Il était une fois (La chambre de Rose) – Solution It Takes Two

Courage, votre périple sur rails s’achève bientôt dans It Takes Two. Vous entrez dans la cour du château de la Reine éléphante via le niveau Il était une fois.

Un jour, mon prince viendra

En entrant dans la cour, admirez la vie qui s’y trouve et plongez tout droit pour trouver au loin un écran entre les sapins. C’est le seul mini-jeu de ce niveau.

Gazouillis. Il s’agit d’un jeu de rythme. Dès que la note associée à une touche arrive au niveau de la ligne du bas, il faudra appuyer sur la touche correspondante pour marquer un point. Le joueur avec le plus de points à la fin du temps gagne.

Rebroussez chemin, profitez des activités de la cour puis suivez les rails pour monter et trouver une grue jaune. Saisissez-la et attrapez la boule de bowling rouge sur la gauche. Une fois en place positionnée bien en place de la porte du château, lâchez la grue et sautez tous les deux sur la boule de bowling.

Exercez un mouvement de balancier et détruisez la porte. Vous êtes alors attaqués par tout une série de gardes qui vous enfermeront dans un niveau hommage, Donjons et Donjons.