lauma touche un ennemi avec une compétence élémentaire ou une attaque de son sanctuaire du givrebois, la résistance Dendro et la résistance Hydro de ce dernier diminuent pendant 10 secondes.

: Lauma récite silencieusement un hymne ancien, invoquant un sanctuaire du givrebois : différents effets se produisent selon la méthode de déclenchement : Runo : Cœurs devenant la lune battante : Espérant que les souhaits de tous les êtres deviennent comme le clair de lune qui baigne la terre, Lauma entonne un chant sacré du grand nord, obtenant 18 cumuls d’hymne pâle. De plus, lorsque Lauma utilise son déchaînement élémentaire alors qu’elle possède des cumuls de chant lunaire ou en obtient moins de 15 secondes après l’utilisation de son déchaînement élémentaire, elle consomme tous ses cumuls de chant lunaire et obtient 6 cumuls d’hymne pâle par cumul de chant lunaire consommé. Cet effet peut être déclenché une fois pendant les 15 secondes qui suivent l’utilisation d’un déchaînement élémentaire. Hymne pâle : Lorsqu’un personnage de l’équipe à proximité inflige des dégâts avec une réaction de Fleurissement, d’Exubérance, de Bourgeonnement ou de Sélénofleurissement, un cumul d’hymne pâle est consommé pour augmenter les dégâts infligés selon la maîtrise élémentaire de Lauma. Un nombre de cumuls égal au nombre d’ennemis touchés sera consommé si ces dégâts touchent plusieurs ennemis en même temps. La durée de chaque cumul d’hymne pâle est calculée de façon indépendante.

: Espérant que les souhaits de tous les êtres deviennent comme le clair de lune qui baigne la terre, Lauma entonne un chant sacré du grand nord, obtenant 18 cumuls d’hymne pâle. De plus, lorsque Lauma utilise son déchaînement élémentaire alors qu’elle possède des cumuls de chant lunaire ou en obtient moins de 15 secondes après l’utilisation de son déchaînement élémentaire, elle consomme tous ses cumuls de chant lunaire et obtient 6 cumuls d’hymne pâle par cumul de chant lunaire consommé. Cet effet peut être déclenché une fois pendant les 15 secondes qui suivent l’utilisation d’un déchaînement élémentaire.

Compétences passives

Lumière pour la nuit glaciale : Pendant 20 secondes après avoir utilisé la compétence élémentaire Runo : Repos sans aube de karsikko de Lauma, différents bonus sont accordés selon la signelune de l’équipe, les bonus de différents cycles signelunaires ne pouvant pas se cumuler. Signelune « Lueur naissante » : Les dégâts infligés par les réactions de Fleurissement, d’Exubérance et de Bourgeonnement de tous les personnages de l’équipe à proximité peuvent déclencher des coups critique dont le taux critique est fixé à 15 % et les dégâts critique à 100 %. Le taux critique accordé par cet effet peut se cumuler avec le taux critique des effets similaires qui permettent aux réactions élémentaires de déclencher des coups critique. Signelune « Lueur ascendante » : Lorsqu’un personnage de l’équipe à proximité inflige des dégâts avec une réaction de Sélénofleurissement, le taux critique augmente de 10 % et les dégâts critique de 20 %.

: Pendant 20 secondes après avoir utilisé la compétence élémentaire Runo : Repos sans aube de karsikko de Lauma, différents bonus sont accordés selon la signelune de l’équipe, les bonus de différents cycles signelunaires ne pouvant pas se cumuler. Purification pour la source : Chaque point de maîtrise élémentaire de Lauma lui accorde les bonus suivants : Augmente les dégâts infligés par sa compétence élémentaire de 0,04 %, les dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 32 % de cette manière. Diminue le temps de recharge de la métamorphose d’envoyée spirituelle de son attaque chargée de 0,02 %, ce temps de recharge pouvant être diminué d’un maximum de 20 % de cette manière.

: Chaque point de maîtrise élémentaire de Lauma lui accorde les bonus suivants : Bénédiction de signelune : Chœur de la nature : Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction de Fleurissement, elle est convertie en réaction de Sélénofleurissement, dont les dégâts de base augmentent selon la maîtrise élémentaire de Lauma : chaque point de maîtrise élémentaire augmente les dégâts de base de 0,0175 %, les dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 14 % de cette manière. De plus, la signelune de l’équipe augmente d’un niveau lorsque Lauma fait partie de l’équipe.

: Chœur de la nature : Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction de Fleurissement, elle est convertie en réaction de Sélénofleurissement, dont les dégâts de base augmentent selon la maîtrise élémentaire de Lauma : chaque point de maîtrise élémentaire augmente les dégâts de base de 0,0175 %, les dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 14 % de cette manière. De plus, la signelune de l’équipe augmente d’un niveau lorsque Lauma fait partie de l’équipe. Prière pour la forêt : Affiche l’emplacement des produits de Nod-Krai sur la mini-carte. De plus, Lauma semble avoir une affinité particulière avec certains petits animaux affectés par le kuuvahki…

Constellation

« Ô lèvres, tissez des psaumes et chantez le folklore » : Lorsque Lauma a utilisé sa compétence élémentaire Runo : Repos sans aube de karsikko ou son déchaînement élémentaire Runo : Cœurs devenant la lune battante, elle obtient l’effet Trames de la vie pendant 20 secondes. Pendant la durée de cet effet, les personnages déployés à proximité récupèrent des PV pour une valeur équivalant à 500 % de la maîtrise élémentaire de Lauma lorsqu’un membre de l’équipe à proximité déclenche une réaction de Sélénofleurissement, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 1,9 seconde. De plus, l’endurance consommée par la forme d’envoyée spirituelle de Lauma diminue de 40 % et sa durée max augmente de 5 secondes.

: Lorsque Lauma a utilisé sa compétence élémentaire Runo : Repos sans aube de karsikko ou son déchaînement élémentaire Runo : Cœurs devenant la lune battante, elle obtient l’effet Trames de la vie pendant 20 secondes. Pendant la durée de cet effet, les personnages déployés à proximité récupèrent des PV pour une valeur équivalant à 500 % de la maîtrise élémentaire de Lauma lorsqu’un membre de l’équipe à proximité déclenche une réaction de Sélénofleurissement, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 1,9 seconde. De plus, l’endurance consommée par la forme d’envoyée spirituelle de Lauma diminue de 40 % et sa durée max augmente de 5 secondes. « Tressez les avertissements et les contes du nord » : Le déchaînement élémentaire Runo : Cœurs devenant la lune battante est renforcé : Les effets de l’hymne pâle s’améliorent, augmentant davantage les dégâts infligés par les réactions de Fleurissement, d’Exubérance et de Bourgeonnement de tous les personnages de l’équipe à proximité d’une valeur équivalant à 500 % de la maîtrise élémentaire de Lauma et les dégâts infligés par leurs réactions de Sélénofleurissement d’une valeur équivalant à 400 % de la maîtrise élémentaire de Lauma. Signelune « Lueur ascendante » : les dégâts des réactions de Sélénofleurissement de tous les personnages de l’équipe à proximité augmentent de 40 %.

: Le déchaînement élémentaire Runo : Cœurs devenant la lune battante est renforcé : Les effets de l’hymne pâle s’améliorent, augmentant davantage les dégâts infligés par les réactions de Fleurissement, d’Exubérance et de Bourgeonnement de tous les personnages de l’équipe à proximité d’une valeur équivalant à 500 % de la maîtrise élémentaire de Lauma et les dégâts infligés par leurs réactions de Sélénofleurissement d’une valeur équivalant à 400 % de la maîtrise élémentaire de Lauma. Signelune « Lueur ascendante » : les dégâts des réactions de Sélénofleurissement de tous les personnages de l’équipe à proximité augmentent de 40 %. « Il ne faut point chercher le chemin du renard rusé » : Niveau d’aptitude Runo : Cœurs devenant la lune battante +3.

: Niveau d’aptitude Runo : Cœurs devenant la lune battante +3. « Ni aspirer à la puissance de l’ours distingué » : Lorsque le sanctuaire du givrebois de sa compétence élémentaire Runo : Repos sans aube de karsikko touche un ennemi, Lauma récupère 4 points d’énergie élémentaire, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 5 secondes.

: Lorsque le sanctuaire du givrebois de sa compétence élémentaire Runo : Repos sans aube de karsikko touche un ennemi, Lauma récupère 4 points d’énergie élémentaire, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 5 secondes. « Si la vérité se dévoile devant moi » : Niveau d’aptitude Runo : Repos sans aube de karsikko +3.

: Niveau d’aptitude Runo : Repos sans aube de karsikko +3. « À la lune, j’offre mon sang et mes émois » : Lorsque le sanctuaire du givrebois attaque un ennemi, elle inflige une fois supplémentaire des dégâts Dendro de zone d’une valeur équivalant à 185 % de la maîtrise élémentaire de Lauma. Ces dégâts sont considérés comme des dégâts de réaction de Sélénofleurissement, ne consomment pas d’hymne pâle et accordent au contraire 2 cumuls d’hymne pâle à Lauma, tout en actualisant la durée de l’hymne pâle obtenu de cette manière. Cet effet peut être déclenché un maximum de 8 fois pendant la durée d’un sanctuaire du givrebois et utiliser la compétence élémentaire Runo : Repos sans aube de karsikko supprime tous les cumuls d’hymne pâle obtenus de cette manière. De plus, lorsque Lauma effectue une attaque normale alors qu’elle possède de l’hymne pâle, elle en consomme un cumul pour convertir les dégâts en dégâts Dendro d’une valeur équivalant à 150 % de sa maîtrise élémentaire, ces dégâts étant considérés comme des dégâts de réaction de Sélénofleurissement. Signelune « Lueur ascendante » : les dégâts infligés par les réactions de Sélénofleurissement de tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient d’une élévation de 25 %.

: Lorsque le sanctuaire du givrebois attaque un ennemi, elle inflige une fois supplémentaire des dégâts Dendro de zone d’une valeur équivalant à 185 % de la maîtrise élémentaire de Lauma. Ces dégâts sont considérés comme des dégâts de réaction de Sélénofleurissement, ne consomment pas d’hymne pâle et accordent au contraire 2 cumuls d’hymne pâle à Lauma, tout en actualisant la durée de l’hymne pâle obtenu de cette manière. Cet effet peut être déclenché un maximum de 8 fois pendant la durée d’un sanctuaire du givrebois et utiliser la compétence élémentaire Runo : Repos sans aube de karsikko supprime tous les cumuls d’hymne pâle obtenus de cette manière. De plus, lorsque Lauma effectue une attaque normale alors qu’elle possède de l’hymne pâle, elle en consomme un cumul pour convertir les dégâts en dégâts Dendro d’une valeur équivalant à 150 % de sa maîtrise élémentaire, ces dégâts étant considérés comme des dégâts de réaction de Sélénofleurissement.

Comment jouer Lauma ?

Lauma est avant tout un support, qui ne restera pas beaucoup sur le terrain si ce n’est pour consommer des chants lunaires, lorsque les réactions de Fleurissement seeront possibles. On ne l’utisera pas en tant que source de dégâts principale, et elle devra vite être remplacée une fois ses compétences lancées, surtout après son ultime où les réactions gagneront en efficacité.

Avec qui jouer Lauma ?

Lauma est très utile pour les réactions entre Dendro et Hydro, c’est pourquoi on l’utilisera principalement dans ce type d’équipe.

Meilleur équipement pour Lauma

Quelle arme pour Lauma ?

Miroir du tisse-nuit : L’arme signature du personnage

: L’arme signature du personnage Lyre du tisse-lumière : Idéal à la fois pour la recharge et pour la maitrise élémentaire

: Idéal à la fois pour la recharge et pour la maitrise élémentaire Lanterne à moelle sombre : Va augmenter les dégâts de Fleurissement

Meilleur set pour Lauma

Souvenir de forêt (2 ou 4 pièces) : Vau augmenter les dégâts Dendro tout en baissant les résistances ennemies.

: Vau augmenter les dégâts Dendro tout en baissant les résistances ennemies. Sérénades de la lune soyeuse (4 pièces) : Idéal pour augmenter la matrise élémentaire des personnages de l’équipe.

Quels stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : Recharge d’énergie / Maitrise élémentaire

: Recharge d’énergie / Maitrise élémentaire Coupe : Maitrise élémentaire

: Maitrise élémentaire Coiffe/Couronne : Maitrise élémentaire

Quelles sub-statistiques en premier pour Lauma ?

Recharge d’énergie Maîtrise élémentaire Taux critique Dégâts critique

Matériaux d’élévation et d’aptitudes de Lauma

Matériaux d’élévation

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Lauma :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’émeraude nagadus / 3 x Argent de lune déchue / 3 x Mandat en lambeaux / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’émeraude nagadus / 3 x Argent de lune déchue / 3 x Mandat en lambeaux / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’émeraude nagadus / 2 x Plume-écaille luminifère / 10 x Argent de lune déchue / 15 x Mandat en lambeaux / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’émeraude nagadus / 2 x Plume-écaille luminifère / 10 x Argent de lune déchue / 15 x Mandat en lambeaux / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’émeraude nagadus / 4 x Plume-écaille luminifère / 20 x Argent de lune déchue / 12 x Mandat immaculé

/ 60.000 moras

: 6 x Fragment d’émeraude nagadus / 4 x Plume-écaille luminifère / 20 x Argent de lune déchue / 12 x Mandat immaculé / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’émeraude nagadus / 8 x Plume-écaille luminifère / 30 x Argent de lune déchue / 18 x Mandat immaculé

/ 80.000 moras

: 3 x Morceau d’émeraude nagadus / 8 x Plume-écaille luminifère / 30 x Argent de lune déchue / 18 x Mandat immaculé / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau d’émeraude nagadus / 12 x Plume-écaille luminifère / 45 x Argent de lune déchue / 12 x Mandat gelé / 100.000 moras

: 6 x Morceau d’émeraude nagadus / 12 x Plume-écaille luminifère / 45 x Argent de lune déchue / 12 x Mandat gelé / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’émeraude nagadus / 20 x Plume-écaille luminifère / 60 x Argent de lune déchue / 24 x Mandat gelé / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude de Lauma

Voici les matériaux et guides requis pour monter les aptitudes :

Enseignement / Guide / Philosophie de la Lune

Mandat en lambeaux / Mandat immaculé / Mandat gelé

Plume érodée

