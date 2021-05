Evasion explosive (L’Arbre) – Solution It Takes Two

Dans la suite de notre soluce de It Takes Two, vous voilà obligés de fuir à bord de cet avion improvisé surmonté du slip de Cody. Il s’agit d’un niveau exclusivement aérien où il vous faudra éviter ennemis, branches de bois et autres arbres. Ce sera la conclusion de ce chapitre dédié à L’Arbre de la propriété.

Elle est libre May

Juste après votre combat avec la reine des guêpes, un retournement de situation vous oblige à vous enfuir, sous les balles, de l’arbre dont vous étiez prisonniers depuis quelques temps. Pour cela, vous allez devoir emprunter l’avion disponible non loin de là. Cette phase aérienne vous demandera réflexes, agilité et coordination : parlez-vous !

Cody s’occupera de diriger l’habitacle tandis que May devra tirer sur les cibles ennemies et débloquer des passages pouvant vous faire crasher. L’ensemble demandera un peu de patience pour être maitrisé et vous devrez peut-être vous y reprendre à plusieurs fois notamment lors des passages étroits où l’accélération et la précision seront de mise.

Inutile de vous aider sur cette partie, il vous suffit de suivre les chemins se dressant face à vous. Plusieurs conseils cependant :

Ne tarder pas à tirer sur vos ennemis qui vous infligent tout de même pas mal de dégâts.

Ayez les yeux et les oreilles partout. Des ennemis peuvent apparaître derrière votre dos.

Une fois à l’air libre, une étape de combat style Street Fighter vous attendra également. May, usez de tous les coups possibles et esquivez les attaques pour triompher. Cody, n’oubliez pas de diriger l’appareil en profitant du spectacle.

A un moment, l’avion se transformera en planeur. A ce moment, il vous faudra vous mettre sur un côté de la barre de maintien pour faire tourner l’appareil afin de parvenir jusqu’à votre destination.

Attention à anticiper les virages pour ne pas vous écraser et poursuivre votre route vers la Chambre de Rose, le prochain chapitre du jeu, et son premier niveau, Le château d’oreillers.