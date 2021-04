Histoire principale – It Takes Two

It Takes Two est le dernier né du studio suédois Hazelight Studios, fondé et dirigé par l’impertinent Josef Fares. Le jeu est sorti le 26 mars sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S et est rétro-compatible avec les consoles de nouvelle génération. Avec un gameplay asymétrique nous proposant de jouant obligatoirement à deux et rempli d’énigmes en tout genre, le jeu et en scène Cody et May un couple au bord du divorce et qui devra s’épauler pour traverser les dures épreuves qui leur seront présentées.

Afin de vous aider à progresser dans les différents chapitres du jeu et les plus de 35 niveaux les composant, nous vous avons concocté un guide complet qui retracera toute la soluce de l’histoire principale et qui centralisera tous les articles. Cet article sera régulièrement mis à jour dans les jours et semaines à venir. Vous pourrez retrouver la soluce avec nos astuces pas à pas et nos conseils pour parvenir à bout de chaque énigme proposée ou de chaque combat de boss.

L’abri de jardin Electrochoc Mordre la poussière Les profondeurs Electrisés

L’arbre De l’air ! Emprisonnés Racines profondes Extermination Evasion explosive

La chambre de Rose Le château d’oreillers Dans l’espace La marelle La gare Dino Land A l’abordage ! Le grand chapiteau Il était une fois Donjons et Donjons La Reine

La pendule à coucou Les portes du temps Engrenages Piqûre de rappel

Boule à neige Echauffement La station de ski Sous la glace A fond la glisse

Le jardin La main verte Désherbage Défense d’entrer L’étang aux grenouilles Affliction

Le grenier Préparatifs La répétition Symphonie Surprise Bouquet final



Pour en savoir plus sur It Takes Two, n’hésitez pas à consulter notre guide complet ainsi que notre test du jeu.