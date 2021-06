Le grand chapiteau (La chambre de Rose) – Solution It Takes Two

Dans la suite de notre solution d’It Takes Two, vous voilà bloqués par un pont-levis complètement levé. Il vous faudra résoudre des puzzles pour triompher dans le niveau Le grand chapiteau.

Attention, mesdames et messieurs

Vous faites la rencontre d’un clown dans une boîte qui vous indique alors ce que vous devrez faire : diriger une boule d’un point A à un point B pour faire éclater le ballon retenant le pont.

Dirigez-vous vers le premier puzzle et saisissez la plateforme inclinée au plus loin du début du parcours. L’autre personnage devra sauter sur le bouton rouge et courir vers la plateforme inclinée pour aider le premier joueur à déplacer celle-ci lorsque la boule se trouvera dessus. Ainsi, la boule finira sa course et attendra que vous sautiez sur le bouton suivant.

Dans la pièce d’après, Tournez la première roue pour vous mettre en face de la gouttière. Puis, le deuxième joueur doit sauter sur le bouton. Réceptionnez la boule et faites la passer sur la roue d’à côté, désormais tenue par le deuxième joueur. Descendez et sautez sur le bouton suivant.

La boule partira très loin et vous attendra. Traversez et retrouvez-vous devant le canon. Prenez place et faites viser à votre collègue les 3 ballons à percer. Visez juste pour libérer la boule qui vous attend plus loin.

Là, faites preuve d’équilibre et avancez en rythme pour ne pas faire tomber la boule sur votre monocycle (attention, moment qui risque de vous faire crier de rage). Une fois en haut, suspendez-vous à la balançoire après avoir saisit la boule. L’autre joueur devra passer par les ballons en contrebas et prendre l’autre balançoire.

Soyez synchronisés et donnez-vous la balle et lancez-la dans son trou suivant. Saisissez-la et traversez les ballons flottants avec pour la déposer dans la fronde qui vous attend. Il vous faudra saisir la barre à deux et lâcher quand vous avez tendu la corde à fond pour détruire le ballon qui vous bloquait le passage.

Reprenez votre chariot et passez à la suite, Il était une fois, au sein du château de la Reine éléphante.